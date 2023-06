Die beliebtesten Reiseziele im Sommer in Russland (FOTOS)

Die Mehrheit der russischen Bürger verbringt ihren Urlaub im eigenen Land; im Sommer fahren sie nicht nur zum Entspannen ans Meer, sondern auch, um neue natürliche oder architektonische Sehenswürdigkeiten zu entdecken, die das riesige Land zu bieten hat.

Sotschi (Gebiet Krasnodar)

Diese Stadt an der Schwarzmeerküste steht Jahr für Jahr an der Spitze der Liste der Sommerreiseziele. Sie bietet ein angenehmes subtropisches Klima, eine Vielzahl von gut ausgestatteten und „wilden“ Stränden, Cafés, Diskotheken – und eine malerische Berglandschaft. Für diejenigen, die etwas für ihre Gesundheit tun wollen, gibt es außerdem Dutzende verschiedener Kurbäder sowie Thermalquellen.

Anapa (Gebiet Krasnodar)

Die Region Krasnodar ist ein Ort mit einer guten touristischen Infrastruktur. Neben Sotschi sind die Urlaubsorte Gelendschik, Tuapse und die Umgebung der Taman-Halbinsel sehr beliebt. Die Stadt Anapa ist als wichtigster Ferienort für Kinder bekannt. Die Wassertiefe an den Küsten von Anapa ist gering, und der Zugang zum Wasser ist für Kinder besonders bequem. Erwachsene sind natürlich an einem Besuch der Sanddünen und einem Spaziergang durch die alte Stadt interessiert.

Die Südküste der Krim

Die Krim hat eine sehr abwechslungsreiche Natur und ein sehr unterschiedliches Klima; es gibt Steppen, Berge und Subtropen. Die beliebtesten Urlaubsorte befinden sich an der Südküste der Halbinsel. Jalta, Sudak, Aluschta sind Städte mit Stränden, Sanatorien und einem reichen kulturellen Leben. Außerdem ist der Weintourismus hier sehr entwickelt.

Tschemal (Republik Altai)

Eine Reise durch die Berge des Altai ist ein Traum für viele Wanderfreunde. Es gibt Wege für verschiedene Trainingsstufen, Wanderstützpunkte, aber was am wichtigsten ist – die Möglichkeit, die einzigartige Schönheit Sibiriens zu erleben. Das kleine Dorf Tschemal verwandelt sich im Sommer in ein Touristenzentrum. In der Nähe befinden sich die Felseninsel Patmos mit einem Kloster, das Museum des Altai-Lebens, Forellenteiche und Reiterhöfe.

Elton-See (Region Wolgograd)

Der größte Salzsee Europas (mit einer Fläche von mehr als 150 Quadratkilometern) befindet sich im Süden Russlands. Bei Sonnenuntergang und Sonnenaufgang färbt sich der See gold-rosa – dank der Mikroorganismen Dunaliella salina im klaren Wasser. An den Ufern des Sees gibt es Wanderstationen, in denen all diejenigen übernachten können, die die Schönheit dieses Sees genießen möchten.

Baikalsee (Region Irkutsk und Republik Burjatien)

Der Baikalsee ist ganzjährig eines der beliebtesten Urlaubsziele in Russland. Während die Menschen im Winter kommen, um das außergewöhnliche Eis zu sehen, ist der Sommer die Zeit für Erholung im Freien, Fahrten mit der Baikal-Amur-Magistrale(BAM) und natürlich, um die alte Kultur dieser Gegend kennenzulernen.

Selenogradsk (Region Kaliningrad)

Die Badeorte an der Ostsee sind kälter als die im Süden des Landes, aber nicht weniger interessant. Die Stadt Selenogradsk ist einer der meistbesuchten Orte im Sommer, berühmt für ihre breiten Sandstrände mit Dünen und für ihre alte europäische Architektur.

In Selenogradsk gibt es ein Katzenmuseum, viele Kunstobjekte mit Katzenmotiven, eine Katzenampel und sogar eine besondere Persönlichkeit – einen Katzenchef – der dafür sorgt, dass alle Straßenkatzen fröhlich und wohlgenährt sind!

Seliger-See (Region Twer)

Dies ist ein unglaublich beliebter Ort für Outdoor-Camping. In Wirklichkeit ist der Seliger nicht nur ein einziger See, sondern etwa dreißig Gewässer mit unterschiedlicher Tiefe und Größe. Neben Stränden und Kajakfahren zieht der Seliger auch Pilger an. Auf dem See befindet sich eines der schönsten Inselklöster, das Nilow-Kloster.

St. Petersburg

Der Juni ist im russischen Norden die Zeit der Weißen Nächte, die man im Venedig des Nordens beobachten kann. Zahlreiche Brücken, alte Architektur und Spaziergänge auf den Dächern – das ist ein wahrhaft romantisches Abenteuer. Lesen Sie hier mehr darüber, was in der Stadt im Sommer passiert.

Ladoga-Schären-Nationalpark (Republik Karelien)

Diese kleine Republik im Nordwesten Russlands ist für ihre blauen Seen, Marmorschluchten und Bergwälder mit Felsblöcken bekannt. Der Ladoga-Schären-Nationalpark ist einer der schönsten, mit hundert Inseln und Buchten. Hier gibt es auch baltische Robben!

