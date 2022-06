Russland bekommt 2022 vier neue Millionenstädte

Nach den Daten der russischen Volkszählung 2021, die am 30. Mai 2022 veröffentlicht wurden, wurde die Liste der russischen Millionenstädte um weitere Megastädte erweitert: Woronesch, Krasnodar, Krasnojarsk und Perm. Die Tatsache, dass diese Städte nun mehr als eine Million Einwohner haben, wurde bereits von lokalen Statistikern gemeldet und nun ist es auch offiziell.

Krasnodar

Krasnodar ist die Hauptstadt der Region Krasnodar, in der sich auch beliebte Urlaubsorte am Schwarzen Meer (Sotschi, Anapa) befinden. Außerdem ist sie eine der am schnellsten wachsenden Städte in Europa, die in den letzten zehn Jahren die Einwohnerzahl verdoppelt hat. Derzeit leben dort rund 1,1 Millionen Menschen. Mit den Vororten zusammen liegt die Zahl nach Angaben der örtlichen Behörden sogar bei 1,7 Millionen Einwohnern.

Das Geheimnis hinter der Beliebtheit von Krasnodar liegt auf der Hand: lange Sommer (die Stadt ist eine der heißesten des Landes), milde Winter, die Nähe zur Natur (das Kaukasusgebirge und das Schwarze Meer sind nur bis zu 100 Kilometer entfernt) und die Möglichkeit, Arbeit in der Industrie oder im Tourismus zu finden.

Krasnojarsk

Krasnojarsk, eine der größten Städte Sibiriens, wächst ebenfalls jedes Jahr. Nach Angaben des Bürgermeisters hatte die Stadt Anfang 2022 1,1 Millionen Einwohner, was mehr als 40 Prozent der gesamten Region Krasnojarsk ausmacht. Die zweitgrößte Stadt ist Norilsk mit nur 180.000 Einwohnern.

Perm

Diese Stadt im Ural beherbergt heute 1,05 Millionen Menschen. Zu Sowjetzeiten war sie eine Millionenstadt, da es hier viele Fabriken gab (Maschinenbau, Petrochemie), aber in den 1990er Jahren begannen die Menschen aufgrund der Wirtschaftskrise, in andere Regionen zu ziehen. Jetzt kehren die Menschen in die Stadt zurück, vor allem aus den ländlichen Gebieten. Bei der Volkszählung 2021 wurde offiziell bestätigt, dass Perm seinen Status als Millionenstadt wiedererlangt hat.

Außerdem ist die Region Perm eines der größten Zentren der Erdölförderung und -raffination.

Woronesch

In der 500 Kilometer südlich von Moskau gelegenen Stadt wohnen heute ebenfalls rund 1,05 Millionen Menschen. 2012 wurde die Million erreicht, seitdem gab weder einen dramatischen Anstieg noch einen nennenswerten Rückgang der Bevölkerung. In der Stadt und ihrer Umgebung ist die Elektronik- und Chemieindustrie angesiedelt.

Nach den vorläufigen Daten der russischen Volkszählung von 2021 leben rund 147,2 Millionen Menschen dauerhaft in Russland, das sind 2,05 Millionen mehr als bei der Volkszählung von 2010. Experten stellen auch einen Anstieg der Urbanisierung um ein Prozent fest, die nun 75 Prozent beträgt. Die bevölkerungsreichsten Regionen Russlands sind Moskau und seine Region, Krasnodar, St. Petersburg, die Regionen Swerdlowsk und Rostow sowie die Republiken Baschkortostan und Tatarstan. Ein Drittel der Bevölkerung des Landes lebt in diesen Gebieten. Bei der Zahl der Städte mit mehr als einer Million Einwohnern liegt Russland weltweit auf Platz 4 - nur China, Indien und Brasilien haben mehr.

