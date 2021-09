Die sowjetische Version dieser falschen Trüffel hatte eine typische Kegelform, eine feste, reichhaltige Schokoladenfüllung und war großzügig mit feinem Kakaopulver bestreut. Meine Großmutter erinnert sich, dass Trüffelpralinen zu Sowjetzeiten die köstlichsten Süßigkeiten überhaupt waren. Aber günstig waren sie nicht, daher konnten sie sich nur wenige Leute leisten.

Deshalb experimentierten die sowjetischen Hausfrauen mit Rezepten für die schokoladige Köstlichkeit. In den Jahren, in denen viele Lebensmittel und Zutaten knapp waren, stellten die Hausfrauen trüffelpralinenähnliche Süßigkeiten aus Kakaopulver, Trockenmilch und sogar Babynahrung her.

Dieses Rezept ist nicht nur wegen der realistischen Trüffel-Form interessant, sondern auch wegen des ungewöhnlichen Mürbeteigs. Eine der Hauptzutaten ist - Überraschung - gekochtes Eigelb. Bei all meiner kulinarischen Erfahrung ist dies tatsächlich das erste Mal, dass ich auf ein so einzigartiges Rezept gestoßen bin. Viele Experten sind sich einig, dass ein Teig auf der Basis von geriebenem gekochtem Eigelb nach dem Backen die zarteste Textur hat.

Zutaten für den Teig:

● 3 gekochte Eigelbe

● 200 g fein gesiebtes Mehl

● 120 g Butter

● 70 g Zucker

● 1 Teelöffel Vanillezucker oder -extrakt

● 1 Teelöffel Backpulver

● Prise Salz

Zutaten für die Dekoration:

● 2 Esslöffel Kakaopulver

● 2 Esslöffel Puderzucker

Zubereitung:

1. Zuerst das gekochte Eigelb in eine Schüssel reiben. Zucker, Vanillezucker oder -extrakt und eine gute Prise Salz hinzugeben und verrühren.

2. Dann die abgekühlte und zerlassene Butter dazugeben und rühren, bis eine glatte Masse entsteht.

3. Das Mehl mit dem Backpulver sieben und schließlich in die Mischung einrühren - je nach Qualität des Mehls kann es sein, dass Sie weniger oder mehr hinzufügen müssen.

4. Mit einem Spatel beginnen und mit den Händen weiterarbeiten, um den weichen und nicht klebrigen Teig zu kneten - er sollte die Konsistenz eines klassischen Mürbeteigbodens haben.

5. Den Teig in viele kleine Stücke teilen und diese jeweils zu einer Kugel formen.

6. Dann die Kugeln vorsichtig zu kegelförmigen Trüffelpralinen formen. Legen Sie Ihre Kreation auf einen Teller und stellen Sie sie für etwa 20 Minuten in den Kühlschrank - das verhindert, dass die Kekse beim Backen ihre Kegelform verlieren.

7. Anschließend die Kegel auf einem mit Pergament- oder Backpapier ausgelegten Blech verteilen und bei 200°C 15-20 Minuten backen.

8. In der Zwischenzeit das Trüffeldekor zubereiten. Hierfür in einer Schüssel Kakaopulver mit Puderzucker mischen und bei Bedarf mehr Kakao hinzufügen.

9. Wenn die Kekse fertig sind, aus dem Ofen nehmen und sofort in die Pulvermischung tauchen. Wiederholen Sie diesen Schritt nach dem Abkühlen, wenn Sie mehr Kakaopulver als Überzug wünschen.

10. Lassen Sie die Trüffel-Kekse vollständig abkühlen und genießen Sie Ihre Mürbeteigvariante der falschen Trüffel nach sowjetischer Art.

Prijatnogo appetita!

