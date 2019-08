Wo Tolstoi und Puschkin sich küssen: Die ungewöhnlichsten Häuser Moskaus

Treten Sie ein in ein umgestürztes Schnapsglas, bewundern Sie nackte Schriftsteller auf der Fassade oder besuchen Sie einen horizontalen Wolkenkratzer.

1. Moskauer Institut für bioorganische Chemie (Miklucho-Maklaja Straße, 16/10)

Das Moskauer Institut für bioorganische Chemie ist das einzige Gebäude der Welt, das in der Form eines DNA-Moleküls, einer Doppel-Helix, errichtet wurde. Aus der Luft ist es gut zu erkennen, aber vom Boden aus wirkt das Gebäude wie ein beeindruckendes Beispiel brutalistischer Architektur.

2. Gosplan Garage (Awiamotornaja Straße, 63)

Ein Beispiel für das Talent des sowjetischen Architekten Konstantin Melnikow war die Steampunk-Garage der Staatlichen Plankommission. Das riesige Rundfenster (das einen Blick in die Kantine gewährt) ähnelt einem Scheinwerfer. Der ursprüngliche Entwurf hatte zwei symmetrische „Scheinwerfer“ vorgesehen, aber nur einer wurde schließlich realisiert.

3. Das flache Haus (Presnenskij Val, 36)

Ein Haus, das scheinbar flach ist - das Grundstück, auf dem es 1910 gebaut wurde, hatte eine herausfordernde Form, doch der Architekt fand einen Weg, das Haus einzupassen, indem er einen der Winkel sehr scharf stellte.

4. Der horizontale Wolkenkratzer (Warschawskoe Schosse, 125)

Moskaus längstes Gebäude steht in der Warschawskoe Schosse 125. Es ist sieben Stockwerke hoch und 735 Meter lang! Es wurde in den 1970er Jahren erbaut. Drei Bushaltestellen gibt es entlang der Fassade. In dem Gebäude befinden sich Büros.

5. Das Schnapsglas-Haus (Ostoschenka, 3/14)

Dieses Mehrfamilienhaus wurde 1907 bis 1909 auf dem Grundstück des Kaufmanns Jakow Filatow erbaut. Filatow fiel im Laufe seines Lebens der Alkoholsucht anheim und verlor dadurch fast sein gesamtes Vermögen und seine Geschäfte. Filatow schaffte es, trocken zu werden und ließ an dem Bau einen Turm errichten, der wie ein umgedrehtes Schnapsglas aussieht, damit er immer an seine überwundene Alkoholsucht erinnert würde.

6. Das tierische Haus (Boulevard Tschistoprudny, 12)

Als eines der ersten Moskauer Häuser aus Stahlbeton wurde dieses Apartmenthaus zwischen 1908 und 1909 erbaut. Sergei Waschkow, Schüler des berühmten Malers Wiktor Wasnezow, entwarf die beeindruckende Außenwand aus Terrakotta-Reliefs mit fantastischen Tieren. Waschkow hat sich von der Kathedrale des Heiligen Demetrius aus dem 12. Jahrhundert in Wladimir, Russland, inspirieren lassen.

7. Das Haus der nackten Schriftsteller (Plotnikow Gasse, 4/5)

Das 1907 erbaute Apartmenthaus wurde von Nikolai Scherichow entworfen, einem der bedeutendsten Architekten des Moskauer Jugendstils, der seine Gebäude gern mit Skulpturen und Reliefs verzierte. Dieses Haus ist sein umstrittenstes Werk, denn hier küsst Puschkin Tolstoi! Vierzig lebensgroße Figuren stehen dort jeweils zu zweit oder zu dritt zusammen und sie ähneln russischen Schriftstellern wie Tolstoi, Puschkin oder Gogol teils sehr. Neben ihnen stehen ihre Musen oder vielleicht sind es auch nur Prostituierte. Bekleidet sind die Gestalten in Togen und sie alle nehmen frivole Posen ein. In Moskau heißt dieses Gebäude „Das Haus der nackten Schriftsteller”. Kürzlich wurden die Reliefs umfassend restauriert.

