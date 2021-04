Am Puls der Zeit: 5 einzigartige russische Uhrenmodelle

1 Joker von Konstantin Tschaikin

Dieses Modell des vielfach ausgezeichneten russischen Uhrmachers Konstantin Tschaikin ist weltweit bekannt. Tschaikin gründete seine Manufaktur vor 18 Jahren. Im Laufe der Zeit hat er viele revolutionäre Uhrwerke erfunden, die ihm die Türen zur Welt der Haute Horlogerie geöffnet haben. Bis heute ist Tschaikin der einzige Russe, der Mitglied in der Académie Horlogère des Créateurs Indépendants, AHCI ist, einer internationalen Vereinigung zur Förderung der handwerklichen Uhrmacherkunst.

Joker, benannt nach einer fiktiven Comicfigur, ist eine von Tschaikins Kreationen. Das Zifferblatt besteht aus dem Gesicht des Jokers. Stunden- und Minuten werden in den Augen durch die Pupillen angezeigt. Die Mondphasen sind im Mund des Jokers abzulesen. Das einzigartige Uhrenmodell hat international für Aufsehen gesorgt. Eine Variation der Joker-Uhr, das Modell Clown, wurde vor drei Jahren mit dem Oscar der Uhrenindustrie ausgezeichnet, einem Sonderpreis des Grand Prix d'Horlogerie de Genève. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass ein Uhrmacher aus Russland diesen Preis erhielt.

Alle Teile der Joker werden ausschließlich von Hand gefertigt. Es existiert eine Warteliste für Kaufinteressenten. Tschaikins Manufaktur ist auf limitierte Auflagen spezialisiert und produziert nicht mehr als 100 Uhren pro Jahr.

2 Mars Conqueror von Konstantin Tschaikin

Der Uhrmachermeister wurde zu dieser Kreation durch Elon Musks Ankündigung, schon bald würden Menschen den roten Planeten kolonisieren, inspiriert. Dieses Modell zeigt nämlich die Uhrzeit auf dem Mars an. 2020 ging das Modell in die Fertigung. Es wurden nur acht der Zeitmesser hergestellt.

Das Titangehäuse ähnelt den Docking-Buchten von Raumfahrzeugen. Die Zeiger auf dem Zifferblatt haben die Form von Booster-Raketen. Die größeren Zeiger zeigen die Zeit auf der Erde. Bei der 6-Uhr-Marke gibt es ein zusätzliches Zifferblatt, das gleichzeitig die Uhrzeit auf dem Mars anzeigt. Das Modell hat auch einen Mars-Kalender mit Daten in Sols (ein Sol ist ein Sonnentag auf dem Mars). Der Uhrmacher entwarf ein einzigartiges mechanisches Uhrwerk für sein kosmisches Modell, das er sich patentieren ließ.

3 Poliarnje

Die Uhrenfabrik Petrodworez in Peterhof kann stolz auf ihre 300-jährige Geschichte sein. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion geriet auch die Uhrenfabrik ins Straucheln. Seit einigen Jahren hat die Fabrik, in der die berühmte sowjetische Raketa-Uhr erfunden wurde, neue Besitzer, die zuversichtlich sind, die Begeisterung, die die Raketa noch heute bei Sammlern auslöst, auch für ihre modernen Uhrenmodelle wecken zu können, sowohl im Westen als auch in der Heimat.

Die Poliarnje-Uhr ist eine Nachbildung eines legendären Modells der 1970er Jahre, das nie in Serie ging. Die Uhr wurde speziell für Polarexpeditionen hergestellt. Da es schwierig ist zu sagen, wann in der Antarktis Tag ist, wird die Uhrzeit nicht durch ein 12-Stunden-Standardzifferblatt, sondern durch ein 24-Stunden-Zifferblatt angezeigt. Die neue Poliarnje weicht nur in wenigen Details vom Original ab. Sie wird mit Werkzeugen und Maschinen aus der Sowjetzeit produziert. Das Modell erschien im vergangenen Jahr in limitierter Auflage.

4 Sturmanskie

Poljot, oder Erste Moskauer Uhrenfabrik, war ein legendäres sowjetisches Werk, das bis zu einem Drittel der Uhrenproduktion der UdSSR ausmachte, aber nach der Perestroika in mehrere kleine Unternehmen zerfiel. Die berühmten Uhrenlinien wurden auch unter verschiedenen Marken und Copyright-Inhabern vertrieben. So ging das Sturmanskie-Modell, das einst für sowjetische Piloten hergestellt worden war (die Serienproduktion begann 1949, aber nur für die Luftwaffe), an die Volmax-Gruppe, die sie heute unter dem Markennamen Sturmanskie vertreibt.

Juri Gagarin trug eine Sturmanskie bei seinem Weltraumflug. Das Modell ist in mehreren Ausfertigungen verfügbar. Am bekanntesten ist Gagarin Heritage. Die Uhr wird heutzutage in Massenproduktion gefertigt, ist aber mit dem gleichen hochpräzisen Poljot-Kaliber wie 1961 ausgerüstet. Zum diesjährigen 60. Jahrestag des ersten Fluges ins All wurde eine limitierte und gravierte Jubiläumsausgabe herausgebracht. Es ist eine genaue Replik von Gagarins Uhrenmodell.

5 Russisches Roulette

In den 2000er Jahren gehörte die Slawa-Fabrik (ehemals die Zweite Moskauer Uhrenfabrik) einer Bank, die sie schließlich versteigerte. Die Vermögenswerte (technische Entwürfe, Rechte an den einzigartigen Uhrwerken) wurden von der Uhrenfirma Werni Chod erworben, die in den folgenden Jahren auch den Markennamen erwarb. Heutzutage stellt Werni Chod viele historische Slawa-Modelle her, die einst jedes sowjetische Handgelenk schmückten.

Russisches Roulette ist vielleicht die berüchtigtste zeitgenössische russische Uhr. Die Idee dazu entstand 2017 als Ergebnis einer Zusammenarbeit mit dem russischen Schauspieler Iwan Ochlobystin, der ein Design vorschlug, das auf einem Revolver mit einer einzigen Kugel im Zylinder basiert. Es dauerte drei Jahre, um das Design auszuarbeiten. Es ist eine mechanische Uhr mit einem zusätzlichen Merkmal in Form einer rotierenden Scheibe mit einer Kugel. Wenn Sie den Zylinder drehen, können Sie das Schicksal herausfordern. Im oberen Teil des Zifferblattes wird Ihnen verraten, ob Sie gewonnen oder verloren hätten. Der Mechanismus, der die Bewegung der Scheibe antreibt und die Kugel in einer der Kammern stoppt, wird durch 16 Magnete stabilisiert. Laut den Designern trägt die Uhr durch die Magnete auch zum Wohlbefinden bei. Sie sollen blutdruckstabilisierend wirken.

