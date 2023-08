Wie unterscheidet sich ein Polartag von den Weißen Nächten?

Es ist Mitternacht auf der Uhr, aber draußen ist es so hell wie am Mittag. Für Menschen, die in den nördlichen Regionen Russlands leben, ist das nicht verwunderlich, denn im Sommer scheint die Sonne dort praktisch rund um die Uhr. Wie kann man erkennen, ob man einen Polartag oder eine Weiße Nacht erlebt?

Der Hauptunterschied zwischen diesen Naturphänomenen besteht darin, dass die Sonne an einem Polartag nicht hinter dem Horizont untergeht.



Den Polartag kann man in Breitengraden oberhalb des Polarkreises (66°33') beobachten, und je näher am Pol, desto länger dauert der Polartag. In Norilsk (69°20') geht die Sonne 68 Tage lang nicht unter, vom 19. Mai bis zum 25. Juli. In Murmansk (68°58') sind es 62 Tage, vom 22. Mai bis zum 22. Juli. In Dikson (73°30'), einer der nördlichsten Siedlungen der Welt, geht die Sonne vom 5. Mai bis zum 10. August nicht unter. In Salechard, das direkt am Polarkreis liegt, dauert der Polartag vom 7. Juni bis zum 7. Juli.

Während der Weißen Nächte steht die Sonne jedoch etwas unter dem Horizont und Sie können die Dämmerung (oder Weiße Lichter) zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang beobachten. Sie sind für Orte in Breitengraden über 60°34' üblich. In Jakutsk (62,0°) beginnen die Weißen Nächte Mitte Mai und dauern bis Juli. In Archangelsk (64,5°) vom 17. Mai bis zum 26. Juli.

Weiße Nächte gibt es auch in St. Petersburg (vom 11. Juni bis 2. Juli), obwohl es geografisch gesehen etwas zu südlich liegt.

Menschen, die im Norden leben, beobachten Weiße Nächte auch in der Arktis vor und nach dem Polartag. So dauern sie in Norilsk und Murmansk jeweils fast einen Monat lang, iin Dikson vom 18. März bis zum 27. September, mit einer Unterbrechung am Polartag.



