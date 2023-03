Die 10 skurrilsten russischen Häuser (TEIL 2)

In Russland kann man fast jeden Architekturstil finden: Klassizismus, Jugendstil, moderne Wolkenkratzer... aber es gibt auch Häuser mit einer Architektur, die sich völlig von jenen üblichen Wohnhäusern unterscheidet. Wer hat sie gebaut und warum?

6. Koloss-Häuser, Moskau

Vor den Olympischen Spielen 1980 in Moskau wurden die berühmten runden Chruschtschowkas gebaut (mehr darüber lesen Sie hier). Und diese runden Plattenbauten im Süden Moskaus wurden in den späten 1990er Jahren errichtet. Es handelt sich um eine experimentelle Serie von 24-stöckigen Häusern mit dem Namen Koloss.

Die unteren drei Stockwerke werden für Geschäfte genutzt, während die oberen Stockwerke normale Wohnungen sind, allerdings mit konkaven Wänden.

7. Elefantenhaus, Region Moskau

Michail Japaridse/TASS Michail Japaridse/TASS

Dieses Haus im Moskauer Vorstadtbezirk Ostrowzy wurde von Sergej Koschuro als Experiment gebaut. Doch jetzt ist es eine der Sehenswürdigkeiten der Region. Die Idee war, ein Wohnhaus in Form eines Elefanten zu bauen (Erinnern Sie sich daran, dass Russland die Heimat der Elefanten ist? Nein? Dann lesen Sie hier mehr darüber). Allerdings hat das 4-stöckige Haus noch keinen Besitzer gefunden.

8. Kuppelhaus, Nowosibirsk

Kirill Kuсhmar/TASS Kirill Kuсhmar/TASS

Der örtliche Designer Iwan Dyrkin begann vor etwa zehn Jahren mit dem Bau von Kugelhäusern in Sibiriens größter Stadt. Sein erstes Haus wurde zu einem echten Wahrzeichen der Stadt; er hielt dort Vorträge, Ausstellungen und Partys ab. Jetzt baut er Häuser auf Bestellung mit einer Technologie, die er selbst erfunden hat.

9. Ballonhaus, Altai-Gebirge

Alexander Krjaschew/Sputnik Alexander Krjaschew/Sputnik

Ein weiteres Haus in Form einer Kugel fanden wir hoch im Altai-Gebirge, im Dorf Multa, einem beliebten Touristenort. Es handelt sich um ein 3-stöckiges Haus, das die Besitzer auch an Urlauber vermieten. Trotz der scheinbaren Winzigkeit gibt es sechs Zimmer, eine voll ausgestattete Küche und einen großen Wohnraum. Das Haus wird mit einem Ofen beheizt.

10. Muschelhaus, Region Swerdlowsk

Unweit von Jekaterinburg, im Dorf Tawatuj, tauchte 2012 ein seltsam geformtes Haus auf. Es wurde von einem lokalen Architekten namens Juri Gajdukow für sich selbst gebaut.

Das Haus hat drei Etagen: Im Erdgeschoss befindet sich eine Halle mit einer Bibliothek, im zweiten Stock eine Küche und ein Wohnzimmer und im dritten Stock ein Schlafzimmer. In dem Haus gibt es praktisch keine geraden Linien; es ist fast so, als würde das Ganze fließen. Was meinen Sie dazu?

