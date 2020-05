Wie sieht das Zugleben auf einer Transsib-Reise aus? (FOTOS)

Georg wallner/Mesto47 Georg wallner/Mesto47

Diejenigen, die denken, dass eine fünfstündige Zugfahrt lang ist ... Was würden Sie über eine 50-stündige Zugreise sagen?

Im Sommer 2019 haben die Journalistin Marina Dmuchowskaja und der Fotograf Georg Wallner eine solche Reise unternommen. Nach der Rückkehr sagten die beiden, sie würden dieses Abenteuer gerne wiederholen und zwar sofort! Für sie wurde es nach eigenen Angaben nie langweilig.

„Mehrere Tage in einem Zug zu leben, Leute zu treffen und den Speisewagen zu verlassen und ‚Bis morgen um gleiche Zeit?' zu fragen, ist etwas Besonderes als jede andere Art von Reise“, sagt Marina.

Am lustigsten sei es gewesen, in einem Platzkartwagen zu fahren. Solche Großraumschlafwagen in russischen Fernzügen haben 54 Schlafregale. „Alle Gerüche, die Geräusche und das Schnarchen der Mitreisenden werden zum unmittelbaren Teil des Lebens“, erinnert sich Marina.

Manchmal, nach mehreren Tagen Zugfahrt, hat man plötzlich einen 30-minütigen Halt in einer Stadt, von der Sie noch nie zuvor gehört haben, und dies wird zum wichtigsten Eindruck Ihres Tages. Mit etwas Glück können Sie sogar geräucherten Fisch und ein Bier auf dem Bahnsteig kaufen.

„Interessanterweise sind wir zu Beginn unserer Reise in ein Lebensmittelgeschäft gegangen und haben lange Zeit gebraucht, um auszuwählen, was wir für den nächsten Teil der Reise mitnehmen sollen“, sagt Marina.

„Also haben wir automatisch Würstchen, Brot, Crackers, getrockneten Tintenfisch, Bananen, Chips, Äpfel und Kwass gekauft. Und das luxuriöseste und am meisten erwartete Lebensmittel des Tages war Borschtsch und Bier im Restaurantwagen.“

Der interessanteste Teil der Fahrt sind die Gespräche mit verschiedenen Menschen. Die meisten Russen werden sehr offen und erzählen ihren fremden Mitreisenden oft ihre ganze Lebensgeschichte, weil sie wissen, dass sie sich höchstwahrscheinlich nie wieder treffen werden.

Marina hat ein ganzes Projekt namens „Mesto47“ gestartet, wo sie all diese Geschichten veröffentlichte. Sie sagt, dass eine der bemerkenswertesten Personen, die sie getroffen hat, war eine Polizistin. Sie erzählte sehr ruhig von ihrer Arbeit, obwohl ihre Geschichten absolut schockierend und schrecklich waren.

Eine andere Mitreisende war ein 17-jähriges Mädchen, das Gedichte schrieb, darunter auch patriotische über Sibirien. Sie fuhr mit dem Zug, um sich an der Universität Irkutsk einzuschreiben. Marina war überrascht zu hören, dass das Mädchen nicht nach Moskau fahren wollte - sie sagte, sie würde ohne Sibirien, Baikal und die Taiga nicht überleben.

Der Fotograf Georg Wallner sagt, er habe es genossen, während dieser langen Reise sich vom Internet und den sozialen Netzwerken zu erholen. „Es gibt keine Internetverbindung auf der Strecke zwischen den Städten. Sie finden also andere Möglichkeiten, um sich zu beschäftigen: Aus dem Fenster zu schauen, ein Buch zu lesen, ein Tagebuch zu schreiben. Für mich ist das eine große Ablenkung, die es mir ermöglicht, die Reise richtig zu genießen. Die Monotonie macht jede kleine Änderung der Routine aufregend. Ein 45-minütiger Stopp in einer kleinen Stadt ist etwas, auf das man sich freuen kann. “

Gleichzeitig war Marina Dmuchowskaja erstaunt darüber, wie vielfältig Russland ist. Und es geht dabei nicht nur um die Landschaften, die sich von Region zu Region ändern. „Ich habe gesehen, wie freundlich die Menschen waren und die Vorurteile über Russen, sie seien gegenüber Ausländern eher zurückhaltend und kalt, nicht stimmten. Und wie neugierig sie auf die Außenwelt waren. Als sie sahen, dass Georg ein Ausländer war, gab es ein unmittelbares Interesse und sie wollten Kontakt aufnehmen, obwohl sie die Sprache nicht konnten. Ich würde die ganze Reise noch einmal machen. Vielleicht das nächste Mal im Winter, um verschiedene Ansichten und die gefrorene Oberfläche des Baikalsees zu sehen!“

Hören Sie sich den „Mesto47“-Podcast mit Audioversionen der Geschichten an, die auf der 9.288 km langen transsibirischen Reise angetroffen wurden.

