7 legendäre russische Girlbands (VIDEO)

1 - t.A.T.u

Wetten, dass auch Sie „t.A.t.u“ kennen? Diese russische Girlband erschien 1999 auf der Bühne und sorgte damals für einen Skandal. Das Duo gab vor, eine leidenschaftliche Liebesbeziehung zu führen. Später rückten die Sängerinnen von diesem Image ab. „t.A.T.u“ sangen sowohl auf Russisch als auch auf Englisch und wurden die erste russische Girlgroup, die weltweiten Ruhm erlangte. Im Jahr 2003 belegten sie beim Eurovision Song Contest den dritten Platz. Aus den Mädchen von damals sind erwachsene Frauen geworden, die sich ins Privatleben zurückgezogen haben.

2 - Blestyashchie

Diese Band, deren Name übersetzt „Glühen“ bedeutet, war eine der ersten russischen Girlgroups. Sie wurde 1995 gegründet und ist eine klassische Popgruppe. In den Songs geht es um Beziehungen und das alltägliche Leben. Im Laufe der Bandgeschichte gab es rund 20 Mitwirkende in den verschiedensten Zusammensetzungen, aber dem Musikstil blieben sie treu. Wenn Sie Lust zum Tanzen haben, sollten Sie „Blestyashchie“ unbedingt anhören.

3 - Kombinatsiya

Ebenfalls zu den frühen sowjetischen Bands gehörten „Kombinatsiya (zu Deutsch „Kombination“). Das Duo fand sich 1988 in der Stadt Saratow zusammen und wurde schnell in der gesamten ehemaligen Sowjetunion populär. Mit den Inhalten der Songs der beiden attraktiven jungen Damen, die immer eine Prise Ironie enthielten, konnten sich die sowjetischen Bürger damals sehr gut identifizieren: humorvolle Lieder über Warenknappheit, geringe Löhne und Auswanderung. Zehn Jahre lang blieben die beiden zusammen und gingen dann getrennte Wege, um ihre Solokarrieren voranzutreiben. Von Zeit zu Zeit treten sie noch auf Retro-Partys auf.

4 - Litsey

Die Band, deren Name „Lyzeum“ bedeutet, war Mitte der 90er Jahre äußerst beliebt. Im Gegensatz zu anderen Girlgroups sangen die Frontfrauen nicht nur, sondern spielten auch Gitarre - und das sehr gut. Ein bemerkenswerter Song über gescheiterte Beziehungen, „Osen“ (zu Deutsch „Herbst“), kam 1993 heraus und wird noch heute im Radio gespielt.

5 - Strelki

Die Band „Strelki“ (zu Deutsch „Pfeile“) existierte von 1997 bis 2006. Die Lieder über untreue und unzuverlässige Männer waren sehr beliebt. Allerdings wechselten die Bandmitglieder sehr häufig und schließlich löste sich die Gruppe auf. Viele ehemalige „Strelki“-Sängerinnen treten jetzt in Russland solo auf.

6 - Fabrika

Die drei Mädchen dieser Band nahmen 2002 an einer russischen Talentshow teil. Der Produzent machte aus ihnen eine Girlgroup. Im Repertoire sind hauptsächlich Liebeslieder mit eingängigen Melodien.

7 – Mirage

„Mirage“ war eine der populärsten Bands in der späten Sowjetunion und ist auch heute noch in fast jeder Retro-Disco zu hören. Der Rhythmus der Songs ist so ansteckend, dass man einfach nicht aufhören kann zu tanzen! Die Lieder waren im klassischen Pop-Stil, begleitet von elektrischen Instrumenten. Die Sängerinnen wechselten von Zeit zu Zeit, was vom Publikum selbst bei Konzerten oft unbemerkt blieb, da die Band Vollplayback auftrat. Einige der Musikerinnen machten später Karriere als Solokünstlerinnen. Die alten „Mirage“-Songs sind immer noch im ganzen Land bekannt!

