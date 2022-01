Fünf Möglichkeiten, „Salo“ auf russische Art zu pökeln (REZEPTE)

Lange Zeit war Salo die beste Methode, um die essbaren Teile eines geschlachteten Schweins über den Winter zu konservieren. Gepökelt wird meist entweder trocken (mit Gewürzen und Salz bestreut), nass (in Salzlake, dann geräuchert) oder heiß (der Salo wird gekocht). Die gewählte Variante hängt ab von Region, Familientradition und kulinarischen Vorlieben.

Für das Pökeln mit Salz ist es besser, Salo mit Haut zu wählen – man geht davon aus, dass darunter die meisten Nährstoffe sind. Der Salo sollte schneeweiß, elastisch und homogen sein, mit einer Dicke von drei bis 15 Zentimetern. Es sollten keine Ablagerungen vorhanden sein. Vor dem Pökeln kann der Salo zwölf Stunden lang in Wasser eingeweicht werden, um ihn weicher zu machen. Bei Salo mit Fleischadern dauert die Verarbeitung länger.

1. Duftender Salo mit Knoblauch

Salo passt gut zu heißen Pellkartoffeln. Und ein Stück Salo auf Schwarzbrot ist ein klassischer Snack zu Wodka.

Zubereitung: Ein Stück frischen Salo (zwei Kilogramm) abspülen und abtrocknen, in eine Pfanne legen, von allen Seiten reichlich mit Salz bestreuen, mit dem Deckel abdecken und fünf Tage lang in den Kühlschrank stellen. Dann überschüssiges Salz abschütteln, den Salo mit gehacktem Knoblauch (4-5 Zehen) einreiben und mit Dillsamen, Pfeffer, Koriander und gehackten Lorbeerblättern bestreuen. Salo in Frischhaltefolie einwickeln und noch einmal für zwei Tage in den Kühlschrank stellen. Danach ist er fertig und hält sich im Kühlschrank etwa einen Monat.

2. Schnelles Rezept: Salo für jeden Tag

Wenn Sie etwas schneller in den Genuss von selbstgemachtem Salo kommen wollen, versuchen Sie es mit dieser Methode. Sie bereiten Ihren Salo nach dem obigen Rezept zu, nur schneiden Sie ihn in Stücke und entfernen die Haut. Für diese Variante wird Salo ohne Fleischadern empfohlen.

Zubereitung: Frischen Salo (ein Kilogramm) von der Haut befreien, in 5x5 Zentimeter große Würfel schneiden, in grobem Salz und schwarzem Pfeffer aus der Mühle wälzen, abschmecken und in ein Glas oder eine Pfanne geben, dabei fein gehackten Knoblauch (drei Zehen) dazugeben. Mit Salz bestreuen und mit einem Deckel verschließen. Stellen Sie das Gefäß einen Tag lang an einen warmen Ort, dann ist der Salo fertig. Vor dem Verzehr überschüssiges Salz abschütteln. Im Kühlschrank nicht länger als einen Monat aufbewahren.

3. Salo nach Uraler Art

Für dieses Rezept eignet sich Salo mit einer Fleischschicht am besten.

Zubereitung: Das Salo-Stück (ein Kilogramm) längs einschneiden, Knoblauchzehenhälften (drei Zehen) in die Vertiefungen stecken. Den Salo von allen Seiten mit grobem Salz (100 Gramm) bestreuen und in ein Baumwolltuch wickeln. Zwei Tage an einem warmen Ort stehen lassen, dann drei Tage in den Kühlschrank stellen. Der Salo ist fertig. Für längere Haltbarkeit in Pergamentpapier einwickeln und einfrieren.

4. Gepökelter Salo

Dies ist eine aufwendigere Salzpökelmethode, aber das fertige Produkt kann bis zu einem Jahr im Gefrierschrank gelagert werden. Geeignet ist Salo mit Fleischadern. Er wird normalerweise mit Essiggurken, Roggenbrot und Senf serviert. Diese Methode ist vor allem im Süden Russlands beliebt.

Zubereitung: Salz (50-70 Gramm und eine Zwiebel in einen Liter Wasser geben. Eine Knoblauchzehe, schwarzen Pfeffer und ein Lorbeerblatt hinzugeben. Das Wasser aufkochen und auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. Salo-Stücke (ein Kilogramm) in die Salzlake und Knoblauchzehenhälften (3 Zehen) legen, so dass der Salo mit Salzlake bedeckt ist. Eine Woche lang in den Kühlschrank stellen. Die Salo-Stücke jeden Tag wenden. Danach den Salo herausnehmen, abtrocknen, mit Gewürzen (Pfeffer, Lorbeerblatt) bestreuen, in Pergamentpapier einwickeln und für weitere fünf Tage in den Kühlschrank legen. Der Salo ist nun fertig. Je nach Belieben kann er noch geräuchert werden.

5. Gekochter Salo

Diese Zubereitungsmethode ist empfehlenswert, weil so sichergestellt wird, dass das fertige Produkt keine Parasiten enthält und lange Zeit im Kühlschrank aufbewahrt werden kann.

Zubereitung: Wasser (zwei Liter) in einen Topf gießen, eine große geschälte und gewaschene Zwiebel hinzufügen und zum Kochen bringen. Salz (fünf Esslöffel) und Gewürze (2-3 Lorbeerblätter, 2-3 Zuckerschoten, Pfeffer) zugeben und weitere 30 Minuten kochen, bis die Sole dunkel wird. Die Salzlake abseihen. Ein Kilogramm Salo in ausreichend kleine Stücke für die Pfanne schneiden, mit der Lake übergießen, aufkochen und 20 Minuten lang köcheln lassen. Die Pfanne vom Herd nehmen, auf Zimmertemperatur abkühlen lassen und 8-10 Stunden in der Lake im Kühlschrank ziehen lassen. Dann den Salo aus der Salzlake nehmen und abtrocknen. Knoblauch hacken (4-5 Zehen), über den Salo reiben, den Salo in einen Behälter geben und für 5-6 Stunden in den Gefrierschrank stellen. Fünf Minuten vor dem Servieren herausnehmen und in dünne Streifen schneiden.

