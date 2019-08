Vier schmackhafte russische Ofengerichte, die man leicht zu Hause zubereiten kann

Der traditionelle russische Ofen war nicht nur Wärmequelle, sondern zugleich Kochstelle. So konnten das ganze Jahr über schmackhafte, aromatische und zudem noch gesunde Gerichte zubereitet werden. Heutzutage reicht dazu ein einfacher Backofen.

Der traditionelle russische Ofen, aus Ziegelsteinen oder Lehm gebaut, kann Wärme für eine lange Zeit speichern. Diese Kochmethode mit Schmoreffekt gilt als gesündere Zubereitungsform als das Braten mit Öl in einer Pfanne.

Wiktoria Bogdanowa plant ein Kochbuch mit traditionellen russischen Ofengerichten. Vier ihrer Rezepte hat sie Russia Beyond verraten. Wenn Sie keinen original russischen Ofen besitzen, können Sie die Gerichte auch in einem gewöhnlichen Backofen zubereiten. Der erste Schritt ist stets der gleiche: Der Ofen wird eine Stunde lang auf 250 °C vorgeheizt.

1. Hirsebrei mit Rosinen und Honig im Kürbis

Legion Media Legion Media

Schneiden Sie die Oberseite eines Kürbis (Gewicht etwa ein bis 1,2 kg) ab. Das wird später Ihr Deckel sein. Entfernen Sie das Fruchtfleisch und die Kerne. Hacken Sie das Fruchtfleisch (etwa 100g) klein und geben Sie es zusammen mit 200 g gewässertem Weizen und 100 g Rosinen in den ausgehöhlten Kürbis. Darüber geben Sie 500 ml gekochte Milch, 50 g Honig, 30 g Butter und eine Prise Salz. Setzen Sie den Kürbisdeckel auf und lassen Sie das Gericht anderthalb bis zwei Stunden bei einer Temperatur von 170 °C im Ofen schmoren.

2. Braten im Topf à la Russe

Legion Media Legion Media

Sie brauchen: 1 kg Schweinerippe, in Stücke geschnitten; 1 kg Kartoffeln, in dicke Scheiben geschnitten. Dazu, jeweils klein geschnitten, 500 g Zwiebeln, 300 g Karotten, 500 g frische Pilze, 20 g Knoblauch. Alle Zutaten werden in eine Keramik-Auflaufform gegeben. Fügen Sie 50 g Butter hinzu und Salz und Pfeffer nach Belieben. Gießen Sie einen Liter abgekochtes und abgekühltes Wasser darüber. Decken Sie die Form mit einem Deckel oder Alufolie ab und backen Sie sie zwei Stunden bei 170 °C. Servieren Sie dazu Gemüse und Smetana.

3. Suppe mit Schweinerippchen und getrockneten Preiselbeeren (eine Portion)

Legion Media Legion Media

Schweinerippchen (60 g), Kartoffeln (30 g), Zwiebeln (10 g) und Karotten (10 g) fein schneiden, Sauerkraut (40 g), getrocknete Preiselbeeren (10 g) und Knoblauch (10 g) dazugeben. Nach Belieben Salz und Pfeffer hinzufügen. Alle Zutaten in einen Tontopf geben, darüber 250 ml abgekochtes und abgekühltes Wasser gießen, mit einem Deckel oder Alufolie abdecken und zwei Stunden bei 170 °C schmoren. Mit Smetana und Gemüse servieren.

4. Kohlkuchen mit Hackfleisch

Legion Media Legion Media

Gebratenen Kohl (400 g) mit gehacktem Schweinefleisch (300 g) mischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 300 g Hefeteig ausrollen und auf den Boden einer Form mit einem Durchmesser von 30 bis 32 cm legen (so dass die Ränder des Teigs über die Seiten der Form ragen). Gleichmäßig mit Kohl-Hackmischung bestreichen. Weitere 200 g Teig ausrollen und als Deckel auf die Mischung legen. Die Ränder einschlagen. Oberfläche mit Eigelb bestreichen. Bei 180 °C 20 bis 25 Minuten goldbraun backen. Anschließend etwas Butter auf dem heißen Kuchen verstreichen.

