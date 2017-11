Moskau überflügelt Berlin und Tokio – auf dem Markt für Luxusimmobilien

Russia Beyond

Trotz tendenziell sinkender Preise sind Moskauer Elite-Wohnungen immer noch teuer als in vielen anderen Metropolen der Welt.

Getty Images Getty Images

Moskau liegt auf Platz 13 der Weltmetropolen mit den teuersten Luxuswohnungen, wie der aktuelle Bericht des unabhängigen Vermögensberaterbüros Knight Frank LLP zum ersten Halbjahr 2017 besagt. Dafür wurde berechnet, wie viel Quadratmeter Luxuswohnfläche man in der jeweiligen Stadt für eine Million Dollar erwerben kann. In Moskau bekommt man danach weniger als beispielsweise in Berlin oder Tokio.

In der russischen Hauptstadt kann man laut Knight Frank LLP gerade einmal 81 Quadratmeter für eine Million Dollar kaufen. In Berlin bekommt man für denselben Preis bereits 84, in Tokio gar 92.

>>> Können Sie es sich leisten, in Moskau zu wohnen?

Die echten Spitzenreiter jedoch liegen in ganz anderen Dimensionen: So bekommt man in New York, dem Spitzenreiter des Rankings, gerade einmal 26 Quadratmeter für eine Million Dollar.

Obwohl selbst die Moskauer Zahlen für einen 08/15-Bürger enorm teuer erscheinen müssen, zeigt sich doch auch in diesem Ranking, dass die Wohnungspreise auch für Elitewohnungen in der russischen Hauptstadt im Fallen begriffen sind. Noch vor zehn Jahren, so schreibt die russische Tageszeitung Wedomosti, bekam man für dieselbe Summe gerade einmal 54 Quadratmeter.

Der konkrete Preis einer Luxuswohnung hängt derweil natürlich sehr von ihrer Lage und der Menge von Neubauten im jeweiligen Stadtteil ab, betont der Bericht weiter.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.