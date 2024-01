Ihr 48-Stunden-Reiseführer durch Moskau in diesem Winter

TAG 1



9 Uhr – Besuch des Roten Platzes

Neujahrsmarkt auf dem Roten Platz mikolajn/Getty Images mikolajn/Getty Images

Das erste, was jeder Tourist unbedingt tun sollte, ist das Herz Moskaus zu besuchen – den wichtigsten und schönsten Platz der Stadt (denn auf Altrussisch bedeutete krasnajaschön und nicht rot)!

Es gibt mehrere Möglichkeiten, ihn zu erkunden:

Machen Sie ein Selfie mit dem Spasskij-Turm

Genießen Sie ein warmes Getränk auf dem Weihnachtsmarkt (der bis Mitte Januar geöffnet hat)

Besuchen Sie das Lenin-Mausoleum

Kaufen nebenan im wunderschönen-Kaufhaus GUM ein

Besuchen Sie die Basilius-Kathedrale (und erfahren Sie, dass sie eigentlich mehrere Kirchen unter einem Dach ist).

11 Uhr – Es ist Zeit für den Kreml!

Im Inneren des Moskauer Kremls/Legion Media Im Inneren des Moskauer Kremls/Legion Media

Den Kreml zu betreten, ist eine kleine Herausforderung, denn er ist auch der Amtssitz des Präsidenten, der nicht allgemein zugänglich ist. Sie müssen eine Eintrittskarte kaufen oder, besser noch, eine Führung buchen. Innerhalb der Kremlmauern finden Sie alte Kathedralen, in denen russische Zaren gekrönt und begraben wurden, und Sie können die großartige Architektur des Kremls erkunden, die die reiche Geschichte des Landes widerspiegelt. Und schließlich können Sie auch einen Abstecher in die Moskauer Kreml-Museen unternehmen und dort Artefakte aus verschiedenen Epochen des russischen Zarenreiches bewundern: Kutschen, Throne, Kronen und die unglaublichsten Waffen und Schmuckstücke.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website des Kremls. Er ist im Winter von 10 bis 17 Uhr geöffnet (donnerstags ist er geschlossen).

14 Uhr – Beobachten Sie die Wachablösung

Die Ehrengarde am Grabmal des Unbekannten Soldaten Legion Media Legion Media

Ein sehr spektakuläres (und kostenloses) Ereignis ist die feierliche Wachablösung der Ehrengarde am Grabmal des Unbekannten Soldaten und der Ewigen Flamme, das sich im Alexandergarten direkt an der Kremlmauer befindet. Jede Stunde, von 8 bis 20 Uhr, führt die 1. Kompanie des Kreml-Regiments (Präsidentenregiment) diese alte und schöne Tradition durch. Aber seien Sie gewarnt, es ist oft überfüllt.

15 Uhr – Genießen Sie eine grüne Oase mitten im Zentrum

Florarium im „Sarjadje“-Park „Sarjadje“-Park „Sarjadje“-Park

Nur ein paar Schritte vom Roten Platz entfernt befindet sich der fabelhafte Zarjadje-Park. Er wurde 2017 eröffnet und vom renommierten amerikanischen Architekturbüro Diller Scofidio + Renfro entworfen. Sie können zwischen den sehr gemütlichen botanischen Dekorationen spazieren gehen und die Klimazonen Russlands erkunden, da jede von ihnen in speziellen Bereichen mit der jeweiligen Flora vertreten ist. Der Park verfügt auch über ein unterirdisches Museum, eine Eishöhle und ein 3D-Kino, in dem Sie ein virtuelles Abenteuer erleben können – einen Flug über Moskau! Das Glanzstück des Parks ist jedoch die schwimmende Bumerang-Brücke über die Moskwa, einer der besten Orte für ein Selfie.

Die schwebende Brücke über die Moskwa im „Sarjadje“-Park Mikhail Metzel/TASS Mikhail Metzel/TASS

Sie können auch ein schnelles Mittagessen einnehmen oder sich bei einer Tasse Kaffee oder Tee im Park entspannen.

19 Uhr – Arrangieren Sie einen Ballettabend

Das Bolschoi-Theater

Die schönste Art, den Tag in Moskau ausklingen zu lassen, wäre natürlich ein Ballettbesuch im Bolschoi-Theater (im Idealfall wäre das natürlich Der Nussknacker!). Allerdings ist es nicht einfach, Karten für das Bolschoi-Theater zu bekommen, und Sie sollten sich rechtzeitig vor Ihrem Besuch darum kümmern.

Aber seien Sie nicht traurig, wenn Sie keine Karten für das Bolschoi-Theater ergattern können. In Moskau gibt es Dutzende von anderen Möglichkeiten, ein Ballett (oder eine Oper) zu sehen. Nicht weniger brillante Aufführungen gibt es im Stanislawskij-Theater, im Nemirowitsch-Dantschenko-Musiktheater oder im Staatlichen Kremlpalast (übrigens eine weitere Möglichkeit, einen kurzen Blick in den Kreml zu werfen!).

22:30 Uhr – Ein spätes Abendessen in einem schicken Restaurant

Grand-Café „Dr. Schiwago“ Anton Novoderezhkin/TASS Anton Novoderezhkin/TASS

Es gibt nicht viele andere Städte mit einer so großen Auswahl an Restaurants in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Stilen. Wenn Sie sich in der Nähe des Bolschoi- oder Nemirowitsch-Dantschenko-Theaters aufhalten, wäre das Dr. Schiwago eine gute Wahl (und es ist rund um die Uhr geöffnet).

TAG 2

9 Uhr – Trinken Sie einen Moskauer Kaffee

JulPo/Getty Images JulPo/Getty Images

Moskau ist definitiv eine Kaffeestadt! Cafés gibt es an jeder Ecke und sie bieten eine große Auswahl an Getränken. Probieren Sie einen Raf-Kaffee, ein süßes, cremiges Getränk, das in Russland erfunden wurde, oder wagen Sie sich an eines der ungewöhnlichen Angebote, wie einen Cheese-Kaffee oder mit dem Geschmack sowjetischen Konfekts.

10 Uhr – Unternehmen Sie eine Flusskreuzfahrt

Winterliche Bootsfahrt auf der Moskwa Sergei Savostyanov/TASS Sergei Savostyanov/TASS

Eine weitere aufregende Art, Moskau zu erkunden, ist es, die Stadt vom Wasser aus zu betrachten. Das ganze Jahr über verkehren Boote auf der Moskwa. Die meisten beginnen ihre Route am Hotel Ukraina, einem von Stalins Stalin-Wolkenkratzern, und bringen Sie zu dem mittelalterlichen Nowodewitschij-Kloster, der Staatlichen Lomonossow-Universität und dem Luschnikij-Stadion, der Christ-Erlöser-Kathedrale, dem riesigen Denkmal für Peter den Großen und vielen anderen Sehenswürdigkeiten wieder an dieselbe Stelle zurück.

Im Inneren des Schiffes, das zudem über riesige Panoramafenster verfügt, herrscht stets eine optimale Temperatur. Ausgewählte Boote bieten auch ein komplettes Essensangebot, so dass es auch ein schöner Ort für ein Frühstück oder Mittagessen ist.

13.00 Uhr – Besuchen Sie die Russland-Expo und probieren Sie eine Reihe russischer Regionalgerichte

Ausstellung „Rossija“ auf dem Gelände der WDNCh Kirill Zykov/Sputnik Kirill Zykov/Sputnik

Bis April 2024 findet im Ausstellungspark WDNCh aus der Sowjetzeit die riesige Ausstellung Rossija statt, mit zahlreichen Aktivitäten und Ausstellungen zu allen 89 Föderationssubjekten Russlands, deren Kultur, Wissenschaft und Natur.

Auf dem Messegelände wurde ein ganzes Haus der russischen Küche eröffnet. Hier finden Sie 15 Stände mit den besten Gerichten aus Kamtschatka, Sibirien, Karelien und anderen Regionen Russlands. Stellen Sie sich vor, Sie könnten eine ganze Reihe von Küchen und Gerichten an einem Ort probieren, ohne irgendwohin reisen zu müssen, seien es Altai-Pelmeni, Tula-Kalatsch oder kaukasische Pasteten! Ein perfekter Ort, um zu Mittag zu essen.

Maxim Blinov/Sputnik Maxim Blinov/Sputnik

Der Ausstellungspark WDNCh ist generell ein großartiger Ort für einen Besuch! Seine Pavillons sind ein perfektes Beispiel für die Architektur der Staliniära und man hat fast das Gefühl, in die Vergangenheit zu reisen! Im Park gibt es auch mehrere interessante Museen, die sich mit der Erforschung des Weltraums und der russischen Geschichte befassen, und sogar ein eigener Pavillon, in dem die verschiedenen Fahrzeuge ausgestellt sind, die von den führenden Politikern des Landes benutzt wurden.

Rad „Sonne Moskaus“ Mikhail Tereshchenko/TASS Mikhail Tereshchenko/TASS

Und schließlich können Sie mit Europas höchstem Panorama-Riesenrad, der Sonne Moskaus, fahren, das Ihnen einen Panoramablick über die Stadt bietet – aus 140 Metern Höhe!

17 Uhr – Schlittschuhlaufen mit Aussicht und Glühwein

Eislaufbahn auf dem Roten Platz Legion Media Legion Media

Schlittschuhlaufen ist eine der beliebtesten und günstigsten Aktivitäten in Moskau. Es gibt mehrere großartige Eislaufbahnen an malerischen Orten, die den ganzen Winter über geöffnet sind. Eine der größten Eisbahnen Europas befindet sich im bereits erwähnten Ausstellungspark WDNCh. Oder Sie besuchen die Eisbahn im Gorkij-Park, einem weiteren sehr beliebten Moskauer Ausflugsziel, oder die kleine, aber feine Eisbahn direkt am Roten Platz!

Julia Klueva/Getty Images Julia Klueva/Getty Images

Alle Parks bieten einen Schlittschuhverleih an, Sie brauchen also nur warme Kleidung, ein aufgeladenes Handy, um Ihre Erinnerungen festzuhalten, und gute Laune! Im Winter wird Moskau um 16:30 Uhr dunkel und Hunderte von Lichtern werden eingeschaltet, die die Stadt in ein riesiges Märchen verwandeln!

20 Uhr – Aufwärmen und lautes Lachen

Was gibt es nach all den Outdoor-Aktivitäten Besseres als eine warme, gemütliche Bar mit einem heißen Getränk und netter Gesellschaft? Moskau ist eine Stadt voller Unterhaltung für alle Geschmäcker. Wenn Sie also die russische Sprache beherrschen oder üben wollen, gehen Sie ins Theater oder sehen Sie sich eine Stand-up-Comedy-Show an.

23 Uhr – Feiern Sie bis in die Nacht!

„Propaganda“-Club in Moskau Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

Moskau schläft nie, wie Sie vielleicht schon gehört haben. Das bedeutet, dass es viele Bars und Nachtclubs gibt, in denen Sie einen Drink zu sich nehmen können (oder zwei oder drei; Schauen Sie sich unbedingt an, wie die Russen einen White Russian oder einen Black Russian zubereiten!) und mit unglaublich vielen verschiedenen Leuten plaudern können. Viel Spaß und verpassen Sie Ihren Flug nicht (oder verpassen Sie ihn und bleiben Sie länger in der besten Stadt der Welt)!



