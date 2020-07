Oldtimer der Lüfte: Diese betagten Flieger sind noch immer im Dienst (FOTOS)

„Alles beginnt zu zittern, als würde das Flugzeug lebendig. An den Fenstern spürt man einen Luftzug. Ein kräftiger Wind sorgt für starke Turbulenzen.“ So beschreibt (rus) der Blogger Sergej Netschajew seinen Flug an Bord einer sowjetischen An-2 (hergestellt 1947-1992) in Diensten der Zweiten Vereinten Archangelsker Flugeinheit. Die Maschine befördert Passagiere im Autonomen Kreis der Nenzen. Und obwohl Sergejs Beschreibung wenig vertrauenerweckend ist, sind die Flüge regelmäßig überbucht.

Sie können sich auch für die berühmte Tu-154 (hergestellt 1968-1998) entscheiden, die noch immer bei Alrosa Airlines in Betrieb ist. Es gibt nur eine Flugroute: Im Sommer von der Gemeinde Mirny (Region Irkutsk) in die Hauptstadt Irkutsk. Ein einfaches Ticket kostet 10.000 Rubel (ca. 123 Euro).

Wenn Sie nach Wologda reisen wollen, gehen Sie an Bord der Jak-40 (ein 40-Sitzer, hergestellt von 1966-1981) der „Wologda Flugzeugfabrik“. Es heißt (rus), den Passagieren werde der Flug mit Pralinen und Lollis versüßt, eine nette Geste. Das alles kostet nur etwa 6.000 Rubel (ca. 74 Euro) für ein einfaches Ticket.

Die Fluggesellschaft Izhavia fliegt Sie mit der äußerst seltenen Jak-42 (hergestellt 1980-2003) von und nach Ischewsk, Moskau, St. Petersburg, Anapa, Sotschi und Simferopol.

Eine Tu-134 (hergestellt Anfang 1966 bis 1989) von den Tupolew-Konstrukteuren ist dank Kosmos Airlines ebenfalls noch in Betrieb. Wöchentlich fliegt sie von und nach Archangelsk (im hohen Norden Russlands) und in die Gemeinde Amderma 2 (Nowaja Semlja Archipel). Der Preis für ein Ticket liegt je nach Saison bei über 20.000 Rubel (ca. 247 Euro). Ein spontaner Trip nach Amderma ist ohnehin nicht möglich. Eine Sondergenehmigung ist erforderlich.

Auch sowjetische Militärtransportflugzeuge haben ihren Weg auf unsere Liste gefunden! Die An-26 (hergestellt seit 1973) fliegt Passagiere von und nach Kostroma und St. Petersburg.

Tschukotavia führt in der Region Tschukotka im Fernen Osten Russlands Flüge mit der An-24 (hergestellt 1962-1979) durch, dem Vorgängermodell der An-26.

SiLA, Siberian Light Aviation, ist die einzige Fluggesellschaft, die Flüge von und nach Olchon, einer Insel im Baikalsee, anbietet. Zum Einsatz kommt dabei eine modifizierte An-28 (hergestellt 1983-1997).

