Für Millionäre: Riesiger russischer Diamant steht zu Verkauf

Ein einzigartiger rosafarbener Rohdiamant (27,85 Karat wurde letztes Jahr in der russischen Republik Jakutien bei den Arbeiten des Bergbau-Giganten Alrosa gefunden. Nun soll er bald zum Verkauf gestellt werden!

Der kleine Haken: Allein in seinem rohen Zustand wurde der Stein auf etwa 14 Millionen US-Dollar geschätzt. Da die Firma ihn noch polieren und herrichten will, wird der Preis sicher noch einmal in die Höhe schnellen und seinen Träger zum teuersten Diamanten in der Geschichte von Alrosa machen.

Der Stein misst 22,47 x 15,69 x 10,9 mm und weist kaum Unvollkommenheiten auf. Er übertrifft den bisherigen Rekord des Unternehmens mit 3,86 Karat im Jahr 2012. Abgesehen von diesem Fund hat Alrosa in den letzten acht Jahren nur drei solcher Steine ​​abgebaut.

Mehr über den Diamantenabbau im Fernen Osten lesen Sie hier:

>>> Alrosa: Brillanter Einstieg an der Moskauer Börse

>>> Feinschliff für russische Edelsteine: Branche bald wieder Weltspitze?

