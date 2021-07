7 russische Städte mit original historischen Zentren (FOTOS)

Während der zahlreichen Kriege, die im Laufe der Jahrzehnte auf dem Territorium Russlands stattfanden, wurden viele Städte schwer beschädigt oder sogar ausgebrannt. Es gibt jedoch seltene Orte, an denen man sich fast in die Vergangenheit versetzt fühlt.

St. Petersburg

Während Moskau mehrmals umgebaut wurde und sich immer noch verändert, ist das Zentrum der „nördlichen Hauptstadt“ Russlands ein Juwel, das es mehr oder weniger seit der Zarenzeit geblieben ist. Die vielen Paläste wurden im 18. und 19. Jahrhundert erbaut, während die Hauptstraße, der Newski-Prospekt, noch fast so aussieht wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Susdal, Region Wladimir

Diese Stadt ist eines der beliebtesten Touristenziele und eine Perle der Route des Goldenen Rings. Susdal ist eine sehr gemütliche Stadt, mit echtem russischen Geist, kleinen Holzhäusern, Kirchen, Klöstern und Restaurants mit traditioneller Küche. Das wahrscheinlich am seltsamsten Aussehende in dieser Stadt ist ein Platz aus der Sowjetzeit mit dem Denkmal für Wladimir Lenin.

Jaroslawl

Dies ist eine ziemlich große alte Stadt an der Wolga, die Augenzeugin vieler historischer Ereignisse war und 2010 tausend Jahre ihrer Gründung feierte. Das Stadtzentrum von Jaroslawl gehört zum Unesco-Weltkulturerbe.

In Jaroslawl gibt es eine große Anzahl an Kirchen und mehrere Klöster. Sollten Sie einmal dort sein, müssen Sie unbedingt das Staatliche Jaroslawler Museumsreservat besuchen. Diese große Festung an einem steilen Ufer des Flusses mag wie der Kreml aussehen, aber es handelt sich um das ehemalige Verklärungskloster aus dem 13. Jahrhundert. 1865 wurde es in ein Museum umgewandelt.

Jelez, Region Lipezk

Als Moskau wurde diese kleine Stadt im Jahr 1146 gegründet. Früher war es eine reiche Handelsstadt mit vielen alten roten Backsteingebäuden. Heute ist es kein wichtiger Wirtschaftsstandort mehr, aber immer noch berühmt für seine Produktion von Spitze und die wunderschön dekorierten Fenstereinfassungen von Holzhäusern. Diese traditionelle Schnitzelemente um die Fenster werden Nalitschniki genannt.

Tobolsk, Region Tjumen

Im 16. und 17. Jahrhundert war die Stadt die östlichste Zitadelle Russlands. Als Hochburg für die Entwicklung Sibiriens erbaut, galt sie als sibirische Hauptstadt und war ein wichtiger Handelspunkt zwischen Asien und Moskau. Die Hauptattraktion des heutigen Tobolsk ist das historische Zentrum und der Kreml. Er wurde im 17. Jahrhundert erbaut und ist der einzige steinerne Kreml in Sibirien. Daneben befindet sich ein Gefängnis, in das im 19. Jahrhundert viele Menschen verbannt wurden.

Kolomna, Region Moskau

Diese gemütliche Stadt nicht weit von Moskau hat viele Klöster und Kirchen, genau wie viele andere russische Städte. Aber die wahre Perle von Kolomna ist der Kreml aus rotem Backstein mit massiven Mauern. Heute funktioniert es als Museum, das voller Leben ist, genauso wie es zu zaristischen Kaufmannszeiten war. Und es gibt immer noch einen Laden mit altem russischen Streetfood - dem Kalatsch. Das ist ein Weizenbrot mit einer besonderen Form.

Kasan

Die Hauptstadt der russischen Republik Tatarstan wurde einst vom Zaren Iwan dem Schrecklichen erobert. Es ist eine einzigartige Stadt, die die Artefakte des russischen Mittelalters mit denen der muslimischen Welt verbindet. Im Inneren des Kasaner Kremls grenzt die orthodoxe Verkündigungskathedrale an eine wunderschöne Kul-Scharif-Moschee.

