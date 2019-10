Insider-Empfehlungen: Kulinarisches, Kunst und Kultur in Moskau für Groß und Klein

Hallo, ich bin Oleg! Ich warne Sie vor: Ich bin der Ressortleiter von Russia Beyond Kultur & Lifestyle und widme auch meine Freizeit diesen Bereichen des Lebens. Häufig wirbelt mein siebenjähriger Sohn Fjodor meine Pläne durcheinander, daher stelle ich Ihnen hier Tipps für Erwachsenen-Freizeitgestaltung in Moskau vor und auch Interessantes für Kinder.

Museen

Es gibt zwei Orte in der russischen Hauptstadt, die unbedingt einen Besuch wert sind, auch wenn es keine neue Ausstellung gibt: das Puschkin-Museum und das Garage Museum für zeitgenössische Kunst.

Trotz der beinahe einschüchternd beeindruckenden Sammlung von Impressionisten und alten Meistern fühle ich mich im Puschkin-Museum sehr wohl. Dort sind auch eine Reihe von Nachbildungen antiker Artefakte zu sehen bis hin zu ganzen Tempelanlagen und in Originalgröße nachgebauten heiligen Stätten aus aller Welt. Gehen Sie auf eine Fantasiereise von Moskau ins alte Ägypten, von Mesopotamien bis zu den Inkas. Sehenswürdigkeiten gibt es mehr als genug.

Garage-Museum Sergei Kiselew/Moskva Agency Sergei Kiselew/Moskva Agency

Garage ist das einzige Kunstmuseum in Moskau, das mit beiden Beinen fest in der Moderne steht. Es hat seinen Platz in einem Gebäude, das selbst ein Kunstwerk des Stararchitekten Rem Koolhaas ist. Das Garage Museum hat ein erstklassiges Restaurant zu bieten. Es ist vergleichbar mit der Bar auf dem Dach des Pariser Centre Pompidou, nur viel einladender und weniger affektiert.

Restaurants

Apropos Essen: Wir wohnen im Zentrum von Moskau, 20 Gehminuten vom Roten Platz entfernt. Selten verlassen wir unser näheres Umfeld. Wir haben daher alle Touristenfallen und die üblichen Besucherpfade vor der Haustüre, mit allen Konsequenzen. Es gibt jedoch einige „geheime" Orte, an denen immer noch ein Tisch frei ist und wo man sich in (relativer) Ruhe noch den Bauch vollschlagen kann.

Trattoria Semplice Semplice

In Tschistyje Prudy gibt es gleich zwei solcher Orte. Zum einen die Trattoria Semplice mit ausgezeichneter Pizza und erstklassigen typisch italienischen Speisen und zum anderen das Filial-Café mit Fusionküche und fantastischen Desserts. Eine Mahlzeit mit einem Glas Wein dazu kostet zudem umgerechnet nur knapp 14 Euro.

Theater

Es ist zwar wenig originell, dafür entschuldige ich mich, doch mein erster Gang führt ins Bolschoi-Theater. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gehen wird, doch ich bin immer wieder neu begeistert von dieser beeindruckenden Erfahrung. Bereits das Gebäude strahlt Kultur und Geschichtsträchtigkeit aus.

Bolschoi-Theater Legion Media Legion Media

Oper und Ballett können zugegebenermaßen manchmal wirklich langweilig sein, doch hier wird immer etwas Ihre Aufmerksamkeit fesseln. Sei es die Ausstattung der Räumlichkeiten, die aus der Zarenzeit stammt oder ein Blick auf einen leidenschaftlichen Theatergänger, einer einzigartigen, doch leider aussterbenden Art Mensch, oder das „exotische” Buffet. Russlands Premium-Theater hat seinen sowjetischen Geist noch nicht verloren.

Wenn aber modernes Drama mehr Ihr Geschmack ist, besuchen Sie das Gogol Center. Dort performt die Theater-Avantgarde.

Moskau für Kinder

Zwei große Neuerungen der letzten Jahre waren die Eröffnungen von KidSania und Salute Center im Gorki-Park. Sie werden kaum einen anderen Ort finden, der so aufregend ist. Leider sind Eltern bei KidSania nur Beobachter, aber die Kinder haben eine tolle Zeit. Edutainment gibt es in Hülle und Fülle - mit der richtigen Ausrüstung für jede Menge Erwachsenenberufe, vom Biologen bis zum Rockstar.

KidSania Wladimir Astapkowitsch/Sputnik Wladimir Astapkowitsch/Sputnik

Das Salute Center ist eine ganze Welt in Miniaturformat. Es ist eine Mischung aus Dschungel und Aquapark. Es liegt übrigens nur 100 Meter vom Garage Museum entfernt, sodass Sie für einen actionreichen Tag beides gut kombinieren können.

Meinen Sohn und mich treffen Sie jedoch meist in der Eremitage an. Das ist ein kleiner Park im Zentrum von Moskau, der nichts mit seinem Namensvetter in St. Petersburg gemeinsam hat. Dort gibt es einen gut ausgestatteten Kinderspielplatz und eine Reihe netter Cafés. Das ganze Jahr über finden Musikfestivals und Gastronomieevents statt. Atmen Sie die kulturgetränkte Luft ein.

Shopping

Moskauer Concept Stores machen, wie in jeder anderen Stadt der Welt, nicht aktiv Werbung. Man muss sie suchen. Zum Glück konzentrieren sie sich alle im Zentrum und sind leicht bei Google zu finden. Die Kurzliste meiner Empfehlungen lautet: Traffic, Leform und KM20.

Im Kunstzentrum Winsawod werden Sie in einem der winzigen Läden fündig, wenn sie ein kunsthandwerkliches Mitbringsel suchen, ganz zu schweigen von den vielen modernen Galerien und der Cube-Galerie im Untergeschoss des Hotels Ritz-Carlton.

