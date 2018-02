Autobrücke in Sibirien unter Lkw zusammengebrochen

Russia Beyond

In der südsibirischen Republik Burjatien hat sich Anfang Februar ein schwerer Unfall ereignet. Die Autobrücke zwischen den Dorfteilen Alt- und Neu-Kurba stürzte unter einem Lkw, der einen Traktor transportierte, zusammen.

Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Er gab später an, dass ihn sein Navigationsgerät über die marode Brücke geleitet habe. Die Frage, ob er das Maximalgewicht für die Brücke nicht gesehen oder schlicht ignoriert habe, ließ er allerdings unbeantwortet.

Polizei und Rettungswagen sind bereits vor Ort. Wie der abgestürzte Lkw geborgen und die Verbindung wiederhergestellt werden kann, ist bislang jedoch noch völlig unklar.

Das Nachsehen haben nun vor allem die Einwohner der zwei anliegenden Dörfer – über die Brücke führte die einzige Verbindungsstraße zwischen den Wohnvierteln in Staraja Kurba und den städtischen Einrichtungen, der Poliklinik, Schulen und Kindergärten in Nowaja Kurba.

Brücken sind extrem wichtige Elemente der Infrastruktur, vor allem in Sibirien, wo es kaum Ausweichmöglichkeiten gibt. Wie auch in diesem Beispiel:

