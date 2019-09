Russland bereitet sich auf einen groß angelegten Krieg gegen Terroristen vor

Mehr als 128.000 Soldaten, dazu 600 Flugzeuge und 20.000 Militärausrüstungsteile waren an der größten „Operation“ des Jahres beteiligt.

In Russland fand die größte Militärübung dieses Jahres unter dem Namen Zentrum 2019 statt, bei dem Russland, China und Indien gemeinsame Operationen gegen radikale Islamisten durchgeführt haben.

Bei den Manövern, die am 16. und 21. September in Zentralrussland durchgeführt wurden, sollten „Militante“ aus einem fiktiven Staat ein Nachbarland infiltrieren, um politische Instabilität zu schüren und einen Bürgerkrieg zu entfachen.

Krieg gegen „Militante“

Militärische Einheiten aus den Teilnehmerländern hatten die Bedrohung in zwei Stufen zu bewältigen.

Die erste bestand darin, die Positionen der Terroristen in ihrem eigenen Land zu lokalisieren. Danach mussten die Einsatz- und Operationsplanungsteams in kürzester Zeit das Militärkontingent bestimmen, das für die Durchführung der Mission und den Vorstoß in die Kampfzone erforderlich war.

In der nächsten Phase wurden die militärischen Formationen der teilnehmenden Länder im Rahmen einer verdeckten Operation hinter den feindlichen Linien beauftragt, dem Feind einen massiven Schlag zu versetzen, ihre Verstecke auszuräuchern und alle Kämpfer, einschließlich der Anführer, zu eliminieren.

Wie Russia Beyond vom russischen Verteidigungsministerium erfuhr, waren 128.000 Soldaten aus Russland, Indien, China, Kasachstan und Usbekistan an den Übungen beteiligt. Unterstützt wurden sie von über 600 Flugzeugen der russischen Luftwaffe und Bodeneinheiten der russischen Luftstreitkräfte, die insgesamt rund 20.000 Militärausrüstungsteile zur Verfügung stellten.

Rüstungs- und Waffenprüfung

Ein Hauptziel der Übungen war es, nicht nur Beziehungen zu den Verbündeten aufzubauen, sondern auch die neueste Ausrüstung und Schutzmittel unter Nahkampfbedingungen zu testen.

Vor allem, so der Militäranalytiker der Zeitung Iswestija Dmitri Safonow, wollte die russische Militärführung untersuchen, wie sich die neue Panzerung des Panzers T-14 Armata im Feld verhalten würde.

„Das Fahrzeug wird außen mit Lamellenschilden ausgestattet sein, ähnlich den Geländern von Armee-Etagenbetten. Dies wird ihn vor den gefährlichsten Waffen schützen – vor kumulativen Granaten und Panzerabwehrraketen“, erläuterte Safonow gegenüber Russia Beyond.

Die Aufgabe des neuen „Exoskeletts“ (das bei den Manövern getestet werden sollte) besteht darin, den Kopf der Granate beim Aufprall zu deformieren und einen Teil der Explosionsenergie zu zerstreuen.

Laut Safonows Expertenmeinung hat es im Vergleich zu teureren Arten destruktiver Mittel jedoch Nachteile.

„Die betreffende Lamellenpanzerung ist billiger, technisch einfacher und erhöht den Schutz von Motor und Getriebe im städtischen Kampf um ein Vielfaches. Der entscheidende Nachteil ist jedoch die geringe Vielseitigkeit. Die Lattenpanzerung schützt die Ausrüstung wirksam vor bestimmten Arten von tragbaren Panzerabwehrgranaten. Es bleibt also abzuwarten, wie sie sich in Tests gegen andere Arten destruktiver Mittel verhalten wird“, stellte er fest.

