Sowjetischer Schachbrett-Kuchen zum Kaffeekränzchen (REZEPT)

In der UdSSR war das Schachspiel sehr populär. Das Land war stolz auf die Siege seiner Teilnehmer bei internationalen Turnieren, während zu Hause Erwachsene in Parks spielten und Kinder eifrig Schachklubs besuchten. Den Höhepunkt seiner Popularität erreichte das Spiel in den 1960er Jahren und so entstand der köstliche Schachbrett-Kuchen. Man konnte ihn in Bäckereien und Lebensmittelgeschäften kaufen. Aber auch Hausfrauen versuchten, ihn selbst zu backen.

Obwohl das Dessert kompliziert aussieht, ist es ganz einfach zuzubereiten. Ursprünglich wurden die gebackenen Teile mit Apfelmarmelade bestrichen, die aber durch jede andere säuerlich schmeckende Marmelade ersetzt werden kann. Ich habe mich für Aprikosenmarmelade entschieden. Die Süße des Vanille- Schokoladen-Kuchens wird durch die fruchtige Füllung ausgeglichen.

Normalerweise wird der Kuchen mit Nüssen bestreut. Gelegentlich wird er aber auch mit Schokoladenglasur überzogen.

Zutaten (für 12 Portionen):

Mehl – 75 g + 25 g für die Vanille-Schicht

Zucker – 200 g

Butter – 200 g

Eier – 2 Stück

Kakao – 25 g

Vanillezucker – 1 Teelöffel

Backpulver – 10 g

Salz – 1/3 Teelöffel

Aprikosenkonfitüre – 400 g

Zubereitung:

1. Alle Zutaten sollten Zimmertemperatur haben. Die Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker fünf Minuten lang schlagen. Das Teigvolumen sollte zunehmen und die Farbe heller werden.

2. Die Eier nacheinander hinzufügen und die Masse gut verrühren.

3. Mehl, Backpulver und Salz hinzugeben und zu einem glatten Teig verrühren.

4. Den Teig in zwei gleiche Teile teilen. Zu einem Teil 25 g Mehl geben und gut vermischen. In die andere Hälfte 25 g Kakaopulver geben.

5. Ich habe das Blech mit Backpapier in zwei Teile geteilt, damit ich die beiden Teigteile auf einmal backen konnte. Den Teig flachdrücken und 20 Minuten im vorgeheizten Ofen bei 180°C backen.

6. Anschließend abkühlen lassen.

7. Einen Teil mit Marmelade bestreichen und mit dem anderen abdecken.

8. Den ganzen Kuchen in zwei Teile aufschneiden. Die erste Hälfte mit Marmelade bestreichen und mit der zweiten Hälfte abdecken.

9. Einen schweren Gegenstand drauflegen und 4 Stunden lang ruhen lassen, damit die vier Schichten zusammenhalten.

10. Den Kuchen in gleich große Streifen aufschneiden. Ich habe ein Lineal benutzt und 2 cm lange Streifen abgemessen.

11. Auf die Schachbrettseiten jeder Streifen die Marmelade verteilen.

12. Die Ränder mit Marmelade bestreichen.

13. Den Kuchen von allen Seiten mit den Nüssen bestreuen und für weitere 4 Stunden in den Kühlschrank stellen.

14. Mit Tee oder Kaffee servieren. Guten Appetit!

