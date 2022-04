Ab aufs Land: Warum die Russen aus den Großstädten wegziehen (FOTOS)

Ort der Wünsche

Anna Panichina lebte mit ihrem Mann und zwei Kindern am Stadtrand von Moskau und war als Büroangestellte im Mutterschaftsurlaub. Eines Morgens beschloss die ganze Familie, ein Wochenende in Pereslawl-Salesski zu verbringen - einer kleinen Provinzstadt mit 37.000 Einwohnern, etwa 133 Kilometer außerhalb von Moskau. Sie blieben dort.

„Vor fünf Jahren besuchten wir im September unsere Freunde. Unsere jüngste Tochter war damals neun Monate alt, die älteste war vier", erzählt Anna Panichina. „Wir verliebten uns in diesen Ort und mieteten an jenem Sonntag ein leerstehendes Haus, in dem wir einen ganzen Monat blieben und dann noch einen und noch einen - und hier sind wir nun. Wir haben jetzt unser eigenes Haus gekauft."

Anna sagt, die rustikale Architektur und der riesige Pleschejewo-See, an dem der Ort liegt, haben sie regelrecht verzaubert. Man nimmt an, dass der See mindestens 30.000 Jahre alt ist. Die Einheimischen zeigen den Besuchern auch gern das berühmte Wahrzeichen der Stadt - den „blauen Felsen", ein Überbleibsel eines alten heidnischen Kults, der sich nach Regenfällen verfärbt. Die Legende besagt, dass er Wünsche wahr werden lässt.

Nachdem sie auf das russische Land gezogen waren und ihren Lebensunterhalt in Moskau aufgegeben hatten, fand Annas Mann eine neue Arbeit. Andrej hatte bereits Erfahrung im Holzbau und fand etwas, um über die Runden zu kommen: Nachbarn baten ihn einmal, eine Leiter und vier Betten zu bauen. Anna stellte die Ergebnisse ins Internet und Andrej erhielt eine Flut von Aufträgen. Heute liefert die Werkstatt Panichin Betten an Kunden in ganz Russland.

Das Geld aus dem Geschäft reicht aus, um die Familie zu ernähren und die Werkstatt zu mieten - obwohl die Panichins für den Kauf des Hauses einen Kredit aufnehmen mussten, wie Anna erzählt.

Anna nimmt es gelassen. Die Familie musste erst den Gürtel etwas enger schnallen, aber die Aufträge nahmen zu und Andrej konnte schließlich eine Werkstatt in der Nähe des neuen Hauses mieten. „Das Einzige, was wir vermissen, ist die Hilfe und Nähe unserer Eltern. Sie gehen nicht gerne aus dem Haus. Deshalb sehen wir sie nicht so oft, wie wir es gerne würden. Aber wir haben oft Freunde über das Wochenende zu Besuch. Unsere Kommunikation hat sich in Länge und Qualität verbessert - früher war sie sehr sporadisch", sagt Anna, die sich im Internet den Spitznamen „The Carpenter's Wife“ (die „Frau des Zimmermanns“) gibt.

Es hat sich herausgestellt, dass die Stadt eine wunderbare Infrastruktur für Kinder bietet, und die Schulen haben hervorragende Lehrer. Das liegt zum großen Teil daran, dass die Panichins nicht die ersten Menschen sind, die aus der Großstadt hierhergekommen sind. Die Familie hat auf diese Weise viele neue Freunde und Gleichgesinnte gefunden. Außerdem wächst die Gemeinschaft der kreativen, aktiven und mutigen jungen Leute weiter, wie Anna berichtet.

„Ich habe eine Freundin gefunden, und in der nächsten Woche brachte sie eine weitere mit, und so ging es weiter. Bald waren wir 20 Leute, und wir treffen uns jeden Freitag zum Frühstück, um Tipps und Ideen auszutauschen, die wir bei unserer Arbeit und unseren kreativen Unternehmungen gesammelt haben. Eine neue Freundin, Nastja, die eine Zeit lang in Thailand gelebt hat, macht Teezeremonien und ist Kindererzieherin, während eine andere neue Bekannte namens Ira Yogalehrerin ist. Einige beschäftigen sich mit Medizin, andere mit alternativer Frauenheilkunde oder mit dem Unterrichten von Kalligraphie.“

Außerdem ist es eine kleine Provinzstadt mit viel Entwicklungspotenzial und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Neuankömmlinge. Boris Akimow organisierte diese jungen Handwerker aus der Region Jaroslawl in einer Gemeinschaft. Hier gibt es Konditoren, Keramiker, Schneider, Holzarbeiter mit Werkstätten und viele andere.

Die ehemaligen Stadtbewohner sind in der Regel der aktivste Teil der lokalen Gemeinschaft - sie leben nicht nur hier und verdienen ihren Lebensunterhalt, sondern tragen buchstäblich dazu bei, Pereslawl zu verändern. Im Jahr 2021 startete Anna ein Projekt zur Restaurierung des kulturellen Erbes der Stadt („Tom Sawyer Fest“). Im Rahmen der Veranstaltung wurden mehrere alte und verfallene Gebäude an der Hauptstraße restauriert. Dieses Jahr sollen weitere Häuser folgen.

Die Familie des Zimmermanns und ihre Freunde haben nicht vor, in die große Stadt zurückzukehren. Manchmal besuchen die Panichins gerne Moskau und schlendern durch die Stadt, doch meist zieht es sie am nächsten Tag wieder zurück. „Hier gibt es natürlich keine Neonreklame und keine großen Einkaufszentren. Aber man kann barfuß im Gras laufen, draußen frisches Wasser trinken, Gemüse aus dem Beet und Fleisch aus eigener Haltung essen. Wir fühlen uns hier besser", sagt Anna.

„Das ist Liebe."

Maria und Aleksandr Dragun sind seit 19 Jahren zusammen. Zuvor lebten sie in Mariupol, einer Stadt in der Region Donezk in der Südukraine, wo sie ein Elektronikgeschäft besaßen. Im Jahr 2014 war die Familie gezwungen, dieses Leben aufzugeben und nach St. Petersburg zu ziehen, wo sie Verwandte hatten. Dort konnten sie drei Jahre lang ausharren: „Keine Sonne, keine Wärme und es war psychologisch schwierig in einer Einzimmerwohnung", sagt Marina. Sie hatten ein Haus in der Region Kursk, etwa 1.500 km von St. Petersburg entfernt, geerbt. Sie verkauften in Mariupol alles und zogen aufs russische Land.

Das Haus auf dem Dorf war alt und hatte keine eigene Wasserleitung, dafür aber Gas. Das erste halbe Jahr schleppte die Familie Wasser in Eimern und wusch sich in einem Waschbecken in der Ecke der Küche. Doch nach und nach verbesserte sich das Leben: Sie renovierten das Haus, bauten ein Bad ein und eine Toilette. Sie legten auf einem Hektar Land ihren eigenen Gemüsegarten an und kauften mehrere Hühner und einen Hahn für die Zucht. „Es gab ein Nachbarhuhn, das unseren Hahn immer besuchte - wir nannten sie seine Geliebte, sie ging nur nachts nach Hause. Nach einem halben Jahr blieb sie schließlich für immer bei ihm. Die Nachbarn haben sie uns geschenkt - das ist eben Liebe", sagt Marina. Sie hatten keine Erfahrung mit Hühnern, aber auch dabei halfen die Nachbarn. Die Hobbylandwirte wurden dann noch mutiger und begannen mit der Entenzucht, und anderthalb Jahre später kamen noch Schafe und eine Ziege hinzu.

Die beiden informierten regelmäßig online über ihre Aktivitäten und hatte bald einige Follower. Viele wollten wissen, wie sich die ehemaligen Stadtbewohner mit dem neuen Leben auf dem Dorf vertraut machten. Der Blog wuchs schnell, und die beiden verdienen damit sogar Geld.

Choroschejewo ist ein großes Dorf, in dem es fast keine leerstehenden Häuser gibt. Die Bushaltestelle des Bezirkszentrums ist 12 Kilometer entfernt, und bis zur nächsten Großstadt - Kursk - sind es weitere 70 Kilometer. Alle ein bis zwei Wochen fährt das Paar in die Stadt, um dort etwas zu unternehmen wie zum Beispiel einen Kinobesuch.

