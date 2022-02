Personifiziert: So würden russische Städte aussehen, wenn sie Menschen wären (BILDER)

Das neuronale Netzwerk, das hinter der Internetplattform Artflow.ai steht, erstellt das Porträt einer Person anhand einer verbalen Beschreibung – manchmal genügt ein einziges Wort. Russia Beyond hat die Webseite dazu genutzt, um menschliche Porträts von russischen Städten zu erstellen:

Moskau

Das neuronale Netzwerk sieht die russische Hauptstadt als eine müde junge Büroangestellte mit roten Augen und zerzaustem Haar. Aber sie hat wunderschöne aufgespritzte Lippen, Wangenknochen wie Angelina Jolie und Augenbrauen, die von den besten Stylisten der Stadt in Form gebracht wurden. Alles, was sie tun muss, ist ihr Haar zu richten und ihr Gesicht mit einem Concealer (einem Make-up Abdeckstift) aufzufrischen – und schon ist sie bereit für ein Date in einem der von Michelin gekrönten Restaurants Moskaus.

St. Petersburg

Er sieht genauso schön aus wie die weißen Nächte, die Zugbrücken und die prachtvolle Architektur der Stadt. Tagsüber arbeitet er als Model, und nachts stattet er den besten Bars der Stadt einen Besuch ab, um junge Frauen mit seinen Augen zu verführen, die die tiefe Farbe des Finnischen Golfs widerspiegeln.

Kasan

So sieht das neuronale Netzwerk Kasan - die Hauptstadt von Tatarstan, eine Stadt reichlich voll an Geschichte, die tatarische Sitten und europäischen Wertvorstellungen miteinander verbindet. Mit seinem Gesichtsausdruck und seinem Blick könnte er glatt eine Hauptrolle in Game of Thrones ergattern.

Sotschi

So sieht ein typischer Besucher der Krasnaja Poljana, dem so ziemlich besten Skigebiet Russlands, aus. Tagsüber geht er Snowboarden oder entspannt sich in einem Dampfbad oder in einem Pool mit Blick auf die Berge und abends fährt er nach Sotschi oder Adler, um entlang der Schwarzmeerküste spazieren zu gehen und eine Souvlaki-Schawarma von einem Strandimbiss am Meer zu probieren.

Jekaterinburg

Er ist ein typischer Bewohner eines Arbeiterviertels in der Hauptstadt des Urals. Er hat in seinem Leben schon viel gesehen und hat zu allem seine eigene Meinung. Und er scheint auch ein wenig müde zu sein.

Krasnojarsk

Hier haben wir einen Vertreter einer der größten und ältesten Städte Sibiriens. Unter der Woche arbeitet er in einem örtlichen Maschinenbaubetrieb und an den Wochenenden geht er im Krasnojarsker Stolby-Nationalpark wandern, wo er stets den Schamanenpfad passiert, um das Andenken seiner Vorfahren zu wahren.

Norilsk

Die kalte Stadt Norilsk könnte weniger Pockennarben und Verbrennungen im Gesicht haben, wären da nicht die schlechten Lebensbedingungen des Ortes. Die Verbrennungen könnten auch das Ergebnis eines Arbeitsunfalls in einer gefährlichen Produktionsstätte sein. Aber ihr Charme liegt in ihren Augen, die stark und wunderschön sind, wie die dortigen Schneestürme und die Polarlichter, die oft in der Stadt zu sehen sind.

Kostroma

Hier haben wir die weibliche Inkarnation einer der schönsten Städte des Goldenen Rings am Ufer der Wolga mit alten Kirchen und Holzhäusern. Hauptberuflich stellt Kostroma Leinenhemden her, nach der Arbeit geht sie in die Kirche und spaziert anschließend in Kostroma Sloboda, dem bedeutenden Nationalpark mit alten Holzhäusern.

Wladiwostok

Wladiwostok ist die Hauptstadt von Primorje mit einem großen Handelshafen und umgeben von einer atemberaubenden Naturkulisse. Ihr Vater handelt mit aus Japan importierten Autos, während sie ihre Tage damit verbringt, Krabben zu essen und lange Spaziergänge an der Uferpromenade zu unternehmen.

Jalta

Wie es sich für einen der beliebtesten Urlaubsorte auf der Krim gehört, ist Jalta erfrischend jung, auffallend und braungebrannt. Am frühen Morgen ist sie bereits am Strand und macht Instagram-Fotos im Badeanzug. Tagsüber bummelt sie in der Nähe der prunkvollen kaiserlichen Paläste, die hier seit den Zeiten des russischen Zarenreichs stehen, und abends degustiert sie in Straßencafés die besten regionalen Weinsorten der Krim.

