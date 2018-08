Russland führt kostengünstige Züge ein, die nur das Nötigste anbieten

Zugreisen in Russland sollen billiger werden – das kündigte das Unternehmen „Föderale Passagiergesellschaft (FPK)“ an, welches einen Großteil der Tarife und Dienstleistungen in Verbindung mit Zügen bestimmt. Es ist geplant, eine neue und billige Serviceklasse einzuführen. Diese Neuerung wird jedoch nicht vor 2025 eintreten, und seien Sie bereits jetzt gewarnt: Luxus wird es in dieser Klasse nicht geben.

„Wir sprechen hier über ein neues günstiges Produkt mit einem einzigartigen Preisangebot“, zitiert RIA Nowosti einen Vertreter der FPK. Der Planung nach wird es in russischen Zügen vier Klassen geben: Business, Komfort, Touristenklasse und das Sahnehäubchen, die günstige Touristenklasse.

Für diese letzte Klasse wird die FPK alte Waggons ohne Klimaanlage oder Komposttoiletten, stattdessen mit altmodischen Toiletten, einsetzen. Die Nachtzüge werden jedoch trotzdem Betten haben. Eine Sache ist allerdings sicher: Es wird billig und... lustig – das lassen wir Sie entscheiden. Die genauen Preise müssen jedoch noch bekannt gegeben werden.

