Tipps von Einheimischen für Ihren Besuch in Krasnojarsk

Lokale Guides der sibirischen Großstadt verraten, was sie bei Ihrem Besuch in Krasnojarsk erleben und als Souvenir nach Hause mitnehmen können.

Krasnojarsk wurde im 17. Jahrhundert am mächtigen Fluss Jenissei gegründet. In der Sprache des einheimischen Volkes der Chakassen bedeutet „Jar“ ein hohes Ufer, so dass „Krasni Jar“ „schönes hohes Ufer" bedeutet. Heutzutage ist Krasnojarsk die Hauptstadt des Gebiets Krasnojarsk, der zweitgrößten Region Russlands. Sie erstreckt sich fast über das ganze Land, vom Arktischen Ozean bis zum Altai-Gebirge.

Global Look Press Global Look Press

Warum sollte man als Ausländer Krasnojarsk besuchen?

„Wenn Sie in Klischees denken, dass Sibirien nichts als unbewohnte Wildnis ist, sollten Sie kommen und sehen, wie es wirklich ist", sagt Natalja Alexandrowa, eine Übersetzerin aus Krasnojarsk.

Das heutige Krasnojarsk ist eine große, lebendige und geschäftige Stadt, eine Industriemetropole. Sie liegt im Zentrum Sibiriens, mehr als 4.000 km von Moskau entfernt.

Die Paraskewa-Pjatniza-Kapelle. Legion Media Legion Media

Die Entfernungen sind hier immens und es gibt so viel offenen Raum, dass man die Unermesslichkeit Sibiriens förmlich spüren kann. Wenn man am Ufer des Jenisseis steht, hat man das Gefühl, ein winziges menschliches Wesen im Angesicht einer gewaltigen und majestätischen Natur zu sein.

„Krasnojarsk ist nichts anderes als die Verkörperung der ‚geheimnisvollen russischen Seele'", sagt Anna Wostokowa, die Autorin einer Sammlung von Geschichten über die Stadt. Sie glaubt, dass die Menschen hier von der Natur geformt werden.

„Krasnojarsk ist von Tausenden von Kilometern Taiga umgeben, in der noch nie ein Mensch gelebt hat. Ohne die Fähigkeit, einander zu vertrauen, ohne gegenseitige Hilfe, ist es einfach unmöglich, unter solchen Bedingungen zu überleben", sagt Wostokowa.

Ein Denkmal für den Zarenfisch. Legion Media Legion Media

Den Sibiriern werden oft Eigenschaften wie Großzügigkeit, Rücksichtslosigkeit, Mut, Vertrauenswürdigkeit und Worttreue nachgesagt, und genau so sind die Menschen in Krasnojarsk, sagt Anna Wostokowa.

Was gibt es zu sehen?

Alle Einheimischen empfehlen vor allem einen Besuch im Nationalpark Stolby, einem 48.000 Hektar großen Gebiet mit unberührter Taiga und uralten Felsen. „Nur drei bis vier Prozent des Territoriums sind für Touristen zugänglich, aber das ist genug für eine einmalige Erfahrung. Selbst wenn Sie kein Fan von Wandern und Klettern sind, werden Sie ein langer Spaziergang auf einem einfachen Weg, saubere Luft und atemberaubende Aussichten nicht gleichgültig lassen", so Anna Wostokowa.

Der Krasnojarsker Säulenpark. Legion Media Legion Media

Ein weiteres beliebtes Ausflugsziel der Einheimischen ist die Insel Tatyschew im Jenissei, die ein idealer Ort für einen Familientag. Auf der riesigen Grünfläche kann man jegliche Ausrüstung für Outdoor-Aktivitäten ausleihen. „Man kann dort picknicken, Inlineskaten und Radfahren", berichtet Wostokowa.

„Ein weiterer schöner Ort für einen Ausflug ist Bobrowi Log. Im Winter kann man dort Skifahren und im Sommer mit dem Skilift auf die Aussichtsplattform fahren oder sich an einer Seilrutsche vergnügen", empfiehlt Natalja Alexandrowa.

Skigebiet Bobrowy Log. Ilja Naimuschin/Sputnik Ilja Naimuschin/Sputnik

In Krasnojarsk gibt es zwei Skigebiete, die nie unter Schneemangel leiden: Der erste Schnee fällt im Spätherbst und bleibt bis Mitte des Frühjahrs auf dem Boden. Bobrowi Log verfügt über 15 Pisten mit einer Gesamtlänge von mehr als zehn Kilometern und einem Höhenunterschied von bis zu 350 m. Das neue Skigebiet Nikolajewskaja Sopka hat drei Pisten mit einem Höhenunterschied von 250 m.

Kulturhistorischer Museumskomplex Krasnojarsk am Mira (Friedens)platz. Legion Media Legion Media

Kulturinteressierte können den Museumskomplex Peace Square besuchen, ein einzigartiges Zentrum für zeitgenössische Kunst. Ein weiterer sehenswerter Ort ist eines der größten und ältesten Museen Sibiriens - das Krasnojarsker Heimatkundemuseum.

Eine Fußgänger-Seilbrücke über den Jenissei. Legion Media Legion Media

Sein Gebäude, das Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts im ägyptischen Stil erbaut wurde, befindet sich am Jenissei-Damm in der Nähe der malerischen Kommunalen Brücke.

Natalja Alexandrowa empfiehlt einen Spaziergang entlang der zentralen Prospekt-Mira-Allee mit ihren zahlreichen alten Flachbauten, darunter einige Holzhäuser.

Wenn Sie bis zum Ende der Straße gehen, gelangen Sie zu einer Fußgänger-Seilbrücke über den Jenissei, die zur Tatyschew-Insel führt. Besuchen Sie unbedingt eines der Symbole der Stadt, das auf dem 10-Rubel-Schein abgebildet ist, die Kapelle der Paraskewa Pyatnitsa.

Nach Spaziergängen, Museen und Aktivitäten im Freien ist es an der Zeit, einige der lokalen Köstlichkeiten zu probieren. Natalja Alexandrowa empfiehlt Wildbret, Farn, Bärlauch und die Pralinen der örtlichen Krascon-Fabrik zu probieren, vor allem die mit Pinienkernen.

„Krasnojarsk hat viele gute Restaurants: Tunguska, Bulgakow, 0.75 Please, Gadalow, Master of Taiga. Sie haben sich auf die russische Küche spezialisiert und bieten viele Gerichte aus lokalen Zutaten an", sagt Natalja.

Anna Wostokowa stimmt dem zu und fügt hinzu, dass Krasnojarsk in Bezug auf die Vielfalt und Kreativität seiner Restaurants durchaus mit St. Petersburg vergleichbar ist, das als gastronomische Hauptstadt Russlands gilt. „Wenn Sie Lust auf einen Oktopus-Burger haben, ist das kein Problem", sagt Anna.

Was sind die besten Mitbringsel?

Innenstadt von Krasnojarsk. Legion Media Legion Media

Was man aus Krasnojarsk mitnehmen sollte, sind Pralinen aus der örtlichen Krascon-Fabrik sowie Honig, Pinienkerne und Marmelade aus sibirischen Beeren und Zapfen. Natalja empfiehlt auch Fisch (und Kaviar) aus dem Norden, sowie Dekoobjekte aus Birkenrinde und Holz (z. B. im Kunstsalon Diana).

Wenn Sie sich für Mode interessieren, sagt Anna, sollten Sie sich einige der lokalen Marken ansehen (TRAMP, Matreschka Siberia, Fine Point, BÁRBARA, Nika Burda, Anita Leskowa). Bemerkenswert ist auch das Kunsthandwerk der indigenen Bevölkerung.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.