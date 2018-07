Schneller ans Ziel: Moskauer Scheremetjewo-Flughafen nutzt innovative Anzeigetafeln

Im Flugverkehr kommt es auf jede Sekunde an, wenn man sein Flughafenterminal finden und nicht Gefahr laufen möchte, seinen Flug zu verpassen. Um das möglich zu machen, haben die Designer des „Art. Lebedev Studios“ ein paar innovative Ansätze für die Informationsdisplays entwickelt.



Die Informationen werden zeitgleich zweisprachig angezeigt

Wenn Sie die herkömmlichen mehrsprachigen Informationsmonitore betrachten, werden Sie feststellen, dass Sie auf die Anzeige in Ihrer Sprache durchaus eine Weile warten müssen. Das gehört in Scheremetjewo nun der Vergangenheit an. Die Informationen werden neuerdings permanent auf Russisch angezeigt, wobei die englische sowie die chinesische Version alle fünf Sekunden mit eingeblendet werden:



Jede weitere Sprache lässt sich mühelos hinzufügen. Das ermöglicht es den russischsprachigen Passagieren ihren Flug sofort zu finden. Für die Passagiere aus den chinesisch- und englischsprachigen Ländern verkürzt es die Wartezeit um mehr als die Hälfte.

Die Codeshare-Flüge werden in einer Zeile angezeigt

Das größte Problem bei den konventionellen Informationsanzeigen war die Anzeige von Flügen, die von mehreren Fluggesellschaften gemeinsam durchgeführt wurden, den so genannten Codeshare-Flügen. Je nachdem welcher Partner gerade angezeigt wurde, änderte sich auch der Code für den Flug, was für viel Verwirrung sorgte.

Dank der Designer des „Art. Lebedev Studios“ werden nun alle Codes in einer Zeile angezeigt, die neben den primären auch die sekundären Codes mit einblendet:

Die Flüge werden visuell nach Startzeiten gegliedert

In Scheremetjewo zeigten bisher jeweils sechs Monitore zeitgleich die Informationen für 160 Flüge an. Das resultierte manchmal in einer endlosen Liste an Flügen, die keine visuelle Orientierung für den Passagier enthielt, wo er mit seiner Suche beginnen muss.

Die Designer fanden eine einfache und effektive Lösung für dieses Problem, indem sie die Flüge nach Abflugzeiten gruppierten und große Zwischenräume dazwischen ließen. Somit müssen die Passagiere nur noch im jeweiligen Block nach der Abflugzeit ihres Flugzeugs suchen.

Terminalanzeigen mit Bildern

Diese Lösung basiert auf der Idee, dass Passagiere ihr Terminal am Signaturbild leichter erkennen können, als am bloßen Text.

Der Flugstatus auf dem neuen Terminaldisplays wird durch eine leuchtend orangene Farbe untermalt und ist somit nach den Stadtnamen das auffälligste visuelle Merkmal.

