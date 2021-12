7 Russland-Parfums: Winter, Tscheburaschka, Checkmate und andere Düfte

Duft des GUMs – Ciel de Gum von Francis Kurkdjian

randewoo.ru randewoo.ru

Als der französische Parfümeur Francis Kurkdjian nach Moskau kam, war er beeindruckt von der Architektur des legendären Kaufhauses am Roten Platz. Im Jahr 2013 brachte er anlässlich des 120-jährigen Jubiläums des GUMs den Duft Ciel de Gum heraus, der dem historischen Ort gewidmet ist. Gemäß seinen Eindrücken erinnern Bernsteinnoten an den Duft teurer Boutiquen, Zimt- und Paprikaakkorde an den Geruch des Delikatessengeschäfts Gastronom Nr. 1 und holzige und blumige Aromen lassen Sie in die Silvesteratmosphäre des historischen Zentrums eintauchen.

Bezugsquelle: Randewoo, 32.106 Rubel (375 €) für 70 ml.

Der Duft russischer Birken – Birkensaft von Ladanika

ladanika.ru ladanika.ru

Frühling, die ersten grünen Blätter und Birkensaft – so beschreibt das kreative Parfümerieprojekt Ladanika den Duft der russischen Parfümeurin Jelena Markowa, der im März 2021 erschien. Außerdem sind weißer Moschus, Aldehyde, Pechharz und Gras enthalten, die das ganze Jahr über „die belebende Energie des Frühlingsanfangs“ versprechen.

Bezugsquelle: Ladanika, 3.950 Rubel (46,20 €) für 15 ml.

Der Geruch sowjetischer Zeichentrickfilme von Sojusmultfilm

biblioteka.shop biblioteka.shop

Der Geruch von Honig und karamellisierter Kondensmilch stammt von Winnie Puch, während der Duft von Karlsson (der auf dem Dach wohnt) natürlich an eine Plunder mit Himbeermarmelade erinnert. Das wässrige und erdige Aroma mit einer Note von Wacholderzweigen gehört zu Igel im Nebel aus dem gleichnamigen Kult-Zeichentrickfilm von Juri Norstein, und der Duft von Apfelsinen zu Tscheburaschka. Es handelt sich dabei um Parfüms des Filmstudios Sojusmultfilm, die zu dessen 85-jährigen Bestehen herausgebracht wurden. Die Düfte sollen die Kunden in die Atmosphäre ihrer sowjetischen Kindheit und der guten alten Zeichentrickfilme eintauchen lassen.

Bezugsquelle: Library of Aromas, 1.950 Rubel (22,81 €) für 30 ml.

Der Duft des sibirischen Winters – Russian Leather von Memo Paris

us.memoparis.com us.memoparis.com

Draußen herrschen -48 Grad, ein verschneiter Kiefernwald, eine Rentierherde, Wintersonne und Schneeflocken, die auf der Haut schmelzen – das sind die Assoziationen des Duftes aus der Lederkollektion des französischen Hauses Memo Paris. Minze, Rosmarin und Zedernholz bilden die Basis des Eau de Toilette, gefolgt von feurigen Noten von Tonkabohne, Patchouli und Salbei. Es gibt auch einen neuen Akkord in dem Duft, den die Parfümeure Frozen Fougère oder frostiger Farn genannt haben, den man in den Winterwäldern Sibiriens finden kann.

Bezugsquelle: Memo Paris, 132,72 € für 75 ml.

Der Duft des jugendlichen Moskaus – Gosha Rubchinskiy und Comme des Garçons

shop.doverstreetmarket.com shop.doverstreetmarket.com

Der Duft des beliebten russischen Designers und des japanischen Modehauses basiert auf Angelikawurzel und Bukkostrauch-Extrakt, außerdem sind Noten von Mandarine, Kamille, Styrax, Vetiver und Patchouli zu spüren. Nach Angaben der Schöpfer erinnert es an den Duft von „Jugend und Freiheit“ in den Moskauer Parks. Der Flakon, auf dem Rubchinskiys Name in kyrillischer Schrift steht, bezieht sich auf das Design des kultigen sowjetischen Parfums Krasnaja Moskwa.

Bezugsquelle: DSML E-Shop, 76 € pro 100ml.

Der Duft von Tee – Russian Tea von Masque

www.amazon.com www.amazon.com

Sommerabend, Lagerfeuer, der Duft von Wildkräutern, Himbeeren und heißem Schwarztee aus der Thermoskanne – die italienischen Parfümeure ließen sich bei der Kreation des Duftes von Wanderungen in russischen Wäldern, geselligen Zusammenkünften und einem Lagerfeuer unter dem Sternenhimmel inspirieren. Die Komposition basiert auf Himbeere, schwarzem Pfeffer, Minze, schwarzem Tee, Magnolie, sowie Birke, Leder und Weihrauch.

Wo zu kaufen: Amazon, 125 € für 35 ml.

Der Geruch eines russischen Kampfjets – Checkmate

Alexander Utkin/rostec.ru Alexander Utkin/rostec.ru

Das Glas, das Metall, die Triebwerke und das Cockpit des Kampfjets der 5. Generation Checkmate bilden die Grundlage für den Duft, der vom Staatsunternehmen Rostech und der Gilde Russischer Perfümeure entwickelt wurde.

Das Parfüm wird zeitgleich mit der internationalen Vorstellung des Kampfjets auf der Dubai Airshow 2021 veröffentlicht. Es enthält Noten von Metalllegierungen, Glas und Leder im Cockpit des Kampfflugzeugs, kombiniert mit einem Hauch von Wacholder, Patchouli und Eichenmoos.

Leider erscheint das Parfüm vorerst nur in limitierter Auflage und ist im freien Handel nicht verfügbar.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.