Sie haben sicher schon davon gehört, dass bei russischen Wahlen sogar schon Tote abgestimmt haben. Solche Geschichten könnten bald der Vergangenheit angehören. New York und Moskau erwägen, die Wahlergebnisse mit Blockchain for Manipulation zu schützen.

Die Ergebnisse der vergangenen US-Wahlen und die zahllosen Skandale um sie herum machen die potentiellen Wähler skeptisch und schrecken sie ab. Ein ähnliches Szenario wird nun für den März 2018 in Russland erwartet.

Wladimir Putin ist de facto seit 1999 russischer Staatschef – und das dank überdeutlicher Wahlerfolge. Nur als die Verfassung eine dritte Amtszeit infolge untersagte, musste er den russischen Chefsessel vorübergehend verlassen. Bei den Wahlen wurden nie ernsthafte Fehler oder Manipulationen festgestellt. Und nun tritt Putin auch bei den kommenden Präsidentschaftswahlen im März wieder an.

Die Blockchain-Technologie könnte den Prozess dennoch für die Wähler transparenter machen, meinen Crypto-Aktivisten. Und das in Russland wie auch in den USA. Anfang Dezember hatte der Anwalt Clyde Vanel in New York einen Vortrag dazu gehalten, wie Blockchain zum Schutz der Wählerstimmen und Wahlergebnisse genutzt werden könnte.

„Der Staat New York und die Welt wandeln sich immer schneller als jemals zuvor“, sagte Vanel. „Wir als Politikmacher müssen eine Umgebung schaffen, die Innovation, Gerechtigkeit und offene Möglichkeiten für Investitionen, Arbeit und Staatsaufbau ausbalancieren.“ Er sprach sich dafür aus, Blockchain bei lokalen und föderalen Wahlen einzusetzen, unter anderem zur Überprüfung der Wählerlisten.

Auch die Stadt Moskau verkündete nahezu gleichzeitig, dass in einem Pilotprojekt die Anwendung von Blockchain in dem elektronischen Teilhabeprogramm “Aktiver Bürger” getestet werde. Dies ist zwar kein Programm zur Stimmabgabe, aber immerhin eine Plattform, über die die Bürger Entscheidungen Stadtverwaltung im Bereich der Stadtumgestaltung beeinflussen können.

„Die Einführung dieser Technologien wird das Abstimmen viel transparenter machen“, teilten die Moskauer Behörden mit. Eines der Hauptziele des E-Stimm-Projekts bei „Aktiver Bürger“ ist es, mögliche technische Grenzen und Fehler aufzudecken und zu beheben.

Seit “Aktiver Bürger” 2014 eingeführt wurde, haben sich bereits 1,9 Millionen Moskauer beteiligt. Über 87,2 Millionen Meinungen konnten seitdem gesammelt werden. In Hochzeiten werden bis zu 1000 Stimmen in der Minute abgegeben.

“Wir gehen davon aus, dass Blockchain das Vertrauen der Bürger in die Regierung fördern wird“, sagt Artjom Jermolajew von der Stadtverwaltung.

