Wie verlor die sowjetische Weltraumflotte an Bedeutung?

Alexander Mokletsov Alexander Mokletsov

Als die Sowjetunion in den späten 50ern und 60ern ihr Raumfahrtprogramm vorantrieb, sah sie sich mit einem großen Problem konfrontiert. Kontrollzentren für Weltraumsysteme könnten Raumschiffe nur dann effektiv verfolgen und kontrollieren, wenn diese sich im Orbit über dem Territorium der UdSSR befanden und für alle Operationen von Raumschiffen in anderen Teilen der Umlaufbahn "blind" blieben. Das Land jedoch benötigte überall auf der Erde Verfolgungszentren, aber es fehlten Überseeterritorien. Diese Aufgabe sollten „Schiffe“ erfüllen. So wurde die sowjetische Marine-Raumflotte geboren.

Alexander Mokletsov/Sputnik Alexander Mokletsov/Sputnik

Die ersten Schiffe der sowjetischen Weltraumflotte entstanden in den späten 50er Jahren und wurden aus Frachtschiffen hergestellt. Ab 1967 wurden die Fährschiffe jedoch nach eigenen Entwürfen konstruiert.

M. Nachinkin/Sputnik M. Nachinkin/Sputnik

Die Verfolgungsschiffe waren mit modernster Ausrüstung ausgestattet, unter anderem mit Dutzenden Parabol- und Kurzwellenantennen, die eine effektive Interaktion mit anderen Raumschiffen und Datenübertragung an das Kommandozentrum am Boden ermöglichten.

B.Chervyakov/TASS B.Chervyakov/TASS

Alle Verfolgungsschiffe der Weltraumflotte wurden nach sowjetischen Kosmonauten und berühmten Persönlichkeiten der sowjetischen Raumfahrt benannt: Kosmonaut Wladimir Komarow, Kosmonaut Wladislaw Wolkow, Konstrukteur Sergej Koroljow usw.

Alexander Mokletsov/Sputnik Alexander Mokletsov/Sputnik

Das Flaggschiff der Marine-Raumflotte war die „Juri Gagarin“, Baujahr 1971, das größte und modernste Raumschiff der Sowjetunion mit 86 Laboratorien und 75 Antennen an Bord. Der Stabilisator des Schiffes würde selbst bei starkem Gewitter der Kategorie sieben für angenehme Arbeitsbedingungen sorgen.

Siegler/Wikipedia/Sputnik Siegler/Wikipedia/Sputnik

Aber die Schiffe wurden nicht nur für die Weltraumforschung, sondern auch zum Testen ballistischer Raketen der sowjetischen Marine eingesetzt.

Wikipedia Wikipedia

Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurden fast alle Schiffe der sowjetischen Weltraumflotte am indischen Hafen Alung, einem berühmten internationalen Friedhof für Schiffe, verschrottet.

A.Savin/Wikipedia A.Savin/Wikipedia

Das letzte Schiff der Weltraumflotte – „Kosmonaut Wiktor Pazajew“ – wurde 2001 außer Betrieb genommen und ist nun im Weltmuseum der Ozeane in Kaliningrad zu bewundern.

