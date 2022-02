Zehn der ungewöhnlichsten standardisierten Gebäude in Russland (FOTOS)

Viele russische Städte sind mit düsteren Plattenbauten aus der Sowjetzeit bebaut - damals war es notwendig, die Menschen schnell mit Wohnungen zu versorgen. Aber unter dieser standardisierten Architektur kann man sehr interessante Entwürfe entdecken, die sich vom Rest abheben.

1. Folkloristische Ornamente in Syktywkar

Ilja Warlamow (CC BY-SA 4.0) Ilja Warlamow (CC BY-SA 4.0)

Ein Wohngebiet in der nordrussischen Stadt Syktywkar ist voll von Plattenhäusern mit nationalen Komi-Ornamenten.

Ilja Warlamow (CC BY-SA 4.0) Ilja Warlamow (CC BY-SA 4.0)

2. Hammer und Sichel in Ulan-Ude

Ilja Warlamow (CC BY-SA 4.0) Ilja Warlamow (CC BY-SA 4.0)

In Ulan-Ude, der Hauptstadt von Burjatien, findet man Plattenbauten, die nicht nur mit traditionellen Symbolen, sondern auch mit dem sowjetischen Hammer und der Sichel verziert sind! Das war bereits so im Entwurf der Architekten berücksichtigt.

Ilja Warlamow (CC BY-SA 4.0) Ilja Warlamow (CC BY-SA 4.0)

3. Sowjetisches Haus im preußischen Stil in Kaliningrad

Ilja Warlamow (CC BY-SA 4.0) Ilja Warlamow (CC BY-SA 4.0)

Wahnsinn! Dieses spektakuläre Haus in Kaliningrad ist eigentlich ein gewöhnlicher Plattenbau, aber in den letzten Jahren hat die Stadt beschlossen, ihr sowjetisches Erbe neu zu gestalten. Vor dem Zweiten Weltkrieg war Kaliningrad eine preußische Stadt namens Königsberg, und diese Renovierung ist eine Erinnerung an ihre lange Geschichte.

Pawel Kusmitschew Pawel Kusmitschew

4. Wandmalereien in Salechard

Graffiti an den Fassaden von Wohnhäusern in Salechard. Maria Plotnikowa/Sputnik Maria Plotnikowa/Sputnik

Salechard ist die einzige Stadt, die direkt am Polarkreis liegt. Das Klima im hohen Norden ist streng, und die Häuser sind meist in hellen Farben gestrichen. In Salechard sind die typischen sowjetischen Plattenbauten mit eindrucksvollen Wandmalereien verziert, die Eisbrecher, Füchse und Rentiere darstellen.

Graffiti an einem Wohnhaus in der Stadt Norilsk. Anton Denisow/Sputnik Anton Denisow/Sputnik

5. Arktische Farben in Norilsk und Dudinka

Graffiti an einem Wohnhaus in der Stadt Norilsk. Anton Denisow/Sputnik Anton Denisow/Sputnik

Hirsche, Polareulen - auch die Häuser in Norilsk und der benachbarten Stadt Dudinka (Russischer Norden) sind mit Wandmalereien zum Thema Norden verziert.

Passanten auf den Straßen der Hafenstadt Dudinka. Wladimir Astapkowitsch/Sputnik Wladimir Astapkowitsch/Sputnik

6. Sportliche Graffiti in der Region Murmansk

Graffiti an den Fassaden von Wohngebäuden in der Nähe des Skigebiets Bolschoj Wudjawr in der Region Murmansk. Pawel Lwow/Sputnik Pawel Lwow/Sputnik

Dieses Wohngebiet befindet sich in der Nähe des Skigebiets Big Wood in der Region Murmansk. Sieht im Kontrast zur grauen Umgebung sehr ungewöhnlich aus!

7. „Akkordeon“-Haus in Kaluga

Google maps Google maps

Die Einheimischen nennen dieses Plattenhaus in Kaluga (unweit von Moskau) „Akkordeon“ - wegen seines ungewöhnlichen Designs. Solche Häuser wurden in Kamtschatka gebaut. Diese Form konnte der erhöhten seismischen Aktivität auf der Halbinsel im Fernen Osten standhalten. Aber wie dieses Haus im Zentrum von Kaluga gelandet ist, ist eine große Frage. Örtliche Historiker vermuten, dass die Architekten lediglich versuchten, die typischen Häuser zu variieren.

Google maps Google maps

8. Rundes Plattenhaus in Moskau

Rundhaus in Moskau in der Nezhinskaya-Straße 13, erbaut 1972-1974. entworfen vom Architekten Ewgeny Stamo und Ingenieur Alexander Markelow. Mos.ru Mos.ru

Zwei runde Plattenhäuser im Südwesten Moskaus entstanden auf der Welle der Olympischen Spiele 1980. Ursprünglich war der Bau von fünf Gebäuden (wie olympische Ringe) geplant, aber das architektonische Experiment wurde nach zwei Gebäuden abgebrochen, da sich die Strukturen aufgrund von Problemen mit der Schalldämmung und der Wartung als unpraktisch erwiesen. Jetzt tragen sie den Spitznamen „Bagels“. Jedes Gebäude hat über tausend Wohnungen und 26 Eingänge.

9. Das Fliegerhaus in Moskau

Dzasohovich (CC BY-SA 4.0) Dzasohovich (CC BY-SA 4.0)

In Moskau gibt es mehrere Plattenbauten, die auf Pfeilern stehen. Es scheint, als gäbe es in der russischen Hauptstadt keine Erdbeben, Überschwemmungen oder Permafrost - warum also haben sowjetische Architekten solche Gebäude gebaut? In der Begowaja-Straße wurde ein solches Gebäude in den 1970er Jahren als künftiges Hotel für die Gäste der Olympischen Spiele errichtet. Aber es wurde schließlich von Arbeitern der Luftfahrtindustrie bewohnt und daher „Fliegerhaus“ genannt.

Passanten des Fliegerhauses in der Begowaja-Straße in Moskau. Ewgeny Bijatow/Sputnik Ewgeny Bijatow/Sputnik

10. Ein Haus mit einem Eingang zur Metro, Nowosibirsk

Sskz (CC BY-SA 3.0) Sskz (CC BY-SA 3.0)

In sieben russischen Städten gibt es Metrostationen, und einige Stationen befinden sich direkt unter Wohngebäuden. Die ersten U-Bahn-Eingänge in den ersten Stockwerken der Häuser gab es in Moskau. In Nowosibirsk gibt es ein modernes Plattenhaus, dessen Bewohner die Metro einfach über die Treppe betreten können. Was halten Sie von dieser Idee?

