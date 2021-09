Von 2006 bis 2021: Angela Merkels Russlandbesuche im Überblick (FOTOS)

Seit ihrem Amtsantritt im November 2005 besuchte Angela Merkel Russland 19 Mal. Bei den diesjährigen Bundestagswahlen am 26. September bewarb sie sich nicht wieder für das Amt der Bundeskanzlerin. Während ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft war Merkel in Moskau, St. Petersburg, Sotschi, Tomsk, Jekaterinburg und Samara.

2006

Gilles BASSIGNAC/Gamma-Rapho/Getty Images Gilles BASSIGNAC/Gamma-Rapho/Getty Images

Am 16. Januar 2006 begann der erste offizielle Arbeitsbesuch der neuen Bundeskanzlerin in Russland. Hauptthemen der Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin waren die bilateralen Beziehungen im Energiesektor, wie vor allem der Bau der Ostseepipeline Nord Stream.

Vom 26. bis 27. April stattete Angela Merkel in Begleitung einer Regierungsdelegation Russland einen zweiten Besuch ab. Ihr Reiseziel war die sibirische Stadt Tomsk, wo sie zusammen mit Wladimir Putin an der achten Runde der russisch-deutschen zwischenstaatlichen Regierungskonsultationen teilnahm.

In demselben Jahr richtete St. Petersburg den G8-Gipfel aus, wo die Staats- und Regierungschefs Russlands und Deutschlands am 16. Juli ein Gespräch führten.

2007

Dmitry Astakhov / Sputnik Dmitry Astakhov / Sputnik

Am 21. Januar besprachen Merkel und Putin in der Residenz Botscharow Rutschej in Sotschi internationale Probleme, darunter wurde auch das iranische Atomprogramm diskutiert. In diesem Jahr übernahm die Bundesrepublik Deutschland die halbjährliche Ratspräsidentschaft in der EU.

Vom 17.-18. Mai fanden Verhandlungen zwischen Angela Merkel, Wladimir Putin und dem EU-Kommissionschef José Barroso in der Wolga-Stadt Samara während des EU-Russland-Gipfels statt.

2008

Dmitry Astakhov / Sputnik Dmitry Astakhov / Sputnik

Im Jahr 2008 besuchte die deutsche Bundeskanzlerin Russland dreimal. Am 8. März traf sie sich mit Dmitri Medwedew, der gerade die Präsidentschaftswahl gewonnen hatte, und mit Wladimir Putin, der bis Anfang Mai noch zwei Monate im Amt war. Während der Gespräche diskutierten Putin und Merkel unter anderem über Meinungsverschiedenheiten wie vor allem die Osterweiterung der NATO und die Unabhängigkeit des Kosovo.

Zwei weitere Treffen fanden nach dem Krieg im August in Südossetien statt. Am 15. August traf die deutsche Bundeskanzlerin zu einem Kurzbesuch in Sotschi ein, wo sie sich mit dem neuen Präsidenten - Dmitri Medwedew - traf.

Am 2. Oktober nahm sie zusammen mit Medwedew in St. Petersburg an der zehnten Runde der zwischenstaatlichen russisch-deutschen Regierungskonsultationen sowie an einem Treffen der russisch-deutschen Organisation „Petersburger Dialog“ teil.

2009

Dmitry Astakhov / Sputnik Dmitry Astakhov / Sputnik

Am 14. August 2009 war die deutsche Regierungschefin für einen Kurzbesuch erneut in Sotschi, wo sie Gespräche mit Präsident Medwedew führte.

2010

Mikhail Klementyev / Sputnik Mikhail Klementyev / Sputnik

2010 trafen sich die beiden Politiker in Russland zweimal. Am 9. Mai besuchte die Bundeskanzlerin Moskau, um an Veranstaltungen zum 65. Jahrestag des Sieges teilzunehmen.

Vom 14.-15. Juli kam Merkel nach Jekaterinburg, um an der zwölften Runde der zwischenstaatlichen Regierungskonsultationen, sowie an einer Sitzung vom „Petersburger Dialog“ teilzunehmen.

2012

Alexey Nikolsky / Sputnik Alexey Nikolsky / Sputnik

Ein weiterer Besuch von Angela Merkel in Russland fand am 16. November 2012 im Rahmen der 14. Runde der zwischenstaatlichen russisch-deutschen Regierungskonsultationen in Moskau statt. Während der Gespräche mit Wladimir Putin, der im März desselben Jahres die Präsidentschaftswahl gewonnen hatte, wurde unter anderem über den Bürgerkrieg in Syrien und die Situation um die russische Punkgruppe „Pussy Riot“ diskutiert.

2013

Mikhail Klementyev / Sputnik Mikhail Klementyev / Sputnik

Der Besuch der Bundeskanzlerin in St. Petersburg fand vom 21. bis 22. Juni im Rahmen des Internationalen Wirtschaftsforums statt, bei dem die Bundesrepublik den Ehrengaststatus hatte.

Merkel und Putin besuchten die Ausstellung „Bronzezeit. Europa ohne Grenzen“ in der Eremitage, die viele Exponate präsentierte, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Deutschland nach Russland verbracht wurden.

2015

Alexey Filippov / Sputnik Alexey Filippov / Sputnik

Am 6. Februar 2015 besuchte die deutsche Regierungschefin Russland zum ersten Mal, nachdem die EU 2014 wegen der Ukraine-Krise antirussische Sanktionen verhängt hatte. In Moskau nahm sie an Verhandlungen mit Wladimir Putin und seinem französischen Amtskollegen François Hollande teil, um die Situation in der Ukraine zu lösen.

Am 10. Mai besuchte die Bundeskanzlerin anlässlich des 70. Jahrestages des Sieges die russische Hauptstadt. Zusammen mit Wladimir Putin legte sie Kränze am Grab des unbekannten Soldaten im Alexandergarten nieder.

2017

Michael Kappeler/picture alliance/Getty Images Michael Kappeler/picture alliance/Getty Images

Angela Merkel stattete Russland erst zwei Jahre danach wieder einen Besuch ab. Bei den Gesprächen mit Wladimir Putin am 2. Mai in Sotschi diskutierten sie vor allem internationale Probleme, insbesondere die Krise in der Ukraine und die Lage in Syrien.

2018

Sergey Guneev / Sputnik Sergey Guneev / Sputnik

Am 18. Mai 2018 trafen sich die beiden Politiker in Sotschi wieder. Im Mittelpunkt standen internationale Themen wie die Lage in der Ukraine, die Einrichtung einer UN-Mission im Donbass und die Bedeutung der Aufrechterhaltung des Abkommens über das iranische Nuklearprogramm.

2020

Sergey Guneev / Sputnik Sergey Guneev / Sputnik

Am 11. Januar kam Angela Merkel zum vorletzten Mal für einen Arbeitsbesuch nach Moskau. Merkel und Putin diskutierten über „Fragen der Wiederbelebung Syriens nach dem Konflikt, der Verbesserung der humanitären Lage im Land und der sicheren Rückkehr von Flüchtlingen“. Im Zentrum des Gesprächs stand auch die Frage des Baus der Nord Stream 2 - Pipeline.

2021

Evgeny Odinokov / Sputnik Evgeny Odinokov / Sputnik

Am 20. August 2021 kam die Bundeskanzlerin erneut nach Moskau, um Gespräche mit dem russischen Präsidenten zu führen. Nach 18 vorhergegangenen Russlandbesuchen war es für Merkel diesmal ihre letzte Visite in Moskau als deutsche Regierungschefin.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.