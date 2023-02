Die 10 bevölkerungsreichsten Städte Sibiriens (TEIL 1)

1. Nowosibirsk (1,6 Mio.)

Nowosibirsk ist die drittgrößte Stadt Russlands – nach Moskau und St. Petersburg. Sie wird Hauptstadt Sibiriens genannt, weil viele führende Unternehmen in der Stadt ansässig sind. Außerdem hat Nowosibirsk auch sein „Silicon Valley“, Akademgorodok genannt. Die Wissenschaftler der Stadt arbeiten auf den verschiedensten Gebieten, von der Erforschung der Eigenschaften von Metallen bis hin zur Domestizierung von Füchsen.

2. Omsk (1,12 Mio.)

Die Einheimischen scherzen (oder auch nicht), dass es niemandem gelungen sei, Omsk jemals zu verlassen. Wie kann man die Stadt verlassen, wenn sie die KÜRZESTE U-Bahn-Linie der Welt hat – mit nur einer Station? Im Ernst: Omsk ist eine der bevölkerungsreichsten Städte Russlands und wurde in der Sowjetzeit als Stadt der Wissenschaft und Stadt der Jugend bezeichnet. Auch heute noch beherbergt Omsk die größten Institute und petrochemischen Anlagen Sibiriens.

3. Krasnojarsk (1,1 Mio.)

Die 1628 während eines Goldrausches gegründete Stadt ist heute die östlichste Millionenstadt Russlands. Die Bevölkerung wächst von Jahr zu Jahr, und die Stadt beherbergt Metallfabriken, Maschinenbau- und Raumfahrtunternehmen.

Krasnojarsk ist auch unglaublich malerisch! Hier gibt es die besten Aussichten auf den großen Fluss Jenissei, Promenaden entlang des Ostsajan-Gebirges, das direkt in der Stadt beginnt, und einen Inselpark mit einem Strand im Norden.

4. Tjumen (847.488)

Die 1586 gegründete Stadt Tjumen ist die erste russische Stadt, die in Sibirien gegründet wurde. In den letzten Jahren rangiert Tjumen immer wieder unter den lebenswertesten Städten Russlands (von 2015 bis 2018 lag sie auf dem ersten Platz!). Das ist nicht verwunderlich: Es gibt viele Arbeitsplätze im Öl- und Gassektor (die Region Tjumen ist in Russland führend in der Gas- und Ölproduktion). Außerdem gibt es führende Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen mit vielen ausländischen Studenten. Und auch der Tourismus und die Erholung an den örtlichen heißen Quellen sind gut entwickelt.

Wenn Sie sich in Tjumen aufhalten, sollten Sie unbedingt die benachbarte Stadt Tobolsk besuchen, die bis zum 19. Jahrhundert die Hauptstadt Sibiriens war.

5. Barnaul (630.877)

Barnaul ist die Hauptstadt des Altai-Gebietes, das für seine majestätischen Berge bekannt ist. Die Stadt wurde in den 1730er Jahren für die Arbeiter einer örtlichen Silberschmelze gegründet und begann allmählich zu wachsen. Die Fabrik wurde 1893 geschlossen, aber andere Industriezweige florierten bereits, von Ziegelfabriken bis hin zu Brauereien. Heute ist die Stadt nicht nur ein Industriezentrum in Sibirien, sondern fördert auch den Tourismus und dient als Ausgangspunkt für Ausflüge in die Altai-Region.

