Reisen in Russland: Es muss nicht immer Moskau oder Sankt Petersburg sein (TEIL 1)

Wenn Sie die beiden Hauptstädte bereits kennen, begleiten Sie uns in die Tiefen Russlands und besuchen Sie Orte, in denen Heilige lebten und legendäre Schlachten gekämpft wurden.

Susdal

Nur ein paar Autostunden von Moskau entfernt, tauchen Sie kopfüber in die Atmosphäre des alten Russlands ein. Eine Welt aus kleinen Gassen und Holzhäusern - alle wunderbar heimelig und einladend. Hier stolpern Sie auf Schritt und Tritt über alte Kirchen. Die ganze Stadt kann an einem Tag zu Fuß besichtigt werden. Susdal gehört zum Goldenen Ring Russlands - einem Kreis antiker Städte im Nordosten Moskaus, die alle älter sind als die Hauptstadt und eine reiche Geschichte innehaben. Wenn Sie Zeit mitbringen, empfehlen wir Ausflüge nach Jaroslawl, Kostroma, Uglitsch, Wladimir, Sergijew Possad, Rostow Weliki (nicht zu verwechseln mit Rostow am Don) und Pereslawl-Salesski.

Das perfekte Bild: Kreml von Susdal

Anreise: Mit dem Zug von Moskau nach Wladimir, von dort aus mit dem Shuttle Bus

Beste Reisezeit: Die beste Zeit ist im Winter, kurz vor Neujahr oder zur Masleniza (Fastnacht, 2020 vom 24. Februar - 1. März). Die Stimmung ist ausgelassen, es finden Volksfeste und Ausstellungen statt. Es wird getanzt und Streetfood angeboten. Besonders empfehlenswert sind die Pfannkuchen! Achten Sie auf warme Kleidung. Bei einer Erkältung trinken Sie am besten einen russischen Tee mit etwas Alkohol. Abstinenzler können den traditionellen Sbiten probieren.

Wann Sie nicht reisen sollten: Die ersten zehn Tage im Januar und Mai. Dann sind in Russland Ferien und alle Hotels ausgebucht oder sehr teuer.

Sehenswert: Museum für Holzarchitektur, Kreml von Susdal, Einkaufszentrum, Platz der Auferstehung, Kloster Sankt Euthymius

Unterkunft: Privatunterkünfte oder Hotels, zum Beispiel Puschkarskaja Sloboda.

Essen & Trinken: Ulej Restaurant (Reservierung empfohlen)

Nischni Nowgorod

Diese Stadt liegt auf einer malerischen Landzunge an den Flüssen Wolga und Oka und bietet eine ungewöhnliche Mischung aus Antike (kleine Holzhäuser) und Moderne (trendige Bar-Restaurants und futuristische Bauwerke). Nischni Nowgorod ist darüber hinaus der Geburtsort des Schriftstellers Maxim Gorki. In der Sowjetzeit trug es seinen Namen. Bis heute gibt es drei Museen, die ihm gewidmet sind.

Das perfekte Bild: Blick von der Landzunge

Anreise: Mit den Hochgeschwindigkeitszügen Lastotschka oder Strisch vom Kursker Bahnhof in Moskau

Beste Reisezeit: April – Oktober

Sehenswert: Kreml von Nischni Nowgorod mit Kunstmuseum, Tschkalow-Treppe, Nischnewolschskaja Nabereschnaja Straße, Fußgängerzonen Roschdestwenskaja und Bolschaja Pokrowskaja, Seilbahn über die Wolga, Grebnoy Strand (im Sommer)

Unterkunft: Zum Beispiel Hotel Pokrowskiij Posad

Essen und Trinken: Gorki Brewery Gastropub

Kasan

Russland ist ein multiethnisches und multireligiöses Land. Die Republik Tatarstan ist ein guter Ort, um orientalisches Flair zu erleben.

Das perfekte Bild: Das Wahrzeichen der Stadt: Silant-Statue, Kreml

Anreise: Zwei Stunden Fug oder 14 Stunden Bahnfahrt vom Kasaner Bahnhof in Moskau

Beste Reisezeit: April – Oktober

Sehenswert: Kasaner Kreml mit Kul-Scharif-Moschee, Kremlewskaja Nabereschnaja Straße, Tatar Sloboda Museum, Bauman Fußgängerzone, Bulak Promenade

Unterkunft: Hotel Kazan Arena Stadium

Essen & Trinken: Jedes Restaurant mit tatarischer Küche. Ein Muss: das süße Gericht „çäkçäk” (ausgesprochen „tschak-tschak”)

Wolgograd

Willkommen im legendären Stalingrad. Eine Stadt mit militärischem Ruhm, die eine der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs und in der Geschichte der Menschheit erlebte. Besuchen Sie den Mamajew Hügel mit der stolzen „Mutter-Heimat-Statue”. (Vor der Reise möchten Sie vielleicht „Enemy at the Gates” mit Jude Law und den russischen Film „Stalingrad” sehen?)

Das perfekte Bild: Mutter-Heimat-Statue

Anreise: Von Moskau aus mit dem Flugzeug

Wann Sie nicht reisen sollten: Am 09. Mai. Am Tag des Sieges ist es dort sehr voll. Bedenken Sie auch, dass es im Sommer sehr heiß werden kann.

Sehenswert: Mamajew Hügel und Mutter-Heimat-Statue, Panorama-Museum, Pawlow-Haus, Wolgapromenade

Unterkunft: Hotel Wolgograd

Essen & Trinken: Restaurants Marusja und Knjagininskij Dwor, Delikatessen Schtschastje Jest

Jekaterinburg

Hier sehen Sie den Europa-Asien-Obelisken, der die Grenze zwischen den beiden Kontinenten markiert (obwohl der genaue Standort unter Geographen umstritten ist). Die Stadt besitzt eine interessante Architektur - eine Mischung aus sowjetischem Konstruktivismus, Eklektizismus und Barock. Vor allem aber ist Jekaterinburg berühmt-berüchtigt, weil dort Nikolaus II. hingerichtet wurde und seine Familie 1918 erschossen.

Das perfekte Bild: Sewastianow-Haus

Anreise: Von Moskau aus mit dem Flugzeug, ab Perm mit Bus oder Zug

Beste Reisezeit: Mai – September

Sehenswert: Blutkirche, Ipatjew-Haus, Jelzin-Zentrum, Sewastianow-Haus, Park im literarischen Viertel, die konstruktivistischen Bauten in der Tschekisten-Stadt am Stadtrand, Kloster Ganina Jama

Unterkunft: Hotel Wysozkij

Essen & Trinken: Trojekurow, Stroganow Grill, Paschtet

