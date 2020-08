Fünf der schönsten Strände auf der Krim (FOTOS)

1 Tarchankut

Sergey Malgavko/TASS Sergey Malgavko/TASS

Einer der saubersten Strände mit klarem Wasser befindet sich am westlichsten Punkt der Halbinsel, am Kap Tarhankut. Das smaragdgrüne Wasser ist hier immer klar und von Klippen mit zahlreichen Tunneln und Grotten umgeben, die mit dem Boot erkundet werden können.

N 3 14 15 92 65 (CC BY-SA 4.0) N 3 14 15 92 65 (CC BY-SA 4.0)

Es gibt viele ungewöhnliche Buchten entlang dieser Küste. Einer der beliebtesten Orte heißt Cup of Love. Es ist ein natürliches Becken, das von sechs Meter hohen Felsen umgeben ist. Verliebte kommen dorthin, um ins Becken zu springen und Händchen zu halten. Der Tradition nach wird die Beziehung lange andauern und stark sein, wenn sie sich während des Eintauchens weiterhin gegenseitig an der Hand halten.

Man kann auch einen 35-minütigen Tauchgang mit einem Tauchlehrer unternehmen und das weltweit einzigartige Unterwassermuseum der sowjetischen Führer und kommunistischen Philosophen erkunden, in dem Büsten von Lenin, Stalin, Woroschilow und Karl Marx sowie Büsten russischer Dichter und Schriftsteller des 20. Jahrhunderts auf dem Meeresgrund ausgestellt sind.

2 Jaspis Strand, Sewastopol, Kap Fiolent

Legion Media Legion Media

In der Sowjetzeit war einer der schönsten und saubersten Strände in Sewastopol Sperrgebiet. Ab Mitte der 1950er Jahre wurden in der Nähe des Strandes Unterwasser-Raketenstarttests durchgeführt.

Sergey Malgavko/Sputnik Sergey Malgavko/Sputnik

In den 1980er Jahren wurde das Testgelände geschlossen. In den 1990er Jahren musste man, um an den Strand zu gelangen, einen speziellen Pass vorweisen, der vom Kommandeur des örtlichen Gruppenteils ausgestellt wurde.

Vodnik (CC BY-SA 3.0) Vodnik (CC BY-SA 3.0)

In den frühen 2000er Jahren war der Strand endlich für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Weg zum Strand führt über 785 Stufen, die am Fuße des Heiligen Georg-Männerklosters beginnen.

Der 450 Meter lange Strand ist größtenteils mit großen Kieselsteinen bedeckt, der Meeresboden ebenfalls mit großen Steinen. Der Felsen der Heiligen Erscheinung erhebt sich dort direkt aus dem Wasser. Der Legende nach waren die Seeleute im Jahr 891 hier in einen Sturm verwickelt und begannen, um Rettung zu beten. In diesem Moment behaupteten sie, den Heiligen Georg über dem Wasser gesehen zu haben und der Sturm ließ sofort nach. Später errichteten die Griechen zu Ehren dieses Ereignisses ein Kloster am Ufer und ein Kreuz wurde auf dem Felsen errichtet.

3 Zarenstrand, Novyj Swet

Alexander Ilyin (CC BY-SA 3.0) Alexander Ilyin (CC BY-SA 3.0)

1912 besuchte Zar Nikolaus II. das Dorf Novyj Swet. Der Strand wurde dann nach ihm benannt - man sagt, dass an diesem Strand Mitglieder der Zarenfamilie schwammen und sich entspannten.

Public Domain Public Domain

Offiziell ist der Strand jetzt für die Öffentlichkeit gesperrt, aber die Einheimischen bringen Touristen immer noch mit Yachten und Booten dorthin.

Sergey Malgavko/TASS Sergey Malgavko/TASS

Am Kap Kaptschik beginnt der Golitsyn-Pfad, der 1912 im Auftrag von Fürst Golizyn für die Ankunft des Zaren angelegt wurde. Der 5,4 Kilometer lange Bergweg bietet einen atemberaubenden Blick auf die örtlichen Buchten, den Zarenstrand und den gesamten Nowyj Swet.

4 Blaue Felsen, Simejis

N 3 14 15 92 65 (CC BY-SA 4.0) N 3 14 15 92 65 (CC BY-SA 4.0)

In der Tat ist es kein gewöhnlicher Strand, sondern riesige Felsbrocken in der Nähe der Rock Diwa. Um diese zu erreichen, muss man entlang eines steilen felsigen Abhangs hinuntergehen.

Vladimir Perventsev/Sputnik Vladimir Perventsev/Sputnik

Die Felsbrocken teilen die Küste in kleine, abgelegene Buchten, die bei Nudisten beliebt sind, fern von neugierigen Blicken.

Red Simeiz/ youtube.com Red Simeiz/ youtube.com

5 Ruhige Bucht, Koktebel

Legion Media Legion Media

Diese lange bogenförmige Bucht rechtfertigt ihren Namen voll und ganz - in Ufernähe ist das Meer hier fast immer ruhig.

Im 20. Jahrhundert diente diese Bucht als Urlaubsziel für Michail Bulgakow, Marina Zwetajewa und andere berühmte Dichter und Schriftsteller. In den 1920er und 1930er Jahren wurde auf diesen Hügeln Russlands eine erste Schule zur Ausbildung von Piloten eröffnet. Heutzutage bauen zahlreiche Touristen ihre Zelte am Ufer der Bucht auf, um ihren Urlaub an diesem 3,5 Kilometer langen Strand zu genießen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.