Transsib-Express: Reise von Moskau nach Wladiwostok in gerade einmal fünf Minuten (INFOGRAFIK)

Viele Reisende in Russland und im Ausland träumen davon, mit der Transsibirischen Eisenbahn auf der längsten Zugstrecke der Welt zu fahren. Aber nicht jeder kann sich dieses Abenteuer leisten. Wir laden Sie ein, beim Lesen dieses Artikels bequem, interaktiv und kostenlos in kurzer Zeit von Moskau nach Wladiwostok zu reisen.

Alle einsteigen, bitte!

1. Moskau

Anton Romanow Anton Romanow

Wir beginnen unsere Reise am Jaroslawski-Bahnhof in Moskau, der wie ein Märchentempel aussieht. Das Gebäude wurde von Fjodor Schechtel, einem Meister des russischen Stils und des Jugendstils, entworfen und in den 1900er Jahren erbaut.

Jaroslawski-Bahnhof / Moskau, Russland. Sergey Aschmarin (CC BY-SA 3.0) Sergey Aschmarin (CC BY-SA 3.0)

2. Das Uralgebirge

Anton Romanow Anton Romanow

Nach einem Tag an Bord des Zuges durchqueren wir das „Rückgrat Russlands“. Jekaterinburg ist die Hauptstadt des Urals, eine große industrielle Millionenstadt und der Geburtsort von Boris Jelzin und dem russischen Rock.

Deneschkin Stein Berg. Es gibt auch ein Naturschutzgebiet mit dem gleichen Namen. Stolpeli3 (CC BY-SA 3.0) Stolpeli3 (CC BY-SA 3.0)

3. Tjumen

Anton Romanow Anton Romanow

Willkommen in Westsibirien und der „Ölhauptstadt“ Russlands - Tjumen.

Pawel Lisizyn/Sputnik Pawel Lisizyn/Sputnik

4. Omsk

Anton Romanow Anton Romanow

Fjodor Dostojewski verbrachte vier Jahre im Exil in Omsk. Die Stadt hat auch offiziell die kürzeste U-Bahn der Welt. Sie hat nur eine Station.

Dmitrij Feoktistow / TASS Dmitrij Feoktistow / TASS

5. Fluss Ob

Anton Romanow Anton Romanow

Die Erbauer der Transsibirischen Eisenbahn mussten eine Brücke über den Fluss Ob errichten. Um diese Brücke und den nahe gelegenen Bahnhof herum entstand nach und nach die heutige Millionenstadt Nowosibirsk.

U-Bahn-Brücke über den Fluss Ob. Fedor Filatow (CC BY-SA 4.0) Fedor Filatow (CC BY-SA 4.0)

6. Krasnojarsk

Anton Romanow Anton Romanow

Wir queren einen weiteren mächtigen Fluss, den Jenissei, und die Stadt, die auf der Zehn-Rubel-Banknote abgebildet ist.

Krasnojarsker Säulen. Legion Media Legion Media

7. Baikalsee

Anton Romanow Anton Romanow

Eineinhalb Stunden lang fährt der Zug direkt am Seeufer entlang. Sie erste Station ist Sljudjanka, eine kleine Stadt, die durch ihren unglaublichen Bahnhof aus weißem und rosa Marmor auffällt. Die beiden großen Städte an den Zufahrten zum Baikalsee sind Irkutsk und Ulan-Ude. Nach Ulan-Ude wurden die Dekabristen, die 1825 gegen den Zaren rebellierten, ins Exil geschickt. Dort, in der Hauptstadt Burjatiens, steht ein einzigartiges Denkmal - ein riesiger Lenin-Kopf (der übrigens von Bildhauern mit burjatischen Zügen versehen wurde).

Legion Media Legion Media

8. Chingan-Tunnel

Anton Romanow Anton Romanow

Nach dem Baikalsee grüßen uns die Berge. Viele Berge. Zwischen den Bahnhöfen Archara und Iswestkowaja liegt der Mali-Chiganski-Kamm. Er wird auf 154 Kilometern von sieben Tunneln durchquert, von denen der längste mehr als zwei Kilometer misst.

9. Chabarowsk

Anton Romanow Anton Romanow

Wir befinden uns nun direkt an der Grenze zu China. Die Brücke über den Amur ist ein wahres Wunderwerk der Technik!

Eine Brücke über den Fluss Amur in Chabarowsk. Legion Media Legion Media

10. Wladiwostok - Hurra!

Anton Romanow Anton Romanow

Wir haben es bis zum Ende der Trasse geschafft! Glückwunsch! Der Bahnhof in Wladiwostok ist eine Nachbildung des Moskauer Bahnhofs. So schließt sich der Kreis.

Zolotoy-Brücke in Wladiwostok, Russland. Takuya ASADA (CC BY 2.0) Takuya ASADA (CC BY 2.0)

