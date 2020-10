Pskow: Warum ist die altrussische Stadt immer wieder einen Besuch wert?

Wegen der Corona-Pandemie und den geschlossenen Grenzen haben sich viele Menschen in Russland auf den Inlandstourismus konzentriert. Deshalb besuchte eine unserer Redakteurinnen Pskow und fand heraus, dass es eine wundervolle Stadt ist und ein Muss für alle zukünftigen Reisenden nach Russland.

Älter als Moskau

Pskow wurde erstmals 903 in den Chroniken erwähnt und damit mehr als ein Jahrhundert vor der Gründung Moskaus (1147). Während ihrer Geschichte erlebte die Stadt viele turbulente Zeiten.

Belagerung von Pskow durch den polnischen König Stefan Batory. Karl Brjullow Tretyakov Gallery Tretyakov Gallery

Pskow lag unweit der estnischen und lettischen Grenze und war ein wichtiges Handelszentrum und ein wichtiger Verteidigungspunkt für das alte Russland. Als St. Petersburg 1703 von Peter dem Großen gegründet wurde, verlor Pskow im frühen 18. Jahrhundert wie viele andere antike Städte seinen strategischen Status.

Sowetskaja-Uferpromenade Legion Media Legion Media

Während des Zweiten Weltkriegs war die Stadt drei Jahre lang von den Nazis besetzt, die die meisten historischen Gebäude in Trümmern zurückließen und Museumsschätze plünderten.

Heute ist Pskow eine moderne Stadt mit malerischen Uferpromenaden und Restaurants in alten Bojarenhäusern.

Der Kreml, ein Zeuge vergangener Herrlichkeit

Der erste Ort, den Sie in Pskow besuchen sollten, ist der Kreml, auch bekannt als Pskower Krom. Dieser älteste Teil der Stadt liegt hoch am malerischen Zusammenfluss zweier Flüsse: Pskowa und Welikaja.

Pskower Kreml Yevgeny Odinokov/Sputnik Yevgeny Odinokov/Sputnik

Die beeindruckende Mauer der Festung ist bis zu acht Meter hoch und bis zu sechs Meter breit. Auf den Mauern befinden sich Passagen, in denen man einen Spaziergang mit Blick auf den Fluss genießen kann. Die Festungsmauern selbst beherbergen im Inneren ein Restaurant.

Pskower Kreml Legion Media Legion Media

Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten innerhalb des Kremls zählen die mittelalterlichen Ruinen. Im 14. Jahrhundert war Pskow eine von mehreren unabhängigen Republiken des alten Russland, und es gab einen Ort für eine Volksversammlung, die auf Russisch als das Wetsche bekannt war.

Das Pskower Wetsche von Apollinari Wasnezow Tretyakov Gallery Tretyakov Gallery

Das weiße und attraktivste Gebäude der Festung ist die Dreifaltigkeitskathedrale aus dem 17. Jahrhundert. Es hat eine der höchsten und größten Ikonostasen in ganz Russland.

Die Dreifaltigkeitskathedrale im Kreml Legion Media Legion Media

Alte Kirchen und Stätten, die turbulente Zeiten erlebten

Buchstäblich an jeder Ecke finden Sie alte Kirchen. Zehn der alten Kathedralen, Klöster und architektonischen Stätten von Pskow gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das älteste unter ihnen ist das Ensemble des Mirosch-Klosters aus dem 12. Jahrhundert.

Christi-Verklärungs-Kathedrale des Mirosch-Klosters Yuri Artamonov/Sputnik Yuri Artamonov/Sputnik

Weitere sehenswerte Kirchen auf der Liste sind die Kirche des Erzengels Michael mit einem Glockenturm aus dem 14. Jahrhundert und Basiliuskirche aus dem 15. Jahrhundert.

Kirche des Erzengels Michael mit einem Glockenturm Legion Media Legion Media

Westlich von Pskow liegt die Stadt und Festung von Isborsk. Im 13. Jahrhundert widerstand es mehreren Angriffen der livländischen Ritter. Nicht weit von den Mauern der Festung fließen Slowenische Quellen, die als heilig gelten.

Isborsk-Festung Entasnu (CC BY-SA 4.0) Entasnu (CC BY-SA 4.0)

Ein weiterer großartiger Ort ist das riesige und beeindruckende Denkmal für Alexander Newski und die sogenannte Schlacht auf dem Eise, das 1242 am Peipus-See stattfand und an der russisch-estnischen Grenze liegt. Der legendäre Fürst Alexander Newski besiegte den Livländischen Orden, und viele feindliche Ritter fielen in das eiskalte Wasser und kamen ums Leben.

Ein Denkmal für Alexander Newski und die Schlacht auf dem Eise Public Domain, Legion Media Public Domain, Legion Media

In dem Film „Alexander Newski“ versuchte der sowjetische Regisseur Sergei Eisenstein, diese Schlacht nachzubilden, wobei er natürlich Bühnenbilder anstelle von echtem Eis verwendete.

Puschkin-Berge

Fast 120 Kilometer von Pskow entfernt befinden sich drei prächtige Adelsgüter mit Parks und der russischen idyllischen Landschaft.

Landgut Trigorskoje Alexandra Guzeva Alexandra Guzeva

Diese Orte sind mit dem Leben des großen Dichters Alexander Puschkin verbunden; Michailowskoje war sein Familienbesitz, während Petrowskoje und Trigorskoje seinen Verwandten und Freunden gehörten.

Landgut Petrowskoje Alexandra Guzeva Alexandra Guzeva

1824 wurde Puschkin ins Exil geschickt und schrieb hier innerhalb von zwei Jahren seine besten Gedichte und Werke.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.