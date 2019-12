10 ungewöhnliche Orte in Moskau, die sogar Einheimische nicht kennen

1. Bemalte Bäume in Parks (Vystavochnaya- und Izmaylovskaya-U-Bahn-Stationen)

Alexandra Gusewa Alexandra Gusewa

Bei einem Spaziergang durch einige von Moskauer Parks, zum Beispiel Ismailowski-Park oder Park „Krasnaja Presnja“, können Sie Märchenfiguren auf den Bäumen entdecken. Mit dieser ungewöhnlichen Art versucht die Moskauer Künstlerin Jewgenija Chlynina die Baumrinde vor Wind und Frost zu schützen. Die Bilder sind für Bäume ungefährlich und sehen viel netter als die gewöhnliche weiße Farbe.

2. Elefanten-Haus in Ostrowzy

Artjom Korotajew/TASS Artjom Korotajew/TASS

Ein Haus, das wie ein Elefant aussieht, wurde von Sergei Koschuro entworfen und ursprünglich als Experiment gebaut. Seit 2009 ist es jedoch eine der Hauptsehenswürdigkeiten im Dorf Ostrowzy südlich von Moskau. Trotz seiner Einzigartigkeit hat das vierstöckige Haus noch keinen Besitzer gefunden. Das Elefantenhaus ist an der Fassade im orientalischen Stil dekoriert, während der Rumpf und die Decke des Elefanten mit indischen Ornamenten verziert sind.

3. Tscheburaschka-Telefonzelle (VDNKh-U-Bahn-Station)

Auf dem Ausstellungsgelände WDNCh gibt es viele interessante Orte, die Sie in die Sowjetzeit zurück versetzen. In der Nähe des „Dom Kultury“ (Kulturhaus), in dem sich derzeit das Moskauer Museum für Animation befindet, gibt es die Telefonzelle von Tscheburaschka, einem der beliebtesten Zeichentrickfiguren aller sowjetischen Kinder und ihrer Eltern! Dem Cartoon zufolge lebte der großohrige Tscheburaschka hier, bevor er seinen Freund Gena, einem Krokodil, traf.

4. Stalins (Mini-) Wolkenkratzer (VDNKh-U-Bahn-Station)

Witalij Beloussow/Sputnik Witalij Beloussow/Sputnik

Wenn Sie alle sieben berühmten Stalin-Wolkenkratzer, die auch als Sieben Schwestern bekannt sind, besichtigen möchten, müssen Sie nicht mehr durch ganz Moskau fahren. Kleine Nachbauten davon werden im WDNCh-Park ausgestellt. Die Modelle sind nur ein bisschen größer als ein durchschnittlicher Mensch und ermöglichen es Ihnen, alle winzigen Details dieser legendären Gebäude zu betrachten.

5. Straßenbahnhaltestelle „Krasnostudenchesky proyezd“

Moskva Agency Moskva Agency

In Moskau gibt es auch eine antike, aber noch funktionierende Straßenbahnhaltestelle. Sie wurde ursprünglich aus Holz im Jahr 1890 gebaut, aber später fügte der Architekt Jewgeni Scherwinski einige dekorative Elemente aus Gusseisen hinzu. Die Straßenbahnhaltestelle galt lange als verlassen, wurde jedoch 2018 umgebaut und ist jetzt wieder in Betrieb.

6. Haus des berühmten Reisenden Fjodor Konjuchow (Paveletskaya-U-Bahn-Station)

Erokhin (CC BY-SA 4.0) Erokhin (CC BY-SA 4.0)

Das Haus des berühmten russischen Reisenden Fjodor Konjuchow versteckt sich in einem der Moskauer Höfe. Im Hof befindet sich auch eine kleine Kirche, die Gedenktafeln für die größten russischen Reisenden und Entdecker beherbergt, die während ihrer Expeditionen gestorben sind.

In und um Konjuchows Haus finden Sie viele ausgefallene Dinge von seinen Expeditionen - zum Beispiel das „Turgoyak“, das Ruderboot, mit dem Konjuchow alleine den Pazifik überquerte.

7. Installation im Tschermjanka-Park (Otradnoye-U-Bahn-Station)

Legion Media Legion Media

Im Tschermjanka-Park tauchten 2014 lustige Figuren aus Holz und Weidenzweigen auf. Der Schöpfer dieser ungewöhnlichen Objekte ist Nikolai Polisskij, der Autor berühmter Installationen im Landpark „Nikola-Leniwez“ in der Region Kaluga. Diese Installation hat keinen offiziellen Namen. Es ist an der Zeit, kreativ zu werden und selbst einen zu erfinden!

8. Antikes Schloss (Novokosino- und Maryino-U-Bahn-Stationen)

Legion Media Legion Media

Es ist empfehlenswert, dieses Schloss am Wochenende zu besuchen, wenn dort Straßenfeste und Festivals stattfinden. Dank der farbenfrohen Landschaft ist dieser Ort bei Fotoliebhabern sehr beliebt. Jetzt wissen Sie, wo Sie exklusive neue Aufnahmen für Ihr Instagram-Profil machen können!

9. Art-Park „Symbol“ (Ploschad-Ilyicha-U-Bahn-Station)

Moskva Agency Moskva Agency

Dieser neue Park ist ein Teil der kreativen Zone „Symbol“. Hier finden Sie Kunstwerke vieler moderner russischer Künstler. Die Verwaltung des Parks verweist darauf, dass diese Kunstgegenstände größtenteils aus Materialien hergestellt wurden, die auf dem Gelände der Fabrik „Serp I Molot“ (Sichel und Hammer) gefunden wurden, die sich zuvor auf dem Gebiet befand.

10. Künstlerdorf (Sokol-U-Bahn-Station)

A. Savin (CC BY-SA 3.0) A. Savin (CC BY-SA 3.0)

Das Künstlerdorf befindet sich in einem malerischen Ort, wo Sie dem städtischen Trubel entfliehen können. Hier befinden sich gemütliche Holzhäuser mit schönen Gärten. Die Geschichte des Dorfes begann in den 1920er Jahren mit der Idee, ein experimentelles Bauerndorf in der Nähe des Stadtzentrums zu schaffen. Dort sollten berühmte Künstler leben und arbeiten können. Jedes Haus wurde von einer Gruppe sowjetischer Architekten mit einem einzigartigen Design erbaut und die Straßen tragen Namen großer Künstler - Isaak Lewitan, Wassilij Surikow, Michail Wrubel, Orest Kiprenskij, Iwan Schischkin und andere. Es gibt auch ein Museum, das über die Geschichte des Dorfes berichtet - zum Beispiel, wie das Flugzeug „Maxim Gorki“ dort 1935 abstürzte!

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.