Fünf Tipps für einen unvergesslichen Aufenthalt in Weliki Nowgorod

Nachts auf dem Friedhof, tagsüber im Kreml: begeben Sie sich auf Abenteuerreise in einer der ältesten Städte Russlands.

Weliki Nowgorod ist älter als Russland und die Wiege der russischen Zivilisation. An diesem besonderen Ort können Sie die ältesten Bauwerke des Landes bestaunen.

1. Nehmen Sie an einer besonderen Stadtführung teil

Sie sind im Hotel angekommen und nun bereit, die Stadt zu erobern. Nun weiß jeder, dass Besichtigungstouren manchmal ziemlich anstrengend sein können.

Wenn Sie ein wenig Abwechslung wollen, schließen Sie sich der „Bar’skie Sabawi“-Tour an und lernen Sie einige interessante Kneipen kennen. Dort finden Verköstigungen lokaler Spezialitäten statt. Sie erfahren außerdem, was die Bürger von Nowgorod vor 500 Jahren tranken, wie Sie sich zum Ausgehen fertig machten, wann die ersten Gaststätten in Russland entstanden und wie sie damals aussahen.

Sind Sie schon mal in einer alten Stadt nachts auf dem Friedhof gewesen? Wir haben es gewagt, um diesen Artikel schreiben zu können. Es war sehr interessant. Gehen Sie gemeinsam mit einer Gruppe netter Leute, bewaffnen Sie sich mit Taschenlampen und Gummistiefeln und beweisen Sie starke Nerven.

Legion Media Legion Media

Während Sie sich dann auf dem Friedhof umschauen und darauf warten, das sich die Toten aus ihren Gräbern erheben, wird Ihnen der Führer etwas über die Bestattungsrituale im mittelalterlichen Nowgorod erzählen und welche Bedeutung die Symbole auf den Grabsteinen aus dem 18. bis 20. Jahrhundert haben. Sie erfahren, wie sich die Begräbnisindustrie seit Sowjetzeiten verändert hat und wo berühmte Bürger der Stadt ihre letzte Ruhestätte gefunden haben.

Weitere Informationen zu Spezialtouren (zum Beispiel auf den Spuren der Altgläubigen und alter russischer Ikonen oder zur Geschichte des örtlichen Kremls und anderen bedeutenden Orten der Stadt) erhalten Sie auf der Webseite des Rus Nowgorodskaja Tourismuszentrums.

2. Das Herz der Stadt: Der Kreml

Ob Sie es glauben oder nicht, der Kreml ist in vielen russischen Städten das Herz der Stadt, nicht nur in Moskau. Am Ufer des Flusses Wolchow liegt malerisch der Kreml von Weliki Nowgorod mit seinen Festungsmauern und goldenen Kuppeln. Es scheint als wäre er eine schwimmende Insel und könnte jederzeit davontreiben.

Legion Media Legion Media

Er wurde im 11. Jahrhundert aus Kalk- und Ziegelstein erbaut, um die Stadt zu schützen. Der Kreml von Weliki Nowgorod gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Diesen Ort sollten Sie unbedingt besuchen.

Der größte Schatz des Kremls sowie der ganzen Stadt ist die Sophienkathedrale mit Original-Fresken von Konstantin und Helena, die sorgfältig restauriert wurden. Von unschätzbarem Wert ist die Gottesmutter-Ikone aus dem 12. Jahrhundert, die nach einer Legende im Sieg über die Stadt Susdal eine wichtige Rolle gespielt hat. In der Kathedrale werden Reliquien russischer Heiliger und Fürsten aufbewahrt.

3. Ein Spaziergang zum Fürstenhof und über den alten Markt

Auf der anderen Seite liegt der ehemalige Fürstenhof von Jaroslawl dem Weisen. Dieses Gebäudeensemble ist architektonisch einzigartig mit seinen Kirchen aus dem 12 bis 17. Jahrhundert. Die älteste ist die Nikolauskathedrale im byzantinischen Stil.

Legion Media Legion Media

Als Hansestadt hatte Weliki Nowgorod einen großen Marktplatz. Es war der größte auf dem Weg von den Warägern zu den Griechen, einer alten Handelsroute. Von Fellen bis Honig gab es dort ein vielfältiges Angebot. Das aquaduktähnliche Bauwerk am Flussufer gehört zur Markthalle von Nowgorod.

Direkt vor dem Kreml steht ein Monument, das eine müde Reisende darstellt. Das ist ein großartiges Fotomotiv. Legen Sie eine Münze in den Schuh der Dame, das soll Glück bringen.

4. Probieren Sie die lokale Küche

Für einen großartigen Ausblick auf die Stadt sollten Sie das Restaurant-Schiff „Frigate Flagship“ besuchen. Es liegt am Wolchow-Ufer direkt vor dem Kreml.

Die „Zavod Bar“ in der German Straße bietet Speisen aus dem russischen Ofen und lokale Likörspezialitäten der Brennerei Alcon.

Das „Bergs Haus“ auf der Großen Moskauer Straße serviert die traditionelle Küche der Kaufleute. Das Restaurant liegt in einem Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert.

Zu den lokalen Spezialitäten gehören Kohlsuppe, Fischgerichte wie Fischfrikadellen und das alte alkoholhaltige Nationalgetränk Medowucha.

5. Kaufen Sie Souvenirs und regionale Spezialitäten

Wenn Sie ein paar Erinnerungen für zu Hause mitnehmen möchten, werden Sie in einem der vielen Andenkenläden fündig. Dort gibt es Süßigkeiten wie Lebkuchen, Bonbons oder Tannenhonig.

Wenn Sie etwas Besonderes haben wollen, gönnen Sie sich ein Kleidungsstück, Tisch- oder Bettwäsche aus edlem Leinen mit Krestetski-Stickerei, einer traditionellen Sticktechnik aus dem 19. Jahrhundert.

Legion Media Legion Media

Mit Likör oder Medowucha machen Sie den Daheimgebliebenen ebenfalls eine große Freude.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.