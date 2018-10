Fünf Bücher des russischen Klassikers Iwan Turgenjew, die Sie lesen sollten

1. „Aufzeichnungen eines Jägers“ – erfahren Sie mehr über das Leben und den Lebensstil der Leibeigenen

Ein aus dem Ausland heimkehrender russischer Jäger streift mit seinem Hund durchs Land und berichtet von ganz gewöhnlichen Bauern.

Der Leibeigene Chor, obwohl Analphabet, ist auf seine Art klug und bringt es sogar zu einigem Reichtum. Er hat Zugang zum Gutsbesitzer und wohnt deshalb auch nicht mit den anderen Bauern zusammen.

In einer anderen Geschichte dient Arina als Magd einer Petersburger Gräfin. Der Gutsbesitzer erlaubten seinen Hausmädchen nicht zu heiraten und als Arina von einem Lakaien geschwängert wird, schickte der Graf sie aufs Dorf. Ihr Kind stirbt und der dortige Müller kauft und heiratet sie.

Diese Geschichtensammlung brachte Turgenjew stürmische Popularität. Der Zensor, der das Buch zum Druck freigegeben hatte, wurde jedoch auf persönlichen Befehl Zar Nikolaus‘ I. entlassen. Zu deutlich hatte Turgenjew die Leibeigenschaft kritisiert. Wahrscheinlich ist es eines der wenigen Bücher der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts, in denen keine Adligen, sondern einfache Bauern im Vordergrund stehen.

2. „Väter und Söhne“ – lernen sie die philosophische Gesinnung der Adligen in der Mitte des 19. Jahrhunderts kennen

Der düstere Intellektuelle Basarow fährt mit seinem jungen optimistischen Freund zu Besuch zu dessen Vater und Onkel. Sie diskutieren, kommen aber zu keinem Konsens – die junge Generation besteht auf ihrer Vision der Welt, auf die damals trendgemäße Ablehnung der Anstandsregeln, der Moral und sogar Gottes. Die alte Generation akzeptiert diese neuen Ansichten nicht. Basarow lehnt alles ab und weist sogar die Liebe einer intelligenten und unabhängigen Frau zurück.

Aus diesem Buch erfuhr die russische Gesellschaft von der Existenz der Nihilisten wie Basarow. Turgenjew verspottete auch die übermäßige Emanzipation in Form der vollkommen überspitzt dargestellten Frau, die raucht und die in geistreichen Büchern gelesenen Gedanken vollkommen falsch übersetzt.

Jeder, der ein wenig mit der russischen Literatur vertraut ist, hat wahrscheinlich schon von diesem Roman gehört. Sein Name ist zu einem jedermann bekannten geflügelten Wort geworden. Dank dem Roman haben die Russen die ewige Frage des Konfliktes zwischen „Vätern und Söhnen“ philosophisch neu überdacht.

3. „Asja“ – vergießen Sie Tränen wegen unglücklicher Liebe

Der Erzähler trifft in Deutschland ein merkwürdiges Paar – Gagin und seine Schwester Asja ... Oder ist es vielleicht gar nicht seine Schwester? Am Ende kommt es zu Gefühlen zwischen dem Erzähler und Asja, aber es ist ihnen nicht bestimmt zusammen zu kommen.

Die jungen Frauen in Turgenjews Prosa sind tiefgründige Charaktere voller Lebenserfahrung und der Fähigkeit zu echten Gefühlen. Und vor allem sind sie moralisch viel gefestigter als die Männer.

Es ist unwahrscheinlich, dass Sie in der russischen Literatur viele Bücher mit einem Happy End finden werden. Glückliche Liebesgeschichten sind sogar noch seltener. Wenn Sie keine Übersetzung von „Asja" finden, können Sie auch „Erste Liebe“ lesen – die Wahrscheinlichkeit, sich nach dem Lesen die Augen trocken zu reiben, ist sogar um ein Vielfaches größer.

4. „Das Adelsnest“ – trauern Sie dem in „Krieg und Frieden“ beschriebenen Adel nach

Der Adlige Lawrezkij lebte lange Zeit in Paris, aber da ihm seine Frau untreu war, kehrt er zu seinem Stammsitz in Zentralrussland zurück. Dort verliebt er sich in die junge, prinzipienfeste und tief gläubige Lisa. Und just als er ihr seine Gefühle offenlegt, erfährt er von der Rückkehr seiner gesetzmäßigen Frau...

Ein etwas dekadenter Roman über die Entartung der „Adelsnester“ und die Vernachlässigung der einst von Leben und Leuten erfüllten Landgüter. Früher wurde hier musiziert und über Literatur und Politik diskutiert, aber jetzt sind alle ins Ausland gegangen oder in die Großstädte gezogen. Auch die Menschen selbst scheinen oberflächlicher zu sein, sagt Turgenjew nostalgisch.

5. „Am Vorabend“ – lassen Sie alles stehen und liegen, um zum Geliebten bis ans Ende der Welt zu reisen

Elena war keine gewöhnliche verwöhnte junge Dame, sie war bestrebt, den Mittellosen und Armen, den Kranken und den Tieren zu helfen. Ihre starke Natur verlangte nach großer Liebe, die sich in ihrem Herzen ansammelte. Eines Tages traf sie einen Bulgaren, der besessen davon war, sein Land vor den Türken zu retten. Aber er wollte seine Ehrenpflicht nicht wegen der Liebe aufgeben.

Nachdem Turgenjew Zeuge der Februarrevolution von 1848 in Frankreich gewesen war, erlebte er Pogrome und sah die vielen Toten, und er verlor seinen früheren revolutionären Geist. Er war jedoch immer noch bestrebt, solche Helden darzustellen, die sich nach Veränderung sehnen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.