Internationaler Einsatz: Mit dieser militärischen Ausrüstung kämpft Russland gegen das Coronavirus

Im Kampf gegen das Coronavirus unterstützt das russische Militär Italien, Serbien und Indien mit seltener militärischer Ausrüstung.

ABC-Equipment und Knowhow

RHM-4 Witalij Kusmin Witalij Kusmin

Russland hat alle ABC (Atomare-Biologische-Chemische)-Schutzeinheiten mobilisiert. Diese Einheiten wurden ursprünglich eingerichtet, um nach einem Angriff mit Massenvernichtungswaffen Aufräumarbeiten durchzuführen und Viren und Epidemien zu behandeln, die Auswirkungen auf die russischen Soldaten an der Front haben könnten.

Aktuell kämpfen diese Einheiten gegen das Coronavirus und desinfizieren oder behandeln Covid-19-Patienten. Die meisten Angehörigen dieser besonderen Einheiten sind ausgebildete Mediziner und spezialisiert auf die Behandlung von Opfern von Chemie- oder Biowaffen.

Einige von ihnen und ihr medizinisches Equipment sind seit Anfang April vor Ort in Italien und arbeiten inzwischen auch in ganz Russland.

Russland hat zudem ABC-Aufklärungsfahrzeuge auf die Straße geschickt. Einige davon sind das RKHM-4 (chemisches Aufklärungsfahrzeug, konstruiert auf der Grundlage des gepanzerten Personaltransporters BTR-80), der militärische Desinfektionskomplex DKV-1, APKM-Wasser- und Feuerwehrfahrzeuge sowie ARS-14KM.

Letztere wurden durch die Aufräumarbeiten in Tschernobyl bekannt und erledigen nun ähnliche Aufgaben wie damals, nur etwas weniger gefährliche. Sie räumen auf den Straßen der Großstädte auf und desinfizieren diese.

Modernste Technik gegen das Virus

Erwähnenswert ist, dass es sich bei den ARS-14KM um die hinsichtlich taktischer und technischer Merkmale modernste Generation von Fahrzeugen dieser Art handelt. „ARS-14KM können zum Beispiel Waffen und militärische Ausrüstung dekontaminieren und desinfizieren, ebenso Straßen und bestimmte Geländebereiche. Sie können zur Lagerung und zum Transport von Wasser und anderen Flüssigkeiten genutzt werden, die besonderer Behandlung und spezieller Behältnisse bedürfen“, sagt der frühere Militäranalyst der Zeitung „Iswestija“ Dmitri Safonow.

Alle diese Spezialfahrzeuge sind neben Russland auch in Italien und Serbien im Einsatz. Das russische Verteidigungsministerium hat laut Safonow auch das Sanitätsschiff „Irtysch“, ein schwimmendes Krankenhaus, bereitgestellt: „Es ist in Russlands Fernem Osten stationiert und soll dort die medizinischen Einrichtungen vor Ort entlasten“, erklärt Safonow

„Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu befahl, das Schiff für die Versorgung von mindestens 450 Patienten auszustatten und alle dazu notwendigen Medikamente sowie Beatmungsgeräte in ausreichender Menge vorzuhalten“, weiß Safonow.

Unterstützung auch aus der Luft

Mi-17V-5 Witalij Kusmin Witalij Kusmin

Russische Militärausrüstung wird zur Bekämpfung des Coronavirus auch in Indien eingesetzt. Lebensmittel und Güter für die medizinische Versorgung werden in abgelegene Staaten mit schlechter Verkehrsinfrastruktur im Norden und Nordosten des Landes geliefert. Diese Aufgabe erledigen vor allem mittelgroße Transporthubschrauber vom Typ Mi-17V-5. Diese werden von den indischen Luftstreitkräften überwiegend in Regionen mit schwer zugänglichem Gelände eingesetzt, das von Wüsten bis zum Hochland entlang der Grenze zu Pakistan und China reicht.

In Notfällen greift die indische Armee auch auf Kampfflugzeuge zurück. Ende März lieferte das russische Marinepatrouillenflugzeug Il-38SD „Sea Dragon“ in Diensten der indischen Marine eine große Menge von Einweg-Atemschutzmasken und medizinische Ausrüstung nach Goa. Ursprünglich waren die II-38SD einmal zur U-Boot-Abwehr vorgesehen. Nun, während der Coronavirus-Pandemie, dient die Maschine friedlichen Zwecken und soll Covid-19-Patienten helfen.

An-124-100 „Ruslan“ Pavol Svetoň (CC BY-SA 3.0) Pavol Svetoň (CC BY-SA 3.0)

Auch die größten militärischen Transportflugzeuge der Welt beteiligen sich am Kampf gegen die Pandemie. Anfang April lieferte das russische superschwere Transportflugzeug An-124-100 „Ruslan“ medizinisches Gerät in die USA. Die An-225 „Mrija“" transportierte regelmäßig Medizinprodukte von China nach Europa: Atemschutzmasken, Schutzanzüge und Visiere. Medienberichten zufolge lag das Gesamtvolumen einer Lieferung nach Europa mit einer An-225 am 14. April bei mehr als 1000 Kubikmetern. So viel Volumen hatte noch nie eine Flugzeugladung.

