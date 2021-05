7 malerische Stadtparks in Russland (FOTOS)

Auch Stadtbewohner müssen in Russland nicht immer lange Anfahrtswege in Kauf nehmen, wenn es sie ins Grüne zieht. Viele russische Städte haben attraktive Parks zu bieten, die zu Freizeitaktivitäten und Erholung einladen.

1 Krasnodar, Galizki Park

Witali Timkiw/TASS Witali Timkiw/TASS

Dieser Park wird oft mit dem Moskauer Sarjadje-Park verglichen. Er wurde 2017 in Krasnodar eröffnet. Die Finanzierung übernahm der lokale Unternehmer Sergei Galizki. Der nach ihm benannte Park wurde schnell eine der beliebtesten Attraktionen der Stadt. Das Erholungsgebiet ist in viele Zonen unterteilt und bietet Flächen für Kinder und Sport, Wanderwege und Freizeitangebote wie ein Amphitheater, in dem Freiluftkino stattfindet. Die Bäume, die auf den Stufen gepflanzt wurden, spenden während heißer Sommertage angenehmen Schatten.

2 Kislowodsk, Kurortni Park

Alexei Danitschew/Sputnik Alexei Danitschew/Sputnik

Die kaukasische Mineralwasserregion ist eines der ältesten Erholungsgebiete Russlands. Hier finden sich viele malerische Parks in den Bergen. Einer der größten und schönsten liegt in Kislowodsk. Der untere Teil des Parks ist voller Cafés, Museen und Geschäfte. Wenn Sie höher und höher gehen, erreichen Sie einen Punkt 1.200 Meter über dem Meeresspiegel. Von hier aus haben Sie einen unglaublich beeindruckenden Blick auf das Kaukasusgebirge.

3 Wyborg, Monrepos Park

Legion Media Legion Media

Der Steinpark am Ufer des Finnischen Meerbusens ist ein ruhiger und gemütlicher Ort, an dem Sie über die Natur meditieren können. Auf Französisch bedeutet Monrepos „mein Rückzug“ und dies ist ein passender Name für diesen Park, der schon mehr als 200 Jahre alt ist. Früher stand hier ein großes Landgut, davon sind jedoch inzwischen nur noch wenige Gebäude erhalten.

4 Kasan, Gorkinsko-Ometjewski Wald

MarSaf MarSaf

Der Name des Parks ist schwer auszusprechen. Er besteht aus zwei miteinander verbundenen Wäldern. Die Einheimischen nennen ihn kurz „Les“ (Russisch für „Wald“). Dort laden Cafés, Spielplätze und ein Sommerkino zum Verweilen ein. Ein Radwegenetz und eine Promenade gesäumt von modernen Kunstinstallationen unter altem Baumbestand sind zusätzliche Höhepunkte des Waldparks.

5 Krasnojarsk, Tatyschew Inselpark

NHF0PM4T0P (CC BY-SA 3.0) NHF0PM4T0P (CC BY-SA 3.0)

Die größte Insel am Jenissei wurde in einen Park für die Anwohner verwandelt. Es gibt mehr als neun Kilometer Radwege, einen weitläufigen Strand und für Leseratten öffentliche Bücherschränke. Auf der Insel leben Murmeltiere, die oft von den Besuchern gefüttert werden.

6 St. Petersburg, Sommergarten

Legion Media Legion Media

Dieser alte Stadtpark war eine Lieblingskreation von Peter dem Großen, der davon träumte, sein eigenes Versailles zu haben. Klassische Architektur, elegante Gartenkunst und Marmorbrunnen - der Sommergarten bietet nahezu alles, was ein Liebhaber klassischer Parks sich nur wünschen kann.

7 Moskau, Serebryany Bor

Maxim Blinow/Sputnik Maxim Blinow/Sputnik

Ein ganzer Tag reicht nicht aus, um diesen riesigen Waldpark mit all seinen Freizeitangeboten im Nordwesten Moskaus vollständig zu erkunden. Standup-Paddeln ist hier sehr beliebt. Sonnenanbeter können im Sommer an einem der Strände ausruhen. Sogar einen FKK-Strand gibt es. Wenn Sie gerne spazieren gehen, kommen Sie in Serebryany Bor ebenfalls auf Ihre Kosten. Vielleicht entdecken Sie ein Eichhörnchen oder Igel, unterhalten sich mit einer Amsel oder lauschen dem Gesang der Nachtigallen. Und das alles inmitten einer Großstadt!

