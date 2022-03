Acht traditionelle Beläge für russische Pfannkuchen (REZEPTE)

Pfannkuchen mit Pilzen

Victoria Drey Victoria Drey

Die allerersten Beläge wurden mit den Pfannkuchen „gebraten“. Das bedeutet, dass zuerst Pilze, Kräuter oder Gemüse in einer Pfanne angebraten werden und dann der Pfannkuchenteig darüber gegossen wird. Auf diese Weise wurden Pfannkuchen mit einer Kruste hergestellt. Die heutzutage gängigste Art Pfannkuchen mit Pilzen zuzubereiten, besteht darin, den Pilzbelag auf dünnen Pfannkuchen zu verteilen und diese einzuwickeln – im Grunde wie eine Füllung.

Rezept: 300g tiefgekühlte Pilze auftauen lassen, klein schneiden und in Butter oder Pflanzenöl kurz anbraten. Getrennt davon drei fein gehackte Zwiebeln und eine in Würfeln geschnittene Karotte in Pflanzenöl goldgelb anbraten. Zwei Eier kochen und zerkleinern. Alle Zutaten miteinander vermengen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Pfannkuchen mit der Mischung belegen und wie einen Umschlag falten.

Pfannkuchen mit Marmelade

Legion Media Legion Media

Zucker war in Russland erstmals Ende des 14. Jahrhunderts erhältlich. Seither gibt es auch die süßen Belege für Pfannkuchen. Ernährungswissenschaftler scheinen gegenüber solchen Pfannkuchen eher skeptisch zu sein, denn sie sind zwar lecker, aber nicht sehr nährstoffreich. Das Hungergefühl kehrt also recht bald wieder zurück. Die einfachste Art, einen Pfannenkuchenbelag aus Beeren zuzubereiten, besteht darin, die Pfannkuchen mit frischen, in Zucker gelegten Beeren zu belegen. Man kann aber auch einfach Marmelade auf die Pfannkuchen streichen. Eine dritte Möglichkeit ist, die Pfannkuchen mit Marmelade zu füllen.

Rezept: Zuerst müssen Sie eine 5-Minuten Marmelade herstellen, z.B. aus Erdbeeren. Hierzu waschen Sie 500g Erdbeeren und entfernen jeweils den Erdbeerstrunk. Danach schneiden Sie die größeren Erdbeeren so, dass sie genauso groß sind wie die restlichen zerkleinerten Erdbeeren. Hinterher in einen Topf geben, mit 400 bis 500g Zucker bestreuen und für vier Stunden in den Kühlschrank stellen. Dann die Erdbeeren im Topf bei schwacher Hitze zum Kochen bringen und den Schaum mit einer Schaumkelle abschöpfen. Fünf Minuten kochen lassen und fertig. Dabei sollten etwa 500ml Marmelade herauskommen. Die Pfannkuchen mit der Marmelade können entweder aufgerollt oder wie ein Dreieck gefaltet werden.

Pfannkuchen mit Quark und Rosinen

Legion Media Legion Media

Früher wusste jede Hausfrau, wie man Quark aus vergorener Milch herstellt und so war er eine preiswerte Füllung für allerlei Gebäck – Wareniki (Teigtaschen), Watruschki (Käsekuchen/Quarkbällchen) und Pfannkuchen.

Rezept: Geben Sie entweder 500g Hüttenkäse durch ein Sieb oder verwenden Sie stattdessen weichen, nicht körnigen Frischkäse bzw. Quark. Ein Eigelb und zwei Esslöffel saure Sahne hinzugeben und zu einer gleichmäßigen Masse verrühren. Drei Esslöffel Zucker, ein Teelöffel Vanillezucker und eine halbe Tasse Rosinen hinzugeben und gut umrühren. Die Pfannkuchen-Umschläge mit der Mischung befüllen und in einer Pfanne mit etwas Butter bei schwacher Hitze anbraten.

Pfannkuchen mit Fleisch

Legion Media Legion Media

Die nährstoffreichen herzhaften Pfannkuchen werden am häufigsten von Männern gewählt. Man kann sie mit fein gehacktem, gekochtem Fleisch zubereiten (höchstwahrscheinlich haben es unsere Vorfahren genauso gemacht) oder einfach fertiges Hackfleisch verwenden.

Rezept: Zwei Zwiebeln klein hacken und in Butter glasig dünsten. Dann 450g gemischtes Hackfleisch zu den Zwiebeln in die Pfanne geben, mit Salz und Pfeffer würzen und bei schwacher Hitze 10 bis 15 Minuten lang braten, bis das Hackfleisch durch ist. Das Fleisch auf den Pfannkuchen verteilen, wie einen Umschlag falten und beidseitig in Pflanzenöl anbraten. Essen Sie die Pfannkuchen mit Schmand oder Crème fraîche.

Pfannkuchen mit Kaviar

Legion Media Legion Media

Eines der Symbole der russischen Butterwoche sind Pfannkuchen mit rotem oder schwarzem Kaviar. Natürlich aßen russische Bauern damals keine Pfannkuchen mit rotem Kaviar fernöstlicher Lachsarten, geschweige denn mit schwarzem Sterlet- oder Beluga-Kaviar. Generell wurde als „roter Kaviar“ früher der Kaviar von Felchen, Zandern und Barschen bezeichnet, so dass er vielen zur Verfügung stand (je nachdem, wo sie lebten).

Selbst heute ist Rotlachsrogen-Kaviar eine Delikatesse, so dass 30 Gramm in einem einzigen Pfannkuchen nicht für jeden erschwinglich sind. Meistens werden die Pfannkuchen aufgestapelt und serviert, während der Kaviar selbst separat daneben platziert wird, oder es wird ein Teelöffel Kaviar oben auf den Pfannkuchen gegeben.

Beim Buffet wird der Kaviar auf den Pfannkuchen gelegt, dieser aufgerollt und in mehrere kleine „Rollen“ aufgeteilt.

Wir verraten Euch ein preiswerteres Rezept für Pfannkuchen mit Kaviar.

Rezept: 30g frische Kräuter, am besten Dill oder Petersilie, fein hacken, in Schmand oder Crème fraîche (Fettanteil 20 Prozent) hinzugeben und verrühren. Daraufhin 200g Kaviar hineingeben und vorsichtig umrühren. Die Mischung auf den Pfannkuchen streichen und diesen aufrollen oder zu einem Dreieck falten. Ein Teil des Schmands bzw. Crème fraîche kann man auch durch Frischkäse ersetzen.

Pfannkuchen mit Sauerkraut

Legion Media Legion Media

Kohl wird in Russland schon seit mehr als tausend Jahren angebaut. Da er lange haltbar ist, sind Pfannkuchen mit Sauerkraut seit langem ein Klassiker der russischen Küche.

Rezept: 500g Kohl zerstückeln und in Butter anbraten. Vier Zwiebeln klein hacken und separat in Pflanzenöl anbraten. Fünf Eier kochen und zerkleinern. Alle Zutaten miteinander vermengen, dann mit Salz und Pfeffer würzen. Die Pfannkuchen mit der Mischung füllen und zu Umschlägen falten.

Pfannkuchen mit Ei und grünen Zwiebeln

Legion Media Legion Media

Dies ist eine für den Frühling und Sommer typische Füllung. Dieses Rezept ist besonders praktisch für diejenigen, die ein Beet mit grünen Zwiebeln im Garten haben.

Rezept: 200g grüne Zwiebeln klein hacken. Zehn Eier kochen und zerkleinern. Alles miteinander vermischen, salzen und fünf Esslöffel Pflanzenöl hinzugeben. Den Pfannkuchen damit bestreichen, zu einem Umschlag falten und in Pflanzenöl goldgelb anbraten. Die Pfannkuchen mit saurer Sahne servieren.

Pfannkuchen mit Äpfeln

Legion Media Legion Media

Äpfel sind heute zu jeder Jahreszeit erhältlich, während sie früher lange Zeit unter besonderen Bedingungen aufbewahrt werden mussten. Daher sind sie auch eine gängige Füllung für russische Piroggen und Pfannkuchen.

Rezept: 30g Butter und 150g Zucker in eine vorgeheizte Pfanne geben und miteinander verrühren. Schneiden Sie 500g Äpfel in kleine Würfel und geben Sie sie in die Pfanne. Lassen Sie sie dann zehn Minuten lang schmoren (ab und zu umrühren). Rühren Sie danach einen halben Teelöffel Zimt unter. Streichen Sie schließlich die fertige Mischung auf den Pfannkuchen und rollen Sie diesen entweder auf oder falten Sie ihn nach Wahl zu einem Umschlag oder einem Dreieck. Auf Wunsch können Sie die Pfannkuchen noch einmal in der Pfanne anbraten, um eine knusprige Kruste zu erhalten.

Anmerkung: Die Zutaten in den Rezepten sind für 20 Pfannkuchen mit einem Durchmesser von 24 Zentimetern bestimmt.

Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu



Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.