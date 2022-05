Charoit: Ein unglaublich schöner Stein, der nur in Sibirien gefunden wird (FOTOS)

Heutzutage glänzt dieses seltene Mineral in Dutzenden von Farben auf Ohrringen und Ringen für Frauen. Es wurde von sowjetischen Geologen in der fernen jakutischen Taiga entdeckt.

Lila schimmernd auf violettem Grund - so sieht er aus, der erstaunliche Edelstein, der an dem einzigen Ort der Welt, im südlichen Jakutien, in der Nähe des Flusses Charа, abgebaut wird. Entdeckt wurde dieses Mineral von sowjetischen Geologen, die in den 1940er Jahren die sibirische Taiga auf der Suche nach Metall- und Edelsteinvorkommen aktiv erkundeten.

Legion Media Legion Media

Geologen fanden 1948 die ersten Proben dieses neuen Steins. Eine Gruppe von Wissenschaftlern unter der Leitung von Wladimir Ditmar (1903-1967) führte eine geologische Untersuchung im Chara-Gebiet unweit des Murun-Gebirgsmassivs durch. Im Bett des Baches, der heute nach Ditmar benannt ist, entdeckte der Geologe einen violetten Stein, den er zunächst für einen gewöhnlichen Schiefer mit einigen Verunreinigungen hielt. Sein „Fang“ wurde kartiert, aber bald vergessen. Dieser Ort war so weit von der Zivilisation entfernt, dass er jahrzehntelang ein weißer Fleck in der Geologie blieb.

Ilya Naimuschin/Sputnik Ilya Naimuschin/Sputnik

Ein Vierteljahrhundert später, im Jahr 1973, suchte Juri Rogow mit einem Team junger Geologen dort auf Murun nach Uran. Sie besuchten auch das Gelände der Ditmar-Gruppe. Nicht weit von ihren halb verfallenen Baracken entfernt, sah Rogow „einen merkwürdigen, meterhohen Felsblock", wie er ihn später beschrieb.

Ein Arbeiter in einer jakutischen Charoit-Fabrik, 1990. Nikolai Nikitin/TASS Nikolai Nikitin/TASS

„Der Stein war violett gefärbt, als wäre er mit einer weißlichen Plakette bedeckt, ziemlich unansehnlich. Ich versuchte, ein Stück davon abzuschlagen, aber es ließ sich nicht abschlagen", erinnert sich Rogow. „Ich schlug so lange, bis der Stiel des geologischen Hammers zerbrach. Schließlich gelang es mir doch, ein Stück des Steins abzuschlagen - es war wie ein Syringa-Spritzer. Dann dachte ich daran, ihn meiner Frau zu schenken. Er hatte zwar eine seltsame Farbe, aber Frauen mögen helle Dinge."

Legion Media Legion Media

Vera Rogowa, die als Mineralogin an derselben Expedition teilnahm, interessierte sich für die gelben Verunreinigungen und vermutete sofort, dass es sich um neue Mineralien handeln könnte, was sich später bewahrheitete. Es war jedoch nicht ganz klar, um welche Art von lilafarbenem Stein es sich handelte. Sie nahmen etwa 30 Kilogramm für die Studie mit und untersuchten den Stein in ihrer Freizeit.

Legion Media Legion Media

Einige Jahre später erfuhr Rogows Kollege, der Geologe und Edelsteinexperte Juri Alexejew, von diesem Stein. Er nahm an, dass das Paar einen brandneuen Edelstein entdeckt hatte, und so nahmen er und Rogow etwa eine Tonne weiterer Proben und schickten sie zur Untersuchung nach Moskau.

Tinaksit-Verunreinigungen in Charoit. Géry PARENT (CC BY-SA 4.0) Géry PARENT (CC BY-SA 4.0)

Bis 1977 war Charoit ein namenloses Mineral, das bereits seit mehreren Jahren von ganzen geologischen Kommissionen untersucht worden war. Tatsächlich enthielt dieser Edelstein seltene Erden und neue, unbekannte Mineralien (Tinaksit, Tokkoit, Frankamenit, Murunskit), die ihn mit unglaublichen Mustern färbten. Dennoch wurde der Name „Charoit“ schließlich nach dem Fluss Chara vergeben.

Legion Media Legion Media

Aber schon vor seiner offiziellen Registrierung wurde der Charoit bei den sowjetischen Juwelieren und Edelsteinhandwerkern beliebt. Das liegt an seinem lilafarbenen Schimmer, der ihn nicht nur in silbernem oder goldenem Damenschmuck, sondern auch als Einzelstück wunderbar aussehen lässt. Charoit ist auch ein Material für Vasen und Schmuckschatullen. Charoit gibt es in vielen Schattierungen, von hellem Lila bis zu dunklem Violett, die alle im Licht sanft schimmern.

Ein Schmuckkästchen, eine Halskette und ein Kerzenhalter aus Charoit, 1990. Nikolai Nikitin/TASS Nikolai Nikitin/TASS

Trotz zahlreicher Nachforschungen konnte kein weiterer Charoit in Russland oder im Ausland gefunden werden. Das einzige Vorkommen befand sich im Murun-Massiv, das heute „Sirenevy Kamen" ("Fliederstein") genannt wird. Es enthält mehr als 20 unzusammenhängende Charoit-Lagerstätten, die über ein Gebiet von etwa zehn Kilometern verstreut sind.

Legion Media Legion Media

Der genaue Umfang der Charoit-Reserven ist nicht bekannt, wird aber auf mindestens 140.000 Tonnen geschätzt. Heute ist die Charoitförderung in Jakutien auf 100 Tonnen pro Jahr begrenzt, aber wegen der Schwierigkeit der Erschließung dieser entlegenen Taigagebiete wird tatsächlich viel weniger Stein gefördert, so dass man ihn nur selten in den Regalen der Geschäfte findet.

Legion Media Legion Media

Neben Charoit wurde dort 1997 ein weiterer einzigartiger und seltener Stein entdeckt. Es handelt sich um den blauen Nephrit, den Geologen zu Ehren von Prinzessin Diana „Dianit" nannten. Dies wird jedoch sicher nicht die letzte geologische Entdeckung in Jakutien sein.

kamnevedy.ru kamnevedy.ru

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.