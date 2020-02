7 Aktivitäten im Moskauer Gorki Park

Der Gorki Park ist und bleibt das bekannteste und beliebteste innerstädtische Erholungsgebiet für die Moskowiter. Besonders an den Wochenenden ist hier viel los. Was gibt es dort zu sehen und zu unternehmen?

1. Spaziergang mit Aussicht

Der Gorki Park bietet rund um die Uhr freien Eintritt. Das Territorium des Parks ist riesig und umfasst mehrere kleinere Parkabschnitte. Zudem können Sie hier auf den Spuren der deutschen Rockband „Scorpions“ wandeln und entlang der Moskwa spazieren, genau wie im Song „Wind of change“. Genießen Sie den Blick aufs Wasser und die vielen Ausflugsboote.

Sie können aber auch viele weitere Spazierwege entdecken, wenn Sie sich weiter ins Innere des Parks vorwagen. Wenn Sie auf Ihrem Fitness-Tracker am Abend eine beeindruckende Schrittzahl sehen möchten, laufen Sie entlang des Flusses vom Park Museon über Neskutschni Sad (wörtlich übersetzt „Nicht langweiliger Garten“) nach Worobjowi Gori (zu Deutsch „Sperlingsberge“).

Sie müssen keinen Rundweg laufen. Auf beiden Seiten sind U-Bahn-Stationen, mit denen Sie bequem zurückfahren können: Park Kulturi und Oktjabrskaja am einen Ende, Worobjowi Gori am anderen.

2. Radfahren und andere Outdoor-Aktivitäten

Wenn Sie lieber fest im Sattel sitzen als mit den Füßen auf dem Boden stehen, dann leihen Sie sich einen Drahtesel und radeln entlang der Moskwa. Der Gorki-Park verfügt über ein gutes Radwegenetz.

Neben Fahrrädern können Sie auch Longboards, Skateboards oder sogar einen Kinderwagen mieten. Ein Audioguide (eng) führt Sie durch den Park und verrät Ihnen interessante Fakten über die Gewässer, Museen und die vielen anderen Attraktionen.

Eine Nike-Basis, die regelmäßig Lauftreffs und Workouts organisiert, oder mehrere Bolzplätze, Basketballfelder und ein anspruchsvoller Skatepark machen den Gorki Park zu einem lohnenswerten Ziel für Sportbegeisterte.

3. Essen

Im Gorki Park finden sich heutzutage jede Menge Restaurants für jeden Geschmack. Genießen Sie ein klassisches Sowjet-Eis oder leckeres Streetfood, von griechisch bis vietnamesisch, oder kaufen Sie einen Kaffee und ein knuspriges Croissant und setzen sich damit einfach irgendwo an ein schönes Plätzchen.

Wählen Sie ein Restaurant mit Seeblick für Ihr Abendessen. Neben dem Haupteingang liegt zum Beispiel das Grillrestaurant „Scharownja“. Am Golizyn-Teich finden Sie unter anderem die Restaurants „Ostrowok“, „Pizzamento“ oder das „Lebedinoje Osero“ (wörtlich übersetzt „Schwanensee“).

4. Auf den Spuren der Geschichte

Der vollständige Titel des Gorki-Parks lautet „Zentraler Park für Kultur und Freizeit, benannt nach Maxim Gorki“. Es wurde 1928 eröffnet und 1932 nach dem berühmten sowjetischen Schriftsteller benannt.

Der Ort galt als wichtigstes Erholungsgebiet für die Hauptstadtbewohner. Die besten Architekten waren an der Planung beteiligt. Schauen Sie sich nur das prächtige Eingangstor an, das das Museum der Geschichte des Gorki-Parks (eng) beherbergt und eine Aussichtsplattform bietet.

Mittlerweile präsentiert sich der Gorki-Park nach umfangreichen Umbauarbeiten 2011 modern und stilvoll. Doch überall finden sich Spuren der sowjetischen Vergangenheit. Der Park bietet historische Führungen und noch mehr „Edutainment“. Auf der Webseite (eng) finden Sie einen Veranstaltungskalender.

Im angrenzenden Park Museon stoßen Sie auf zahlreiche Sehenswürdigkeiten, etwa auf einen Friedhof mit alten sowjetischen Statuen und Büsten, einschließlich Lenins und Stalins, die hier nach dem Zusammenbruch der UdSSR „begraben“ wurden.

5. Zeitgenössische Kunst

Der Park beherbergt das „Garagenmuseum für zeitgenössische Kunst“, das wahrscheinlich die wichtigste und berühmteste Einrichtung seiner Art ist und 2008 gegründet wurde. Es zeigt regelmäßig Ausstellungen bedeutender russischer und internationaler Künstler und bietet ein umfangreiches Bildungsprogramm.

Auch der Museumsbau selbst ist einen näheren Blick wert. Heutzutage kommt es als sehr moderne Konstruktion aus Polycarbonat daher. Ursprünglich war es ein verlassenes Restaurant aus Sowjetzeiten, das vom niederländischen Architekten Rem Koolhaas rekonstruiert und umgebaut wurde. Dabei blieben einige der typisch sowjetischen Elemente erhalten. Ein Besuch lohnt sich also. Im Inneren finden Sie ebenfalls ein schönes Restaurant.

6. Eine Bootsfahrt

Lassen Sie sich nicht von den langen Schlangen vor den Verleihstationen, insbesondere an den Wochenenden, abschrecken: Es ist die Wartezeit wert, denn es ist erholsam, mit einem Boot durch die beschauliche Natur des Parks zu paddeln. Fast könnte man vergessen, sich inmitten einer Megapolis zu befinden. An beiden Seen des Parks, Golizyn (ein größeres Gewässer) und Pionier, können Sie Ruderboote oder Katamarane zu erschwinglichen Preisen mieten. (Hier (eng) können Sie mehr erfahren).

7. Schlittschuhlaufen

In der kalten Jahreszeit verwandelt sich der Gorki-Park in ein Winterwunderland mit einer der schönsten Eisbahnen der Stadt. Freuen Sie sich an der schönen Musik, lassen Sie die festliche Atmosphäre auf sich wirken und wärmen Sie sich mit einem Glas Glühwein. Schlittschuhe werden an verschiedenen Stationen ausgeliehen. Umziehen können Sie sich in komfortablen und gemütlich warmen Kabinen. Machen Sie sich vorher mit den Regeln auf dem Eis (eng) vertraut.

