Wann ist das Essen fertig? Fünf russische Gerichte mit rekordverdächtiger Zubereitungszeit

Russisch kochen ist eine entspannte Angelegenheit. Viele Gerichte müssen bei niedrigen Temperaturen eine lange Zeit garen oder an einem kühlen Ort gären. Die Zutaten für diese Gerichte sind jedoch sehr einfach.

1. Pelmeni – 4 Stunden

Viele russische Familien pflegen die Tradition, gemeinsam Pelmeni, russische Knödel, zuzubereiten. Die beste Zeit dafür ist ein kalter Winterabend, wenn draußen ein Schneesturm tobt und niemand Lust hat, aus dem Haus zu gehen.

Die Zubereitung von Pelmeni ist sehr zeitaufwändig. Daher werden meist 100 oder 200 Stück auf einmal gemacht und eingefroren. In der Sowjetzeit wurde sogar ein spezielles Gerät für die Herstellung von Pelmeni erfunden. Jedoch hatten diese nicht die „authentische“ Form und es macht auch viel mehr Spaß, die Pelmeni mit der ganzen Familie in Handarbeit zuzubereiten.

Der Teig besteht aus Mehl, Eiern und Wasser. Gefüllt werden können die Pelmeni ganz nach den persönlichen Vorlieben (mit Rinderhackfleisch, Schweinefleisch, Lammfleisch, Geflügel oder Fisch, aber auch mit Käse, Gewürzen, Gemüse usw.).

Stechen Sie mit einem umgedrehten Glas Kreise aus dem Teig, geben Sie etwas Füllung in die Mitte und klappen Sie den Teigkreis zusammen. Das machen Sie hundertmal. Dies ist eine großartige Möglichkeit, den Abend zu verbringen!

2. Brot – 5 Stunden

Das Rezept für traditionelles russisches Brot scheint ganz einfach zu sein: Mehl, Wasser und Hefe. Warum backen dann so wenige Menschen ihr Brot selbst? Nun, das Brot verlangt permanente Aufmerksamkeit. Nach dem Kneten sollte der Teig einige Stunden gehen, dann muss er erneut geknetet werden und wieder eine Stunde ruhen. Schließlich wird er noch einmal gut durchgeknetet und landet dann auf dem Backblech, um dort wieder etwas zu ruhen. Dann wird das Brot gebacken und muss auch im Ofen abkühlen. Haben Sie sich das alles gemerkt?

Brotbacken dauert durchschnittlich fünf Stunden. Moderne Brotbackautomaten können über Nacht ein Brot backen. Doch was könnte schmackhafter sein als ein Brot, das in Handarbeit zubereitet wurde?

3. Pastila – 8 Stunden

Wenn Sie bisher noch nie Pastila probiert haben, ist jetzt die Zeit gekommen. Es gibt kein gesünderes Dessert. Seine einzigen Zutaten sind Apfelmus und geschlagenes Eiweiß. Klingt einfach, oder?

Doch jetzt geht es erst richtig los: Zuerst muss die Apfelmasse in einem Ofen bei einer Temperatur von 80-100 Grad, nicht höher, getrocknet werden. Sie legen sie also für 4-5 Stunden in den Ofen und öffnen alle 30 Minuten die Ofentür. Schließlich kommt geschlagenes Eiweiß auf die Apfelmasse und trocknet für weitere 3-4 Stunden.

Das Warten lohnt sich, denn das Ergebnis schmeckt einfach magisch!

4. Schtschi (Kohlsuppe) – 24 Stunden

Früher wurde diese traditionelle russische Kohlsuppe in einem Kühlofen gekocht. Darin garen die Lebensmittel lange Zeit knapp unterhalb des Siedepunkts. Moderne Öfen haben oft eine extra Garfunktion.

Sie können die Zutaten für Ihre Suppe nach Ihren Wünschen auswählen: Einige mögen vegetarische Kohlsuppe, während andere auf ein wenig Fleisch in der Suppe nicht verzichten mögen. Manche nehmen Sauerkraut, andere entscheiden sich für frischen Kohl.

Bereiten Sie zuerst die Brühe auf Fleisch- oder Gemüsebasis vor, fügen Sie die übrigen Zutaten hinzu, geben Sie die Suppe in einen Topf und stellen Sie sie in den auf 220 Grad vorgeheizten Ofen. Wenn Ihre Schtschi kocht, reduzieren Sie die Temperatur auf 160 Grad. Die Suppe muss nun zwei Stunden bei dieser Temperatur garen. Danach verringern Sie die Temperatur jede Stunde um 15 Grad, bis Sie 70 Grad erreicht haben, wie auf der Herdplatte.

Sie können die Suppe auch am Abend in den Ofen geben und sie dann bis zum nächsten Morgen darin zum Garen stehen lassen.

5. Fermentierter Kohl - 2 Tage

Fermentierte Lebensmittel sind sehr gesund. Fermentierter Kohl (in anderen Teilen der Welt auch Sauerkraut genannt) ist ein Lieblingsgericht vieler Russen. Im klassischen Rezept brauchen Sie nur zerkleinerten Kohl und Salz. Viele geben jedoch ein wenig Zucker dazu, um das Fermentieren zu beschleunigen. Doch wir haben es gerade nicht eilig.

Den Kohl in einen Topf geben, salzen, mit einem schweren Gegenstand abdecken und einige Tage bei Raumtemperatur stehen lassen. Ab und zu lassen Sie ein wenig Luft ab. Fertiges Sauerkraut wird im Kühlschrank gelagert.

