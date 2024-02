10 Dinge, die ein Ausländer in St. Petersburg niemals tun sollte

Das Haus ohne Regenschirm verlassen

St. Petersburg liegt am Finnischen Meerbusen und es regnet sehr häufig, so dass viele Einwohner der Stadt immer einen Regenschirm dabei haben. Eines der beliebtesten Meme besagt, dass es in St. Petersburg seit 1703, also seit dem Gründungsdatum der Stadt, ununterbrochen regnet.

Auf das Kulturangebot verzichten

Die Stadt, die von den besten russischen und europäischen Architekten ihrer Zeit erbaut wurde, hat schon immer talentierte und ehrgeizige Menschen aus dem ganzen Land angezogen. Sie war die Heimat vieler Schriftsteller, Künstler und Darsteller und verfügt über die besten Museen. Selbst wenn Sie der Kunst gegenüber gleichgültig sind, ist es sehr einfach, in die Welt der Schönheit in St. Petersburg einzutauchen. Beginnen Sie mit einem Besuch des Mariinski-Theaters oder der Eremitage!

Kommen Sie erst, wenn die Brücken schon angehoben sind

Wenn Sie im Sommer nach St. Petersburg kommen, sollten Sie nicht vergessen, dass nachts die Brücken der Stadt über die Newa angehoben werden, um den Schiffsverkehr passieren zu lassen. Die Stadt verwandelt sich dann nämlich in mehrere Inseln. Ein nächtlicher Spaziergang durch St. Petersburg ist ein wahres Vergnügen, vor allem während der Weißen Nächte. Aber wenn Ihr Hotel auf der anderen Seite der Newa liegt und die Brücke bereits angehoben sind, müssen Sie entweder bis zum Morgen warten oder für viel Geld ein Taxi bestellen, das die ganze Stadt umrunden muss.

Nachts in einem Wohnviertel Lärm machen

In St. Petersburg gibt es das sogenannte „Katzenjaul“-Gesetz, wie die Einheimischen es nennen. Von 23 Uhr abends bis 7 Uhr morgens ist es in der Stadt verboten, zu schreien, zu pfeifen, zu hämmern, Möbel zu verrücken, zu singen, Musikinstrumente zu spielen und so weiter. An den Wochenenden ist das Lärmen von 7 bis 12 Uhr ebenfalls untersagt. Die Geldstrafe für Einzelpersonen beträgt bis zu 5.000 Rubel (ca. 50 Euro).

Wenn Sie singen und tanzen wollen, gehen Sie am besten in die Dumskaja-Straße, wo es nachts erst richtig losgeht!

Gehen Sie langsam den Newskij-Prospekt entlang

Die zentrale Straße von St. Petersburg ist die touristischste, lauteste und belebteste. Möchten Sie in aller Ruhe durch das Zentrum spazieren? Biegen Sie einfach in eine beliebige Gasse ein, und Sie werden viele gemütliche und ruhige Plätze finden, an denen Sie abseits des Trubels durch die Stadt schlendern können.

Bestellen Sie eine Schaurma

Denken Sie daran, dass es in Moskau Schaurma heißt, dieses Fastfood in St. Petersburg jedoch als Schawerma bekannt ist. Ja, visuell gibt es überhaupt keinen Unterschied, aber jede Stadt hält nur ihre eigene Variante für richtig. Sogar Philologen streiten sich über den richtigen Namen für dieses beliebte Straßenessen!

Achten Sie auf den richtigen Podjesd (Hauseingang)

Normalerweise heißt ein Hauseingang auf Russisch Podjesd (abgeleitet vom Verb podjéchatj, dt.: vorfahren), aber die St. Petersburger nennen ihn offiziell Paradnaja (dt.:Vordereingang oder Haupteingang). Und das wird bei den Adressen berücksichtigt. Historisch gesehen hatten die meisten alten Häuser im Stadtzentrum sowohl einen Haupteingang als auch eine Hintereingang, der vom Personal genutzt wurde.

Im Allgemeinen haben die Einwohner von St. Petersburg auch andere Wörter, die selbst für jemanden, der gut Russisch kann, unverständlich erscheinen. Porebrik ist zum Beispiel ein Bordstein, und Badlon ist ein Rollkragenpullover.

Lehnen Sie eine Pýschka ab

Eine Pyschka ist auch so eine Sache. Dabei handelt es sich im Grunde um einen frisch gebackenen Donut, der mit Puderzucker bestreut ist. Die Orte, an denen sie verkauft werden, heißen Pyschetschnja und es gibt eine ganze Menge davon. Der touristischste Laden befindet sich in der Bolsсhaja-Konusсhennaja-Straße, aber andere Läden sind genauso gut! Natürlich ist eine Pyschka kalorienreich, aber sie ist ein wichtiger Teil der gastronomischen Kultur der Stadt, auf den jeder Einwohner stolz ist.

Gehen Sie nur im Zentrum spazieren

St. Petersburg ist eine Stadt, die auf 33 Inseln liegt und Sie verpassen viel, wenn Sie nicht die abgelegene Festungsinsel Kronstadt oder die einzigartige Wassiljewskij-Insel mit ihren aus ehemaligen Fabrikgebäuden umgebauten öffentlichen Bereichen besuchen.

Zu St. Petersburg gehören auch ehemalige kaiserliche Residenzen mit prächtigen Palästen und Parks: Peterhof, Lomonossow (Oranienbaum), Pawlowsk und andere. Es lohnt sich, mindestens einen von ihnen zu besuchen!

Bewundern Sie Moskau

St. Petersburg war über 200 Jahre lang die Hauptstadt des russischen Reiches, und es ist nicht üblich, dass die Einheimischen Moskau loben. Viele Menschen sehen sich gezwungen, in die heutige Hauptstadt zu reisen, da es dort mehr Karrieremöglichkeiten gibt, aber lieben kann man nur St. Petersburg, da es die schönste Architektur und die Eremitage hat.

Deshalb sollte man den Einwohnern von St. Petersburg nie erzählen, dass einem etwas in Moskau gefallen hat oder gefällt, zum Beispiel eine neue U-Bahn-Station oder ein Museum. Jeder weiß, dass es die besten U-Bahn-Stationen und Museen nur in der nördlichen Hauptstadt gibt!



