Wer vertritt Russland beim nachgeholten Miss Universum 2020 Wettbewerb? (FOTOS)

Alina Sanko, Miss Russland 2019 und Teilnehmerin des diesjährigen Miss Universum Wettbewerbs wurde am 31. Dezember 1998 in der kleinen Stadt Asow in Südrussland, 1.100 Kilometer von Moskau entfernt, geboren. Der ursprünglich für 2020 geplante Wettbewerb soll nun im Mai 2021 stattfinden.

„Das Leben an so schönen Orten hat zur Entwicklung meines liebsten Hobbys beigetragen, dem Zeichnen“ verriet Alina 2019 in einem Interview mit der Zeitung „Komsomolskaja Prawda“.

In der Schule gewann sie häufig Kunstwettbewerbe, erzählte sie einmal, und war unter den Preisträgern der Allrussischen Architektur- und Kunstolympiade.

Nach der Schule begann Alina ein Architekturstudium an der Moskauer Staatlichen Universität für Landentwicklung.

Anfang 2019 beschloss Alina, sich im Modelgeschäft zu versuchen und wurde von der russischen Modelagentur A.B.A. Gruppe Internationale Talente & Produktion unter Vertrag genommen. Sie wurde bald für Katalogshootings gebucht und entschied sich dann zur Teilnahme an der Wahl zur Miss Russland 2019.

„Ich hatte zuvor am Miss Fashion Russland 2017 Wettbewerb teilgenommen. Einige Mädchen nehmen an Schönheitswettbewerben teil, um ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Für andere, wie mich, ist es ein Traum und ein Ziel, das ich erreichen will. Ich liebe meine Heimatstadt, aber ich studiere in Moskau und möchte meine geliebte und wunderschöne Mutter nach Moskau holen“, erklärte Sanko in einem Interview vor dem Wettbewerb.

Im Wettbewerb belegte Alina den ersten Platz - die Erkenntnis, dass sie gewonnen hatte, dämmerte ihr erst einige Tage nach dem Finale.

„Als ich meine Auszeichnung erhielt, war das Gefühl unbeschreiblich - ich schien in einem fantastischen Traum zu sein", gibt Alina zu. „Ich konnte es nicht recht glauben: ‚Was - ich?‘ Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen… Erst als ich zu Hause war, wurde mir klar, dass alles wahr war, und dann kamen mir die Freudentränen“, erinnert sie sich.

Von 2019 bis 2020 nahm sie an mehreren Shows teil und wechselte zur Fakultät des Fernsehens an der Moskauer Lomonossow-Universität (MGU).

In ihrer Freizeit zeichnet Alina weiter und liebt das Reisen, Lesen und Filme. Zu ihren Lieblingsbüchern gehören Zolas „Das Paradies der Damen“ und Jane Austens „Stolz und Vorurteil“. Ihre Lieblingsfilme sind „Titanic“, „Romeo und Julia“, „Prestige – Meister der Magie“ und „Whiplash“.

Sie hat auch mehr als einmal gesagt, dass sie am liebsten Flusskrebse esse und noch nie eine Diät gemacht habe.

„Die Genetik hat natürlich ihren Anteil daran. Für mich ist ein Beispiel für wahre Schönheit und mein Idol in allem meine Mutter. Um mich in Form und bei guter Stimmung zu halten, brauche ich meine Spaziergänge an der frischen Luft, am liebsten an malerischen Orten. Dort kann ich auch Sport treiben und zugleich nachdenken. Außerdem habe ich keine ungesunden Gewohnheiten“, sagt Sanko über das Geheimnis ihrer schlanken Figur.

Im April 2021 stand Sanko im Mittelpunkt eines Shitstorms, nachdem sie in ihrer Instagram-Story eine Reihe von Videos gepostet hatte, in denen der Visagist Serdar Kambarow über das Aussehen anderer Miss Universum 2020-Kandidatinnen lästerte. Alinas Lachen ist dabei zu hören. In dem Video bezeichnete der Visagist einige Teilnehmerinnen als Transvestiten und kritisierte auch ihr Make-up und ihre Haare. Sanko veröffentlichte später einen Clip, in dem sie um Verzeihung bat.

„Ich muss mich bei allen entschuldigen, die sich durch mich beleidigt gefühlt haben. Der 13. April wurde für mich zu einem Albtraum. Ich war nicht geistesgegenwärtig und habe falsch reagiert. Ich bedauere, dass ich diesen Mann nicht davon abgehalten habe, unhöflich über andere Teilnehmerinnen zu sprechen. Ich fühle mit denen, die durch dieses Video verletzt wurden. Ich entschuldige mich bei allen und bedauere, dass ich meine Stimme zur Verteidigung der Teilnehmerinnen nicht rechtzeitig erhoben habe. Ich bin jetzt davon überzeugt, dass jede Frau ihre Stimme auch unbedingt nutzen sollte“, sagte Sanko.

In einem ihrer folgenden Beiträge gab Alina zu, dass sie aufgrund der Kommentare von Hatern Ängste vor Menschen entwickelt habe. Dennoch nimmt sie weiter an Schönheitswettbewerben teil und hofft, Miss Universum zu werden.

