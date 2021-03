Milliardenschwere Aufrüstung: Diese neuen Waffen bekommt die russische Armee

Atomwaffen

Im Jahr 2021 wird die russische Armee 13 RS-24-Interkontinentalraketensysteme „Jars“ und den Hyperschallgleiter „Avangard“ erhalten. Diese Systeme werden in der Nähe von Koselsk, Jasny, Uschur, Nowosibirsk, Joschkar-Ola und in der Region Orenburg (mehr als 1.300 km westlich von Moskau) eingesetzt.

Die russische Armee plant außerdem die Aufrüstung von sechs Silowerfern, die für Avangard-Hyperschallraketen erforderlich sind.

Erwähnenswert ist, dass das Land im Jahr 2021 auch Pläne hat, die für Interkontinentalraketensysteme von Sarmat erforderlichen Testeinrichtungen zu verbessern.

Marine

Eine bedeutende Anzahl von Schiffen und U-Booten wird der Flotte hinzugefügt. Insbesondere wird die Marine vier U-Boote erhalten, darunter zwei Borei-A-Atom-U-Boote im Rahmen des Projekts 955A mit ballistischen Bulawa-Raketen sowie ein Jasen-M-U-Boot im Rahmen des Projekts 885M. Das staatliche Rüstungsprogramm sieht bis 2027 die Anschaffung von insgesamt 14 neuen U-Booten Borei-A und Jasen-M vor.

Die Marine wird im Jahr 2021 auch sechs neue Schiffe sowie 22 Motorboote und Hilfsschiffe erhalten. Unter ihnen eine Fregatte des Projekts 22350 mit dem Namen „Admiral Golowko" und zwei Korvetten des Projekts 20380, die „Zealous“ und die „Sharp“. Es wird auch davon ausgegangen, dass die Flotte im Rahmen des Projekts 12700 „Alexandrite“ ein Minenverteidigungsschiff erhalten wird, die „Jakow Baljaew“.

Luftwaffe

In diesem Jahr wird die Luftwaffe des Landes mit bis zu 100 Flugzeugen und Hubschraubern aufgerüstet.

Im Jahr 2021 werden vier Mehrzweckjäger der neuen, fünften Generation der Su-57 ausgeliefert. Bis Ende 2024 wird die Anzahl dieser Flugzeuge in der Luftwaffe auf 22 ansteigen, und bis 2028 will das Verteidigungsministerium 76 dieser Maschinen in Dienst stellen.

Daneben wird die russische Luftwaffe bis Ende 2021 eine Reihe modifizierter Su-34-Bomber erhalten.

Zudem werden zehn Transporthubschrauber der Mi-8AMTSH-VN-Serie sowie Kampfhubschrauber der Mi-28NM-Serie angeschafft, die seit Beginn der russischen Militärkampagne in Syrien im Kampf gegen die Terroristen des sogenannten islamischen Staats, ISIS, eingesetzt werden.

Laut Berichten in russischen Medien hat dieser Hubschrauber einen neuen Motor erhalten, Avionik mit perfektioniertem Visier- und Suchsystem und kann mit Drohnen interagieren. Dafür wurde auch eine neue Rakete mit einer Reichweite von bis zu 25 Kilometern entwickelt. Es ist geplant, bis 2027 98 Mi-28NM-Maschinen auszuliefern.

Bodentruppen

Die Bodentruppen werden mehr als 400 Einheiten gepanzerter Fahrzeuge erhalten. Darunter die neuesten T-72B3M-, T-80BVM- und T-90M-Panzer „Breakthrough“, BMP-3 und verbesserte BMP-2-Infanterie-Kampffahrzeuge mit einem „Bereschok“-Kampfabteil sowie gepanzerte BTR-82A-Personentransporter.

Die Regimenter in der Region Moskau erhalten mehr als 200 Panzer, APCs, IFVs, Kampfunterstützungsfahrzeuge (BMPT) und technische Fahrzeuge. T-14 Armada Panzer sollen ebenfalls darunter sein.

Zusätzlich erhalten die RCBZ-Truppen das verbesserte schwere Flammenwerfersystem TOS-1A „Solnzepek“. Laut den Entwicklern wurde die Reichweite und Zielgenauigkeit erhöht. Die Kosten für die Munition konnten reduziert werden.

Es wurde berichtet, dass die Bodentruppen auch Artillerie-Installationen vom Typ „Koalition-SV“ erhalten werden. Die genaue Anzahl dieser 152-mm-Artilleriesysteme ist derzeit noch Verschlusssache.

Luftverteidigung

Zwei Regiments-Sets von S-400 „Triumph“-Luftverteidigungssystemen und 18 „Pantsir-S“-Flugabwehr-Raketensystemen werden 2021 Bestandteil des Arsenals des russischen Militärs. Das Verteidigungsministerium hat erklärt, 2021 das neueste S-500-Flugabwehr-Raketensystem „Prometheus“ testen zu wollen.

Bis Ende 2021 soll auch der Bau der Radarstation „Woronesch“ in Workuta abgeschlossen sein.

Analyse

Der diesjährige Kauf von Militärausrüstung ist ein langfristiges Anschaffungsprogramm, das erst 2027 abgeschlossen sein wird. Das Verteidigungsministerium erhält jährlich 2,5 Billionen Rubel (etwa 27,7 Milliarden Euro), um sein Arsenal zu aktualisieren und zu warten.

„Russlands Hauptkriterium beim Kauf von militärischer Ausrüstung ist die Beschaffung der neuesten nuklearen Abschreckungsmittel. Unser Hauptziel ist es, potenzielle Feinde daran zu hindern, unser Territorium anzugreifen. Der Besitz solcher Waffen führt dazu, dass sich ein potenzieller Feind einen Angriff zweimal überlegt“, so Viktor Murachowski, Chefredakteur der Zeitschrift „Heimatland Arsenal“.

Ihm zufolge plant Russland, seine nuklearen Arsenale bis Mitte der 2020er Jahre vollständig zu aktualisieren.

„Unsere zweite Priorität ist es, die neuesten und fortschrittlichsten Luftverteidigungssysteme zu entwickeln, um unser riesiges Territorium vor Angriffen von oben zu schützen. Die Entwicklung des S-500 ‚Prometheus‘ steht kurz vor dem Abschluss und das Land wird die ersten Einheiten der Serie bis Ende 2021 während militärischer Übungen in Aktion zeigen“, sagt Murachowski.

Der Erwerb der neuesten nuklearen Abschreckungs- und High-Tech-Luftverteidigungssysteme ist das wichtigste Ziel des russischen Verteidigungsministeriums und der Armee im Jahr 2021 und für die kommenden Jahre. Die Aktualisierung aller übrigen Waffensysteme ist zwar auch wichtig, hat jedoch aktuell nicht die höchste Priorität, meint der Experte.

