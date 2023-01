Winter 2023: Wie russische Städte bei extremem Frost aussehen (FOTOS)

Das neue Jahr 2023 beginnt in Russland mit eisigen Temperaturen. Im europäischen Teil des Landes sank die Temperatur auf -20 °C, in Sibirien auf -40 °C.

Kältelawine – so bezeichnen Meteorologen die starke Abkühlung, die Anfang 2023 in vielen russischen Regionen eingetreten ist. In Moskau waren es in der Silvesternacht +5 °C (die durchschnittliche Temperatur in Moskau im Januar sollte etwa -10 °C betragen), dann fiel sie auf etwa Null und am 6. Januar drastisch auf -22 °C!

Snowboarding im Westen Moskaus, auf den Krylatskije-Hügeln. Valery Sharifulin/TASS Valery Sharifulin/TASS

Wetterexperten sagen, dass der Grund für diese Fröste die äußerst kalte Luft aus dem Nordpolarmeer ist. Von einem strengen Winter kann jedoch keine Rede sein: Der kälteste Januar in Moskau war im Jahr 1940, als die Temperatur auf -42 °C fiel.

Russische Weihnachtsmänner aus den Regionen versammeln sich in Moskau. Artur Novosiltsev / Moskva Agency Artur Novosiltsev / Moskva Agency

Infolge dieser starken Abkühlung beobachteten die Moskauer Stadtbewohner einzigartige Naturphänomene – drei Sonnen (oder Halo) und Lichtsäulen (mehr über diese einzigartigen Phänomene lesen Sie hier).

Drei Sonnen (Halo) in der Region Moskau. Vladimir Gerdo/TASS Vladimir Gerdo/TASS

In der sibirischen Stadt Krasnojarsk ist es in diesen Tagen relativ „warm“ – nur -20 °C!

Kaltwasserschwimmer von Krasnojarsk. Ilya Naimushin/Sputnik Ilya Naimushin/Sputnik

Krasnojarsker Kaltwasserschwimmer. Ilya Naimushin/Sputnik Ilya Naimushin/Sputnik

In Zentralrussland ist es dagegen viel kälter: In den Regionen Iwanowo, Wladimir und Twer waren es bis zu -28 °C, während in der Region Kostroma die Temperatur auf unter -30 °C fiel.

Weihnachtsfest in Schuja, Oblast Iwanowo. Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Den Prognosen zufolge werden sich die Temperaturen in den meisten Regionen Mitte Januar wieder normalisieren.

Kineschma, Oblast Iwanowo, -28 °C. Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Je weiter man nach Osten des Landes kommt, desto kälter wird es.

Diwejewo, Oblast Nischnij Nowgorod. Alexander Ryumin/TASS Alexander Ryumin/TASS

In Nischnij Nowgorod und Kirow herrschen Fröste von -36 °C und es wird erwartet, dass sie recht lange anhalten.

Murmansk, 7. Januar. Pavel Lvov/Sputnik Pavel Lvov/Sputnik

Im Ural ist es mit -34 °C etwas wärmer.

Ufa, Baschkirien, -34 °C. Maxim Bogovid/Sputnik Maxim Bogovid/Sputnik

Jakutien bestätigt seinen Titel der kältesten Region Russlands. In Jakutsk, der Hauptstadt der Republik, herrscht Frost von -50 °C. In Ojmjakon, dem „Kältepol“, sind es -52 °C.

Menschen schwimmen in den heißen Quellen von Ojmjakon. Semen Sivtsev/@sivtsevsema958

Solche Fröste sind zwar extrem, aber nicht einzigartig in vielen Regionen Russlands, so dass es keine besonderen Versorgungs- oder Verkehrsprobleme gibt.

Im Süden Russlands sieht der Winter ganz anders aus. In Sotschi und Anapa an der Schwarzmeerküste sind es angenehme +10-15 °C.

Anapa, die Küste des Schwarzen Meeres, 2. Januar. Vitaly Timkiv/Sputnik Vitaly Timkiv/Sputnik

