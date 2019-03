Von Kuba bis Kambodscha: Wo gibt es Kirchen außerhalb orthodoxer Länder?

Die Russisch-Orthodoxen Kirchen sind auf dem ganzen Planeten verstreut. Sie wurden an Orten errichtet, die normalerweise nicht mit dem orthodoxen Glauben in Verbindung stehen.

Brasilien

Die russisch-orthodoxe Kirche der Märtyrerin Zinaida in Rio de Janeiro wurde in den 1930er Jahren von Auswanderern errichtet, die das neugebildete Sowjetrussland verlassen hatten. Die Kirche wurde nach dem Vorbild mittelalterlicher Kirchen der Region Pskow entworfen.

Kuba

Die Idee, die orthodoxe Kathedrale Unserer Lieben Frau von Kasan in Havanna zu bauen, stammt vom dem kubanischen Revolutionär Fidel Castro.

“Die Kirche in Havanna war als Symbol für die russisch-kubanische Freundschaft gedacht und wurde als Ausdruck der Dankbarkeit gegenüber unserem Volk, das einen großen Beitrag zur Erhaltung der staatlichen Unabhängigkeit Kubas und zur Entwicklung seines wirtschaftlichen Potenzials geleistet hat, errichtet”, sagte Kirill, Patriarch von Moskau und ganz Russland, im Jahr 2008, als er die Kirche weihte.

Japan

Die Heilige Auferstehungskathedrale in Tokio wurde in den 1880er Jahren errichtet. Der zukünftige russische Zar Nikolaus II. sollte ursprünglich an der Einweihungszeremonie 1891 teilnehmen. Auf diesen wurde jedoch kurz zuvor einen Attentat in Otsu verübt, das er überlebte.

Mexiko

Die Mariä-Schutz-und-Fürbitte-Kirche in Mexiko stammt aus dem 17. Jahrhundert. Früher gehörte diese jedoch zur römisch-katholischen Kirche und erst 2014 wurde sie der Russisch-Orthodoxen Kirche übergeben.

China

Die Mariä-Entschlafens-Kirche auf dem Gelände der russischen Botschaft in Peking ist die einzige funktionierende orthodoxe Kirche in der chinesischen Hauptstadt. Im Jahr 1902 errichtet, wurde sie in den 1950er Jahren in eine Garage umgewandelt. Erst 2009 während des Besuchs von Wladimir Putin in China wurde das Gotteshaus renoviert und eingeweiht.

Vereinigte Arabische Emirate

Die orthodoxe Kirche des heiligen Apostel Philippus befindet sich in Schardscha und ist der einzige russische Kirchenbau auf der arabischen Halbinsel. 2011 eröffnet, kann das Gotteshaus bis zu 20 000 Gläubige aufnehmen.

Thailand

Obwohl es nur etwa 1 000 orthodoxe Gläubige in Thailand gibt, wurden zehn orthodoxe Kirchen im Land gebaut. Vor kurzem wurden ein orthodoxes Priesterseminar und eine Dreifaltigkeitskirche auf der Insel Phuket eröffnet.

Kambodscha

Die erste russisch-orthodoxe Kirche, die dem Groß-Märtyrer Panteleimon geweiht ist, wurde in Kambodscha vor drei Jahren errichtet. Christen machen nur zwei Prozent der Bevölkerung aus und es gibt noch weniger orthodoxe Gläubige. Trotzdem gibt es im Land vier orthodoxe Kirchen.

