Von mondän bis einfach: 12 sehenswerte Holzhäuser in Moskau

In der russischen Hauptstadt sind über 500 Holzhäuser bis heute erhalten. Wir stellen die imposantesten vor.

1 Die Pogodin-Isba (Pogodinskaja Straße, 12A)

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

Diese Isba (traditionelles russisches Holzhaus) wurde 1856 für den berühmten russischen Historiker Michail Pogodin im pseudorussischen Stil erbaut. Das Gebäude war Teil eines großen Anwesens, das 1941 durch Bombenangriffe zerstört wurde. Russische Schriftsteller wie Leo Tolstoi, Alexander Ostrowski, Nikolai Gogol und andere waren hier oft zu Gast.

2 Das Palibin-Haus (Burdenko-Straße, 23)

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

1818 erbaut, ist es heute eines der ältesten Holzhäuser in Moskau. Zu Sowjetzeiten war es ein Mehrfamilienhaus mit Gemeinschaftswohnungen. Derzeit wird das Haus restauriert.

3 Das Turgenew-Hausmuseum, (Ostoschenka, 37/7)

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

Dieses Haus ist berühmt, weil es in Iwan Turgenews (1818–1883) Novelle „Mumu“ beschrieben ist. Deswegen wird es heute auch als das „Mumu-Haus“ bezeichnet. Das 1819 erbaute Holzgebäude ist ein typisches Moskauer Haus, das nach dem großen Brand während des Krieges gegen Napoleon errichtet wurde. Im Jahr 1840 kaufte es die Mutter von Iwan Turgenjew und lebte hier bis zu ihrem Tod im Jahr 1850. 2018 wurde das Hausmuseum nach der Restaurierung wiedereröffnet. Im Hof steht eine kleine Statue des Hundes Mumu.

4 Das Lopyrewskij-Haus (Kaloschin Gasse, 12)

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

Der Moskauer Architekt Michail Lopyrewskij (1811-1883) hat es im Jahr 1852 für sich erbaut. Lopyrewskij war am Bau der Christi-Erlöser-Kathedrale und der Restaurierung der Kreml-Waffenkammer beteiligt. Das Haus ist mit Medaillons und Reliefs geschmückt. Ein interessanter Fakt: In seiner 150-jährigen Geschichte hat das Haus kein einziges Mal gebrannt.

5 Das Hausmuseum von Wiktor Wasnezow (Wasnezow Gasse, 13)

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

Dieses Haus wurde vom russischen Maler Wiktor Wasnezow (1848-1926) entworfen, der hier von 1894 bis zu seinem Tod lebte. Trotz seiner Herkunft, er wurde in einer Priesterfamilie geboren, und monarchistischer Ansichten ließen die Bolschewiki dem Künstler sein Haus. Er konnte hier auch weiter arbeiten. Der Bau umfasst mehrere russische Architekturstile: Während das Wohnzimmer wie ein Bojarenhaus aus dem 17. Jahrhundert gestaltet ist, ähnelt das Esszimmer einer Bauernhütte. Im zweiten Stock befindet sich eine 110 Quadratmeter große Künstlerwerkstatt. Das Haus ist heute ein Museum und gehört zur Tretjakow-Galerie.

6 Die Moskatinjew-Häuser (Tschernyschewskij Gasse, 6/1 und 6/2)

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

Diese bürgerlichen Häuser prägten das Gesamtbild Moskaus im 19. Jahrhundert. Sie wurden 1893 für den hochrangigen Beamten Juri Moskatinjew gebaut.

7 Die Häuser des Klosters Krutizy

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

Das Kloster Krutizy befindet sich am Ufer der Moskwa in der Nähe des Bezirks Tagansky. Es beherbergt einige Steingebäude aus dem 17. Jahrhundert und Beispiele für Holzarchitektur aus dem 19. Jahrhundert, die häufig als Kulisse in russischen historischen Filmen verwendet werden.

8 Das Ostrowski-Hausmuseum (Malaja-Ordynka-Straße, 9)

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

Der berühmte russische Dramatiker Alexander Ostrowski wurde hier 1823 geboren. Das Gebäude stammt wahrscheinlich aus dem 18. Jahrhundert. Obwohl das Haus zu Sowjetzeiten in Wohngemeinschaften aufgeteilt war, überlebte es und beherbergt heute das Ostrowski-Museum und eine Ausstellung über das Leben der russischen Kaufleute im 19. Jahrhundert.

9 Das Filjowskij-Herrenhaus (Gontscharnaja Straße, 7/4)

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

Dieses scheinbar kleine Haus hat zwei Stockwerke und einen riesigen Keller. Es wurde 1899 erbaut und gehörte Familien wohlhabender russischer Altgläubiger.

10 Ein Flügel des Arbeiter-Krankenhauses (Ogorodnaja Sloboda Gasse, 9)

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

Dieser Krankenflügel wurde 1875 erbaut und hat auf wundersame Weise die ursprüngliche Holzschnitzerei erhalten. Dieses Gebäude ist ein Denkmal für einfache, aber charmante örtliche Holzarchitektur.

11 Das Strachow-Haus (Gastello-Straße, 5)

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

Dieses Haus wurde 1903-1905 von Leonid Lasowski, einem Revolutionär und Architekten, erbaut, der während eines antibolschewistischen Aufstands in Südrussland starb. Der Eigentümer, Matwei Strachow, war im Baugeschäft tätig.

12 Das Nosow-Herrenhaus (Elektrosawodskaja Straße, 12)

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

Anton Belitskiy Anton Belitskiy

Dieses Juwel der Moskauer Jugendstilarchitektur ist komplett aus Holz. Das 1903 erbaute Haus gehörte dem Textil-Magnaten Wassilij Nosow.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.